Какой курс посоветуете по переходу с УСН на УСН в 1C?

С 1 января 2025 года налоги начнут собирать в цифровом рубле

Коллеги, с точки зрения общественных событий и власти, я думаю, что 2024 год переплюнет текущий. Я уверен, что важные изменения в следующем году, обгонят, так сказать, по важности чем год текущий. Многие события будут активно развиваться в 2024 году. Куда эти изменения выведут, я не знаю.