Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Tatachka
Все про больничные в 2024 году
В 2024 году существенно изменятся максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности. Рассказываем, от чего зависит размер больничного в 2024 году, как его рассчитать, и в какие сроки выплатить.
С 1 января 2024 года введен курортный сбор в Туапсе и Новороссийске. В Санкт-Петербурге сбор начнут взимать с 1 апреля
В текущем году пополнился список городов и населенных пунктов России, в которых будут взимать курортный сбор с туристов.
Все, что вам обязательно нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»
Проблемы с чеками и работа без онлайн-кассы приводят к серьезным штрафам для бизнеса и головной боли бухгалтера. На «Клерке» есть много полезных инструкций, которые помогут вам не попасть в число нарушителей 54-ФЗ. Собрали подборку таких материалов, чтобы вы работали без ошибок и знали как их исправить без негативных последствий. Пользуйтесь.
92% представителей малого и среднего бизнеса торгуют минимум на трех маркетплейсах. Им срочно нужны бухгалтеры в теме!
Исследование подтверждает: маркетплейсы рулят.
Какие ПБУ и ФСБУ будут действуют в 2024 году
В 2024 году бухгалтеры должны вести учет, опираясь на ПБУ и ФСБУ. Подготовили полный список.
7 важных дел января для руководителя
Зимние каникулы дают шанс выдохнуть и перезагрузиться. Предлагаем топ-7 задач, которые помогут влиться в рабочий ритм после праздников.
Влияет ли отрицательное сальдо ЕНС на вычет по налогу УСН?
Здравствуйте , коллеги. Я Татьяна, у меня ООО УСН доходы. Может Вы знаете ответ на возникший у меня вопрос: " влияет ли наличие отрицательного сальдо ЕНС на возможность применения вычета по налогу УСН, при условии уплаты СВ"? Никто не дает окончательного утвердительного или отрицательного ответа, 1С-ники отвечают "по-нашему мнению".
Очередность платежей в платежном поручении в 2024 году
Ответственность за правильность заполнения платежного поручения несет именно плательщик, а не его банк. Ошибка в поле очередность может привести к конфликтам с работниками и финансовым потерям. Расскажем, в каких случаях используется та или иная очередность.
Оформление командировки в 2024 году: пошаговая инструкция
Если компании необходимо, чтобы ее сотрудник съездил в другой город или может даже иную страну в рабочих целях – это командировка. Такую поездку важно грамотно оформить
🎓Вебинар. СБП для бизнеса: польза и прибыль. 31 января в 15:00 мск!
Куаринг СБП позволяет не только экономить на банковских комиссиях и повышать рентабельность бизнеса, но и мгновенно распоряжаться собственными деньгами. Как? Расскажем на вебинаре.
В разделах 1 и 2 новой формы 6-НДФЛ будут одинаковые данные
Данные из строк 021 – 026 раздела 1 формы 6-НДФЛ и строк 161 – 166 раздела 2 должны совпадать, если не было возврата налога.
Год открылся ростом доллара и индекса, недвижка на чиле, крипто-ETF на паузе. Воскресный инвестдайджест
Год начался, как и положено, вяло. Под тяжестью оливье рубль немного подешевел, индекс немного подрос, крипто-ETF подождут, хлеб прошлогодний, а оптимизм свежий. Я отдыхал и не пополнил свой портфель новыми активами, но рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за первую неделю года.
Wildberries запускает платёжный сервис для покупателей
Ozon использует купленный банк так же, но с опережением: уже есть дебетовая карта, вклады и планы на брокерский сервис.
Как правильно найти работу бухгалтеру: проверенные советы. HeadHunter и «Клерк»
Поиск работы становится всё более целенаправленным и требует особого подхода, особенно для бухгалтеров. Один из самых эффективных способов найти работу в штате – это использование сайта HeadHunter. Этот ресурс доказал свою эффективность для многих специалистов.
Каков будет МРОТ в 2024 году по всем регионам?
Добрый день! Всех с Новым годом! 🎄Подскажите, пожалуйста , МРОТ в 2024г какой будет и есть ли у кого-то таблица по всем регионам? Заранее большое спасибо!
Мораторий на проведение внеплановых проверок юрлиц и ИП продлен Правительством РФ на 2024 год
Продление моратория на 2024 г. означает, что плановые контрольные (надзорные) мероприятия, порядок организации и осуществления которых регулируется законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ и от 26.12.2008 № 294-ФЗ, не проводятся. Однако, есть исключения
Новая форма РСВ с 2024 года
С 1 января 2024 года действующая форма Расчета по страховым взносам скорректирована. Расскажем, какие внесли изменения, на кого они распространяются и с какого периода нужно применять форму.
ФССП списали долги с Telegram без объяснения причин
Задолженность по штрафам, наложенным на Telegram в России, пропала из базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не потому, что компания ее уплатила.
Взносы ИП 1% за 2023 год уменьшают налог по УСН за 2023 или за 2024 год
Строго по норме НК взносы ИП 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей за 2023 год должны уменьшать налог по УСН «доходы» за 2024 год. Но в этом году сделано исключение (по письму ФНС).
Расчетный листок. Как оформить и как выдавать
Согласно ст. 136 Трудового кодекса, работодатель должен информировать каждого работника о составляющих его зарплаты в письменном виде с помощью расчетных листков. Разбираем, какие сведения должен включать этот документ, когда и как его выдавать и нужно ли хранить второй экземпляр.
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