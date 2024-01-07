Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Влияет ли отрицательное сальдо ЕНС на вычет по налогу УСН?

Здравствуйте , коллеги. Я Татьяна, у меня ООО УСН доходы. Может Вы знаете ответ на возникший у меня вопрос: " влияет ли наличие отрицательного сальдо ЕНС на возможность применения вычета по налогу УСН, при условии уплаты СВ"? Никто не дает окончательного утвердительного или отрицательного ответа, 1С-ники отвечают "по-нашему мнению".

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Tatachka

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Красный уголок бухгалтера

Влияет ли отрицательное сальдо ЕНС на вычет по налогу УСН?

Здравствуйте , коллеги. Я Татьяна, у меня ООО УСН доходы. Может Вы знаете ответ на возникший у меня вопрос: " влияет ли наличие отрицательного сальдо ЕНС на возможность применения вычета по налогу УСН, при условии уплаты СВ"? Никто не дает окончательного утвердительного или отрицательного ответа, 1С-ники отвечают "по-нашему мнению".

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Очередность платежей в платежном поручении в 2024 году

Ответственность за правильность заполнения платежного поручения несет именно плательщик, а не его банк. Ошибка в поле очередность может привести к конфликтам с работниками и финансовым потерям. Расскажем, в каких случаях используется та или иная очередность.

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Подотчет, командировки

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Если компании необходимо, чтобы ее сотрудник съездил в другой город или может даже иную страну в рабочих целях – это командировка. Такую поездку важно грамотно оформить

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6-НДФЛ

В разделах 1 и 2 новой формы 6-НДФЛ будут одинаковые данные

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Год начался, как и положено, вяло. Под тяжестью оливье рубль немного подешевел, индекс немного подрос, крипто-ETF подождут, хлеб прошлогодний, а оптимизм свежий. Я отдыхал и не пополнил свой портфель новыми активами, но рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за первую неделю года.

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Как правильно найти работу бухгалтеру: проверенные советы. HeadHunter и «Клерк»

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Каков будет МРОТ в 2024 году по всем регионам?

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Мораторий на проведение внеплановых проверок юрлиц и ИП продлен Правительством РФ на 2024 год

Продление моратория на 2024 г. означает, что плановые контрольные (надзорные) мероприятия, порядок организации и осуществления которых регулируется законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ и от 26.12.2008 № 294-ФЗ, не проводятся. Однако, есть исключения

Мораторий на проведение внеплановых проверок юрлиц и ИП продлен Правительством РФ на 2024 год
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Страховые взносы

Новая форма РСВ с 2024 года

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Налоговые штрафы

ФССП списали долги с Telegram без объяснения причин

Задолженность по штрафам, наложенным на Telegram в России, пропала из базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не потому, что компания ее уплатила.

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Фиксированные взносы ИП

Взносы ИП 1% за 2023 год уменьшают налог по УСН за 2023 или за 2024 год

Строго по норме НК взносы ИП 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей за 2023 год должны уменьшать налог по УСН «доходы» за 2024 год. Но в этом году сделано исключение (по письму ФНС).

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Расчеты с работниками

Расчетный листок. Как оформить и как выдавать

Согласно ст. 136 Трудового кодекса, работодатель должен информировать каждого работника о составляющих его зарплаты в письменном виде с помощью расчетных листков. Разбираем, какие сведения должен включать этот документ, когда и как его выдавать и нужно ли хранить второй экземпляр.

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