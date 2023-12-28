Требуется ли кассовый чек, если за услугу физлица заплатил ИП?

С Новым 2024 годом! Завтра будет снег!

Открывайте новогодние подарки раньше с командой «Клерка»! Перед вами не просто поздравление, а целое море позитива и новогоднего тепла. Загляните, и пусть каждое слово наполнит вас радостью и вдохновением на весь наступающий 2024 год!