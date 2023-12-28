Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Требуется ли кассовый чек, если за услугу физлица заплатил ИП?

Добрый вечер. Прошу помощи в таком вопросе: нужно ли пробивать кассовый чек, если за физ.лицо заплатил ИП? Договор между юр.лицом (исполнитель) и физ.лицом (заказчик).

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Аля.

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Клерк
НДФЛ

Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера

Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.

Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера
9,3 тыс.
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Требуется ли кассовый чек, если за услугу физлица заплатил ИП?

Добрый вечер. Прошу помощи в таком вопросе: нужно ли пробивать кассовый чек, если за физ.лицо заплатил ИП? Договор между юр.лицом (исполнитель) и физ.лицом (заказчик).

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Клерк
Обзоры для бухгалтера

Когда платить зарплату за декабрь / Новогодний БухТуб

Новые отчетные формы в новом году, депутаты на отечественном автопроме, новые правила воинского учета, дорогой наш оливье – в последнем выпуске БухТуб уходящего года.

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Обучение для бухгалтеров

❗️Правила работы бухгалтера в 2024 году. Что нужно знать, чтобы не облажаться

В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ФНС. Разберитесь во всех изменения в налогах, чтобы защитить себя и свой бизнес от давления налоговиков.

❗️Правила работы бухгалтера в 2024 году. Что нужно знать, чтобы не облажаться
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Бухгалтеры

🌠Новогодний ценопад: Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по финанализу в подарок!

Только до конца декабря новым клиентам отдаем Клерк.Премиум на год за 9 685 ₽ и курс в подарок.

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Налоги, взносы, пошлины

Елена Блиновская подала суд, чтобы признать требования налоговиков недействительными

Рассмотрение дела назначили на 6 февраля 2024 года. Блогер собирается в арбитражном суде оспорить требования ИФНС.

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Бухгалтеры

С Новым 2024 годом! Завтра будет снег!

Открывайте новогодние подарки раньше с командой «Клерка»! Перед вами не просто поздравление, а целое море позитива и новогоднего тепла. Загляните, и пусть каждое слово наполнит вас радостью и вдохновением на весь наступающий 2024 год!

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Отчетность в СФР

Утвердили новый формат доверенности для отчетов в СФР

Уполномоченный представитель работодателя при сдаче отчетности в СФР осуществляет свои полномочия, в том числе на основании электронной доверенности. Формат этой доверенности поменяли.

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Отчетность

Отчетность за 4 квартал 2023 года: что и когда сдаем

Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.

Иллюстрация: Karolina Grabowska/pexels
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Бесплатно с Отчетность

Штрафы за несдачу деклараций и расчетов в 2024 году

Налогоплательщики – ИП и юридические лица, - обязаны отчитываться перед ИФНС, СФР, Росстатом, иными ведомствами. Нарушение порядка отчётности карается штрафами.

Штрафы за несдачу деклараций и расчетов в 2024 году
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IT-компании

Жителям Латвии закрыли доступ к сервисам «Яндекса»

В Латвии заблокировали интернет-ресурсы, связанные с «Яндексом». В ближайшее время станет недоступен сервис «Яндекс.Музыка».

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Бухгалтеры

👠Что надеть бухгалтеру на встречу с годом Дракона

Для новогоднего праздника выбирайте одежду в зеленых, красных и золотых оттенках. Не надевайте вещи со змеиным принтом и из кожи рептилий, это расстроит Деревянного Дракона.

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Обзоры для бухгалтера

Дизайн Клерка каждый раз новый, каждый раз, каждый раз новый

Мы обновили систему комментирования на Клерке. Работа ещё не завершена, но мы уже получили много обратной связи. Все пожелания мы слышим и учитываем. Но добавим немного Истории проекта в драматургию.

Дизайн Клерка каждый раз новый, каждый раз, каждый раз новый
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Инвестиции

Росбанк выпустил ЦФА с привязкой к индексу Мосбиржи

Стоимость одного ЦФА составляет 100 тысяч рублей, приобрести активы могут квалифицированные инвесторы. Доходность формируется за счет роста индекса Мосбиржи и может составить до 25% годовых.

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Обзоры для бухгалтера

🎉 Надежда Камышева – 20 лет с «Клерком»

Наш эксперт Надежда Камышева (Над.К) зарегистрировалась на «Клерке» ровно 20 лет назад.

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Бесплатно с Учет расходов

Как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив и можно ли уменьшить базу налогообложения.

Как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив. Мини-курс
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Маркировка рекламы

На сайте ЕРИР появились подсказки для маркировки рекламы

Теперь рекламодатели в личных кабинетах смогут проверить информацию о креативах: узнать, каких документов не хватает и как исправить ошибки.

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Отчетность в СФР

Новую ЕФС-1 на уволенных в конце декабря нужно сдать уже 9 января

Завтра – последний рабочий день декабря. Но уволиться сотрудники могут и в нерабочие дни (30 и 31 декабря). На следующий рабочий день после увольнения надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

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Обзоры для бухгалтера

🌸 С 2024 года будет новая ЕФС-1, новые сроки и коды для ЕНП-уведомлений: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

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Налоги, взносы, пошлины

Задолженность блогера Блиновской выросла на 6 млн рублей

Счета Елены Блиновской арестованы, поэтому блогер не может погасить заложенность перед ФНС.

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