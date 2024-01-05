Какой ОКВЭД выбрать для продажи запасных частей насосов онлайн?

Какие последствия от неотправленного уведомления по НДФЛ?

Здравствуйте! Очень накосячила. 29 декабря не отправила уведомление по НДФЛ за период с 23.12. по 31.12. Зарплата выплачена 29.12, на ЕНС сумма НДФЛ перечислена в тот же день. Последствия какие? Теперь у нас на ЕНС всё криво ляжет?((( В ЛК зайти пока не могу.