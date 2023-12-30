Списались ли у кого-нибудь страховые взносы за декабрь 23-го года?

Подскажите пожалуйста, у кого-то произошло сегодня списание страховых взносов за декабрь 23г.? Которые очень просила налоговая перечислить в декабре... Сегодея зашла в личный кабинет, они на месте, ничего не списали. Срок стоит до 29.01.24г. Зачем же тогда налоговая обзванивала и просила перечислить именно в декабре, чтобы они могли до конца года всё закрыть 🤦‍♀️