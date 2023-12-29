Стоите ли вы на учете в 26 ФНС с задолженностью?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ekaterina
НДФЛ 2024: Какие изменения вступят в силу с 1 января
Новый 2024 год несет существенные коррективы в работе с НДФЛ: изменены крайние даты для подачи уведомлений и уплаты налога в бюджет, налоговые ставки и форма расчета, а необлагаемых налогом сумм станет больше.
Подать уведомление о переходе на УСН с 2024 года можно до 9 января
Если компания хочет перейти на УСН с 2024 года, надо подать уведомление до 31.12.2023, но так как это выходной день, то крайний срок – 09.01.2024.
📑 Как бухгалтеру быстро отредактировать PDF-файлы
Документы удобно хранить и пересылать в формате PDF, но зачастую случается, что в готовый файл нужно срочно внести изменения или исправить ошибку. Для этого есть несколько программ, которые помогут быстро отредактировать документы.
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Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить
В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов.
Когда списывать дебиторку, если компанию исключили из ЕГРЮЛ. Мини-курс
После исключения контрагента из ЕГРЮЛ его дебиторскую задолженность можно признать безнадежной и списать. Давайте разберемся когда это сделать, чтобы не нарушить закон.
СПБ Биржа возобновила торги после сбоя
Биржа начала работать в 11:15 мск. Участники торгов имеют право отозвать поданные ранее заявки.
Уведомление о смене объекта при УСН с 2024 года
Плательщикам УСН предоставлено право смены объекта налогообложения. Какие существуют для этого правила и исключения, что нужно учесть при смене объекта с 2024 года, изложено в статье.
Трудовое законодательство и новое в расчетах с персоналом с 2024 года
С 2024 года традиционно увеличен МРОТ и размеры пособий, утвержден новый производственный календарь. Бухгалтеру, который ведет зарплатный участок, нужно учитывать все эти изменения и составить для себя новый график уплаты НДФЛ – 2 раза в месяц.
С блогера Валерии Чекалиной сняли все обвинения в неуплате налогов
Следственный комитет прекратил уголовное дело блогера Чекалиной, которую обвиняли в уклонении от уплаты налогов.
Помогите Дедушке Морозу! Пятничный мозгонапрягатель
Предноговодний напрягатель мозга в двойном размере и поздравление!
Массовые выплаты физлицам. Есть ли и риски в 2024 году
Массовые выплаты внештатникам законом не запрещены. Но при неправильной организации сотрудничества с исполнителями они могут вызвать ряд проблем для заказчика: начиная от блокировки счета и заканчивая переквалификацией отношений. Разберем, какие риски в себе таят массовые выплаты и как их избежать.
Самозанятые таксисты не хотят проходить технические и медицинские осмотры каждый день
Правительство попросили пересмотреть требования к самозанятым водителям такси. Если оставить осмотры, то из отрасли могут уйти до 2 млн таксистов.
Стоите ли вы на учете в 26 ФНС с задолженностью?
Коллеги, день добрый ! Откликнитесь, кто в 26 ФНС на учете стоит, по нескольким фирмам в ЛК образовалась задолженность, нет поступлений за 27 декабря, у кого-то есть аналогичная проблема?
Приставы будут контролировать деятельность банков и МФО по возврату долгов
Теперь судебные приставы будут проверять не только профессиональных коллекторов, но и другие организации из сферы возврата просроченной задолженности.
Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП и заплатить НДФЛ
Сегодня последний день для сдачи уведомления и уплаты НДФЛ за период с 23.12.2023 по 31.12.2023.
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Обзор новостей: изменения в сфере бизнеса, вступившие в силу с 1 августа 2023 года
Рассказываем о важных для бизнеса нововведениях, которые действуют с августа 2023 года.
Средняя стоимость кредита выросла до 26%
Стоимость кредитов росла медленнее по сравнению с ключевой ставкой. Банки хотели привлечь клиентов и поддержать спрос на свои продукты.
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