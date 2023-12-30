Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елена Гаршина
Как бухгалтеру работать из дома в 1С
Удаленная работа — вот уже несколько лет норма рабочей жизни, в том числе и для бухгалтера. Благо, современные технологии позволяют ему без проблем получать доступ к нужному программному обеспечению. Разбираемся, как бухгалтеру организовать работу из дома в программе 1С.
Главные изменения 2023 года: что нужно учесть для подготовки годовой отчетности
Близится к завершению 2023 год. В этом году была масса изменений, которые кардинально перевернули привычный учет.
Wildberries до 10-23% увеличит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники
8 января маркетплейс начнет удерживать с продавцов бытовой техники и электроники повышенную комиссию.
Списались ли у кого-нибудь страховые взносы за декабрь 23-го года?
Подскажите пожалуйста, у кого-то произошло сегодня списание страховых взносов за декабрь 23г.? Которые очень просила налоговая перечислить в декабре... Сегодея зашла в личный кабинет, они на месте, ничего не списали. Срок стоит до 29.01.24г. Зачем же тогда налоговая обзванивала и просила перечислить именно в декабре, чтобы они могли до конца года всё закрыть 🤦♀️
Вице-премьер Белоусов: номинальная зарплата растет из-за дефицита рабочей силы
Высокая ключевая ставка может сдержать рост инфляции и номинальных зарплат, но не скоро.
Как прошел 2023 год для «Клерка»: подводим предновогодние итоги 🐉
Год не прошел, а буквально промелькнул. И за это мгновение удалось сделать так много. Вспомним, как это было)
Кассовые проверки 2024: что изменится в развитии системы налогового контроля
Благодаря онлайн-кассам информация о выручке быстро доходит до налоговой и упрощает контроль. С 2024 года полномочия ФНС по проверке ККТ планируется расширить, поэтому бизнесу лучше заранее подготовиться к возможным изменениям и проверкам.
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Что ест бухгалтер? Предновогодний вкусный пост
Готовимся к «майонезному безумию»)))
Механизм потребительских каникул будет действовать постоянно
Во время кредитных каникул банки не будут начислять пени и штрафы за приостановку платежей, но проценты по договору придется выплатить.
Как и когда лизинговые компании предоставляют отчетность в Росфинмониторинг
Лизинговая компания предоставляет разные виды отчетов в Росфинмониторинг. Разбираемся, в каких случаях и в какие сроки их нужно отправлять.
Что делать, если налоговая выдала патент на всю площадь ИП?
SOS! Всех с наступающим новым годом! Друзья, помогите! У ИП имеется нежилое здание 60 кв м. Оно поделено на помещения, согласно плану БТИ. Подали заявление на патент на 10 кв м, то есть на одно помещение, а налоговая сделала патент на общую площадь 60 кв м, нам это категорически не нужно. Что можно сделать в этой ситуации? Благодарю за ответы
Как защитить бухгалтерию и финансовый сектор от утечек данных в 2024 году
Утечка финансовой информации может ухудшить репутацию компанию и повлечь потерю денег. Это и прямые убытки, и расходы, чтобы исправить последствия разглашения данных, затраты на судебные разбирательства, налоговые проверки, а еще — потеря заказчиков и даже остановка бизнес-процессов. Расскажем, как минимизировать риск потери данных в финансовом секторе.
Центробанк будет запрашивать у экспортеров сведения о валютных обязательствах
Крупным экспортерам придется отчитываться не только об обязательствах в иностранной валюте, но еще и о рублевых остатках на счетах в зарубежных банках, а также о долгах в рублях перед нерезидентами.
Таможня перевыполнит план по перечислениям в бюджет на 150-160 млрд рублей
ФТС заявила о перевыполнении плана по пополнению федерального бюджета. К норме в 6,4 трлн рублей добавится еще около 160 млрд рублей.
💫 Дорогие друзья! ✨ От всей души поздравляю с наступающим Новым годом🎄
Пусть он подарит вам много перспектив и возможностей для достижения всех задуманных планов и идей, успехов в карьере и личной жизни. Желаю, чтобы Вы никогда не отчаивались, а самые заветные желания исполнялись. 👏
С какими акциями я вхожу в 2024 год
Решил посмотреть, с какими акциями я вхожу в 2024 год. Доля акций в моём портфеле всего 20% или около 600 000 рублей, а если говорить только про биржу, то это 31%. Стратегия у меня консервативная, так что 20% в акциях — приемлемое значение.
Собственные средства как источник долгосрочного финансирования
В отличие от ЗАО открытые акционерные общества могут пользоваться более широким набором рыночных инструментов для продажи своих акций и привлечения дополнительного капитала. Не вдаваясь глубоко в рассмотрение возможностей, которые предоставляет для ОАО финансовая инфраструктура, отметим лишь некоторые важнейшие механизмы.
💘 Скандал вокруг зачета фиксированных взносов, отмена пеней за уведомления и контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ. Топ новостей за неделю
Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.
В 2023 году на сайт ФНС заходили больше 170 млн раз
Ежедневно сайт налоговой посещали более 3 млн пользователей. Посетители интересовались информацией о ЕНС, узнавали свой ИНН, а также проверяли контрагентов в сервисе «Прозрачный бизнес».
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