Какой ОКВЭД выбрать для продажи запасных частей насосов онлайн?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Сергей
Как расторгнуть договор с самозанятым без последствий
Причины расторжения договора с самозанятым могут быть разные: решение одной из сторон, некачественное выполнение обязательств или непредвиденные обстоятельства. Разберем, как расторгнуть договор с самозанятым и что нужно при этом учесть.
Базовые инструменты для оценки бизнеса
Чтобы оперативно провести оценку бизнеса достаточно определить ликвидность, рентабельность продаж и оборачиваемость основных товарных групп. Давайте освежим в памяти эти понятия. Тезисно.
Пенсионный криптофонд. Месяц 8
Ежемесячно пополняю криптопортфель на 3 000+ рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за декабрь. Восьмой месяц позади, погнали смотреть.
Как отразить штрафы по договору в 1С на примере Валдберриз?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как отразить «штрафы согласно договора» в 1С (акте поступления услуг Валдберриз). Какие действия, проводки? Спасибо заранее.
Какие последствия от неотправленного уведомления по НДФЛ?
Здравствуйте! Очень накосячила. 29 декабря не отправила уведомление по НДФЛ за период с 23.12. по 31.12. Зарплата выплачена 29.12, на ЕНС сумма НДФЛ перечислена в тот же день. Последствия какие? Теперь у нас на ЕНС всё криво ляжет?((( В ЛК зайти пока не могу.
До 30 января организации и ИП должны отчитаться о счетах в зарубежных банках
До 30 января 2024 года организации и ИП обязаны отчитаться о движении денежных средств по счетам в зарубежных банках за 4-й квартал 2023 года.
Если фирма потеряла право на УСН в середине года
Утрата права на применение спецрежима в виде УСН повлечет за собой автоматический переход на общую систему налогообложения (ОСН), необходимость отправки уведомления по ф. 26.2-2, уплаты итогового налога за «упрощенный» период и подачи декларации.
Самозанятые теперь могут получить максимальное пособие по безработице
Закон от 12.12.2023 года № 565-фз «О занятости населения в РФ» предусмотрел такую возможность.
Антикризисные меры продлили и внесли изменения № 44-ФЗ
15 декабря на последнем заседании Госдума приняла два законопроекта о продлении антисанкционных мер.
По годовому налогу по УСН уведомление по ЕНП не сдают
Срок уплаты налога по УСН за 2023 года – 28.03.2024 (организации) и 02.05.2024 (ИП). Но уведомления по ЕНП на эти суммы сдавать не надо.
Ценообразование бухгалтерских услуг
Ценообразование это важный момент в работе бухгалтера-фрилансера или бухгалтерской фирмы. Один из самых популярных вопросов в бухгалтерских чатах - коллеги, а сколько вы берете за …. скажем ИП на УСН доходы?
Как перевести сотрудника на неполный рабочий день
Иногда стандартная трудовая неделя неудобна и подчиненному, и руководителю. Мы подготовили статью о том, как оформить работника на частичную занятость и соблюсти требования закона.
Кому нужно, а кому нет применять онлайн-кассы в 2024 году
Узнайте в деталях о том, в каких случаях бизнес может отказаться от применения онлайн-касс и что нужно сделать, чтобы провести расчеты без ККТ.
Как работаем и отдыхаем в 2024 году. Спойлер: будет 118 выходных
Производственный календарь на 2024 год состоит из 248 рабочих дней и 118 выходных. Длинные выходные будут во время новогодних праздников, а также в феврале и в марте.
Как сменить юридический адрес ООО в 2024 году
При смене адреса компании править устав нужно не всегда. Самое главное вовремя внести изменения в ЕГРЮЛ. Для этого понадобится направить ряд документов в ФНС. В статье рассказываем, как действовать в разных случаях, и показываем, как составить необходимые приказы и уведомления.
Прием оплаты в салонах красоты
Владельцы салонов красоты, как и другие субъекты предпринимательства, обязаны использовать в деятельности онлайн-кассы. Разберем, в каких случаях бьюти-услуги освобождаются от применения ККТ и как организовать прием оплаты в салонах красоты.
Работодатель должен в двойном размере оплачивать труд в праздничные дни
Если компания привлекает сотрудника к работе в выходные и праздничные дни, то нужно оплатить это время работы не менее чем в двойном размере.
Особенности исполнения судебного решения о восстановлении работника
Все чаще в судебной практике можно встретить решения о восстановлении сотрудников на рабочем месте. Кроме того, регулярно возникают вопросы о том, как именно должны быть исполнены подобные решения? Какие действия должны предпринять работник и работодатель? Как быть, если одна из сторон уклоняется от исполнения решения и в какие сроки решать проблему?
Каких работодателей выбирают соискатели
Coleman Group провел исследование среди более чем 1000 респондентов на тему «Выбор работодателя» — главной целью которого стало выяснить, какие компании в настоящее время являются наиболее привлекательными для трудоустройства в РФ и почему. Кроме того, опрос включил в себя блоки про самозанятость и релокацию.
Средние зарплатные ожидания россиян достигли 115 тысяч рублей в месяц
К концу 2023 года перспективы найти хорошую работу с высокой зарплатой улучшились.
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