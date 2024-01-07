Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Как вводить остатки по налоговому учету для ОСНО в 1С?

Добрый день. Переход на ОСНО с 1 января. Ввод начальных остатков в программе 1с уже был для усн расходы (середина 2023 года). Как же теперь вводить остатки по налог.учету для ОСНО? Просто менять дату на новую 31.12.2023?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Vera Gld

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Бесплатные возможности облачной 1С

«1C:Фреш» представляет собой сервис по типу облака, в котором клиенты смогут пользоваться обычными программами 1С через интернет. То есть с помощью любого браузера на собственном устройстве возможно настроить бухучет, налоговый учет, а также управленческий и даже сдачу готовых отчетов.

Бесплатные возможности облачной 1С
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Электронные подписи

Для сдачи отчетности за организацию бухгалтеру надо оформить электронную подпись в коммерческом УЦ

Если электронную отчетность организации сдает ее директор, то ему нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП), выданная ФНС.

1,2 тыс.
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Красный уголок бухгалтера

Как вводить остатки по налоговому учету для ОСНО в 1С?

Добрый день. Переход на ОСНО с 1 января. Ввод начальных остатков в программе 1с уже был для усн расходы (середина 2023 года). Как же теперь вводить остатки по налог.учету для ОСНО? Просто менять дату на новую 31.12.2023?

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Больничные

Все про больничные в 2024 году

В 2024 году существенно изменятся максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности. Рассказываем, от чего зависит размер больничного в 2024 году, как его рассчитать, и в какие сроки выплатить.

Иллюстрация: freepik/freepik
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Налоги, взносы, пошлины

С 1 января 2024 года введен курортный сбор в Туапсе и Новороссийске. В Санкт-Петербурге сбор начнут взимать с 1 апреля

В текущем году пополнился список городов и населенных пунктов России, в которых будут взимать курортный сбор с туристов.

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Онлайн-кассы

Все, что вам обязательно нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»

Проблемы с чеками и работа без онлайн-кассы приводят к серьезным штрафам для бизнеса и головной боли бухгалтера. На «Клерке» есть много полезных инструкций, которые помогут вам не попасть в число нарушителей 54-ФЗ. Собрали подборку таких материалов, чтобы вы работали без ошибок и знали как их исправить без негативных последствий. Пользуйтесь.

Все, что вам обязательно нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»
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Маркетплейсы

92% представителей малого и среднего бизнеса торгуют минимум на трех маркетплейсах. Им срочно нужны бухгалтеры в теме!

Исследование подтверждает: маркетплейсы рулят.

92% представителей малого и среднего бизнеса торгуют минимум на трех маркетплейсах. Им срочно нужны бухгалтеры в теме!
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ФСБУ

Какие ПБУ и ФСБУ будут действуют в 2024 году

В 2024 году бухгалтеры должны вести учет, опираясь на ПБУ и ФСБУ. Подготовили полный список.

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Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

7 важных дел января для руководителя

Зимние каникулы дают шанс выдохнуть и перезагрузиться. Предлагаем топ-7 задач, которые помогут влиться в рабочий ритм после праздников.

7 важных дел января для руководителя
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Красный уголок бухгалтера

Влияет ли отрицательное сальдо ЕНС на вычет по налогу УСН?

Здравствуйте , коллеги. Я Татьяна, у меня ООО УСН доходы. Может Вы знаете ответ на возникший у меня вопрос: " влияет ли наличие отрицательного сальдо ЕНС на возможность применения вычета по налогу УСН, при условии уплаты СВ"? Никто не дает окончательного утвердительного или отрицательного ответа, 1С-ники отвечают "по-нашему мнению".

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Первичные документы

Очередность платежей в платежном поручении в 2024 году

Ответственность за правильность заполнения платежного поручения несет именно плательщик, а не его банк. Ошибка в поле очередность может привести к конфликтам с работниками и финансовым потерям. Расскажем, в каких случаях используется та или иная очередность.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
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Подотчет, командировки

Оформление командировки в 2024 году: пошаговая инструкция

Если компании необходимо, чтобы ее сотрудник съездил в другой город или может даже иную страну в рабочих целях – это командировка. Такую поездку важно грамотно оформить

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Система быстрых платежей

🎓Вебинар. СБП для бизнеса: польза и прибыль. 31 января в 15:00 мск!

Куаринг СБП позволяет не только экономить на банковских комиссиях и повышать рентабельность бизнеса, но и мгновенно распоряжаться собственными деньгами. Как? Расскажем на вебинаре.

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6-НДФЛ

В разделах 1 и 2 новой формы 6-НДФЛ будут одинаковые данные

Данные из строк 021 – 026 раздела 1 формы 6-НДФЛ и строк 161 – 166 раздела 2 должны совпадать, если не было возврата налога.

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Инвестиции

Год открылся ростом доллара и индекса, недвижка на чиле, крипто-ETF на паузе. Воскресный инвестдайджест

Год начался, как и положено, вяло. Под тяжестью оливье рубль немного подешевел, индекс немного подрос, крипто-ETF подождут, хлеб прошлогодний, а оптимизм свежий. Я отдыхал и не пополнил свой портфель новыми активами, но рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за первую неделю года.

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Маркетплейсы

Wildberries запускает платёжный сервис для покупателей

Ozon использует купленный банк так же, но с опережением: уже есть дебетовая карта, вклады и планы на брокерский сервис.

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Карьера бухгалтера

Как правильно найти работу бухгалтеру: проверенные советы. HeadHunter и «Клерк»

Поиск работы становится всё более целенаправленным и требует особого подхода, особенно для бухгалтеров. Один из самых эффективных способов найти работу в штате – это использование сайта HeadHunter. Этот ресурс доказал свою эффективность для многих специалистов.

Как правильно найти работу бухгалтеру: проверенные советы. HeadHunter и «Клерк»
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Красный уголок бухгалтера

Каков будет МРОТ в 2024 году по всем регионам?

Добрый день! Всех с Новым годом! 🎄Подскажите, пожалуйста , МРОТ в 2024г какой будет и есть ли у кого-то таблица по всем регионам? Заранее большое спасибо!

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Александр42
Налоговые проверки

Мораторий на проведение внеплановых проверок юрлиц и ИП продлен Правительством РФ на 2024 год

Продление моратория на 2024 г. означает, что плановые контрольные (надзорные) мероприятия, порядок организации и осуществления которых регулируется законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ и от 26.12.2008 № 294-ФЗ, не проводятся. Однако, есть исключения

Мораторий на проведение внеплановых проверок юрлиц и ИП продлен Правительством РФ на 2024 год
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Страховые взносы

Новая форма РСВ с 2024 года

С 1 января 2024 года действующая форма Расчета по страховым взносам скорректирована. Расскажем, какие внесли изменения, на кого они распространяются и с какого периода нужно применять форму.

Новая форма РСВ с 2024 года
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