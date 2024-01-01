Какой курс посоветуете по переходу с УСН на УСН в 1C?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Vera Gld
Что выбрать предпринимателю в 2024 году: патент или УСН?
Ответ получится у каждого свой, потому как на выбор влияет множество факторов: вид деятельности, размер дохода, регион. Также найдется ещё с десяток персональных причин, почему одна система удобнее другой. Мы составили чек-лист по сравнению двух режимов, с помощью которого к концу статьи поймете, что выгоднее вам.
Налог по ПСН за 2023 год надо уплатить до 9 января
ИП на ПСН нужно уплатить всю сумму налога до окончания действия патента. Тем, у кого он истекает 30 и 31 декабря 2023 года, заплатить налог требуется не позднее 9 января 2024 года, так как срок выпадает на выходной день.
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С 1 января 2025 года налоги начнут собирать в цифровом рубле
Теперь налоговики могут получать налоги через цифровой рубль. Как только закон вступит в силу с 1 января следующего года, начнется новая фаза, или точнее, можно сказать, что для вас больше не будет «раскачки».
С 1 января 2025 года налоги начнут собирать в цифровом рубле
Коллеги, с точки зрения общественных событий и власти, я думаю, что 2024 год переплюнет текущий. Я уверен, что важные изменения в следующем году, обгонят, так сказать, по важности чем год текущий. Многие события будут активно развиваться в 2024 году. Куда эти изменения выведут, я не знаю.
Топ-10 фильмов и сериалов 2023 года: мировые шедевры и российское кино
ChatGPT представляет подборку лучших фильмов и сериалов 2023 года, в которую входят как мировые киногиганты, так и значимые российские проекты. От драматического «Воланда» до захватывающего «Кентавра» - узнайте, что смотреть в этом году.
Что не так с закрытием года в 1С БП и ЕНС?
Странное дело с 1С БП и ЕНС. Последний релиз. По ООО УСН (Д-Р), и ИП УСН (Д) все сходится копейка в копейку. По ИП ПСН при закрытии года какие то чудеса.
Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить
В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов.
Налоги посчитает дядя Вася с проходной. Аргументы чиновников
2023 год закончился поступлением нескольких писем от чиновников. От имен Союза бухгалтеров мы написали несколько писем в разные инстанции. Получили несколько ответов.
Какой курс посоветуете по переходу с УСН на УСН в 1C?
Добрый вечер. Пожалуйста, посоветуйте хороший курс/материал не знаю, что-нибудь про переход с УСН (ДОХОДЫ) на УСН (ДОХОДЫ — РАСХОДЫ) в 1С. На практике.
📺Что смотрел бухгалтер в 2023 году. Лучшие фильмы и сериалы
Мы все любим подзависнуть у экрана с любимым сериалом или фильмом. Пришла пора составить наш бухгалтерский список любимого. Оцениваем игру акторов, режиссуру и т.д. Активно участвуйте в опросе.
С 1 января Россия расширяет призывной возраст до 30 лет
IT-специалисты сохраняют право на отсрочку.
С 1 января маткапитал можно будет получить только на ребенка с гражданством РФ по рождению
С 1 января 2024 года в России изменены условия получения материнского капитала.
С 1 января страховые пенсии в РФ выросли на 7,5%, фиксированная выплата — 8 134,88 рубля
Это следует из бюджета страны на этот год.
🌲🎅🏻Дед Мороз, снегурочка, елка и все-все-все. История праздника. Пятничный новогодний мотиватор
Новый год — это мандарины, гирлянды, подарки, вкусная еда и веселые гуляния. Это праздник, который мы проводим с семьей и забываем (хоть на время) про все заботы. Но, так было не всегда. Немого интересных фактов из истории Нового года.
Какие документы для работы с персональными данными нужны организации в 2024 году? Новые требования Роскомнадзора и ФЗ № 152
Почти все компании в России — операторы персональных данных (ПД), так как обрабатывают как минимум сведения о сотрудниках. Поэтому всем важно знать требования к работе с ПД и иметь необходимый перечень документов, иначе за нарушения в этой сфере компания может получить штраф.
Как открыть ООО в 2024 году: пошаговая инструкция
Одна из самых популярных форм ведения бизнеса — ООО. Предпринимателей привлекает небольшой размер уставного капитала, относительная простота регистрации и возможность привлечения других участников в совместное дело. Разберем, как открыть ООО в 2024 году и что для этого нужно сделать.
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Уведомление по ЕНП в 2024 году надо будет заполнять по-новому
Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.
А у вас списали страховые взносы за декабрь?
Бухгалтеры недоумевают — налоговики очень просили заплатить декабрьские взносы пораньше и сдать уведомление, но сами взносы в итоге не списали.
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