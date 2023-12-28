Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Аля.
Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера
Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.
Требуется ли кассовый чек, если за услугу физлица заплатил ИП?
Добрый вечер. Прошу помощи в таком вопросе: нужно ли пробивать кассовый чек, если за физ.лицо заплатил ИП? Договор между юр.лицом (исполнитель) и физ.лицом (заказчик).
Когда платить зарплату за декабрь / Новогодний БухТуб
Новые отчетные формы в новом году, депутаты на отечественном автопроме, новые правила воинского учета, дорогой наш оливье – в последнем выпуске БухТуб уходящего года.
❗️Правила работы бухгалтера в 2024 году. Что нужно знать, чтобы не облажаться
В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ФНС. Разберитесь во всех изменения в налогах, чтобы защитить себя и свой бизнес от давления налоговиков.
🌠Новогодний ценопад: Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по финанализу в подарок!
Только до конца декабря новым клиентам отдаем Клерк.Премиум на год за 9 685 ₽ и курс в подарок.
Елена Блиновская подала суд, чтобы признать требования налоговиков недействительными
Рассмотрение дела назначили на 6 февраля 2024 года. Блогер собирается в арбитражном суде оспорить требования ИФНС.
С Новым 2024 годом! Завтра будет снег!
Открывайте новогодние подарки раньше с командой «Клерка»! Перед вами не просто поздравление, а целое море позитива и новогоднего тепла. Загляните, и пусть каждое слово наполнит вас радостью и вдохновением на весь наступающий 2024 год!
Утвердили новый формат доверенности для отчетов в СФР
Уполномоченный представитель работодателя при сдаче отчетности в СФР осуществляет свои полномочия, в том числе на основании электронной доверенности. Формат этой доверенности поменяли.
Отчетность за 4 квартал 2023 года: что и когда сдаем
Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.
Штрафы за несдачу деклараций и расчетов в 2024 году
Налогоплательщики – ИП и юридические лица, - обязаны отчитываться перед ИФНС, СФР, Росстатом, иными ведомствами. Нарушение порядка отчётности карается штрафами.
Жителям Латвии закрыли доступ к сервисам «Яндекса»
В Латвии заблокировали интернет-ресурсы, связанные с «Яндексом». В ближайшее время станет недоступен сервис «Яндекс.Музыка».
👠Что надеть бухгалтеру на встречу с годом Дракона
Для новогоднего праздника выбирайте одежду в зеленых, красных и золотых оттенках. Не надевайте вещи со змеиным принтом и из кожи рептилий, это расстроит Деревянного Дракона.
Дизайн Клерка каждый раз новый, каждый раз, каждый раз новый
Мы обновили систему комментирования на Клерке. Работа ещё не завершена, но мы уже получили много обратной связи. Все пожелания мы слышим и учитываем. Но добавим немного Истории проекта в драматургию.
Росбанк выпустил ЦФА с привязкой к индексу Мосбиржи
Стоимость одного ЦФА составляет 100 тысяч рублей, приобрести активы могут квалифицированные инвесторы. Доходность формируется за счет роста индекса Мосбиржи и может составить до 25% годовых.
🎉 Надежда Камышева – 20 лет с «Клерком»
Наш эксперт Надежда Камышева (Над.К) зарегистрировалась на «Клерке» ровно 20 лет назад.
Как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив. Мини-курс
Расскажем в мини-курсе, как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив и можно ли уменьшить базу налогообложения.
На сайте ЕРИР появились подсказки для маркировки рекламы
Теперь рекламодатели в личных кабинетах смогут проверить информацию о креативах: узнать, каких документов не хватает и как исправить ошибки.
Новую ЕФС-1 на уволенных в конце декабря нужно сдать уже 9 января
Завтра – последний рабочий день декабря. Но уволиться сотрудники могут и в нерабочие дни (30 и 31 декабря). На следующий рабочий день после увольнения надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.
🌸 С 2024 года будет новая ЕФС-1, новые сроки и коды для ЕНП-уведомлений: разъяснения экспертов
Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.
Задолженность блогера Блиновской выросла на 6 млн рублей
Счета Елены Блиновской арестованы, поэтому блогер не может погасить заложенность перед ФНС.
Начать дискуссию