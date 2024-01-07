Красный уголок бухгалтера
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Куда отправлять подтверждение ВД при работе с 1С:Отчетность?

Добрый вечер. Отправила из 1С:Отчетности подтверждение ВД, но сомнения туда ли? Например, травматизм (ЕФС-1) ушёл в СФР 087-104, а это подтверждение в СФР 77111. У вас как? По логике что травматизм, что ПВД в одно место раньше сдавали.🤔

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Olesya

Начать дискуссию

Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Куда отправлять подтверждение ВД при работе с 1С:Отчетность?

Добрый вечер. Отправила из 1С:Отчетности подтверждение ВД, но сомнения туда ли? Например, травматизм (ЕФС-1) ушёл в СФР 087-104, а это подтверждение в СФР 77111. У вас как? По логике что травматизм, что ПВД в одно место раньше сдавали.🤔

6
Логотип Клерк
Клерк
Онлайн-кассы

Все, что вам обязательно нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»

Проблемы с чеками и работа без онлайн-кассы приводят к серьезным штрафам для бизнеса и головной боли бухгалтера. На «Клерке» есть много полезных инструкций, которые помогут вам не попасть в число нарушителей 54-ФЗ. Собрали подборку таких материалов, чтобы вы работали без ошибок и знали как их исправить без негативных последствий. Пользуйтесь.

Все, что вам обязательно нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»
1,1 тыс.
Логотип Институт типовых решений — Производство
Институт типовых решений — Производство
Налог на прибыль

Учет налога на прибыль в «1C:ERP»

Рассказываем, как осуществляется учет налога на прибыль в системе «1C:ERP».

Учет налога на прибыль в «1C:ERP»
238
Налог на сверхприбыль

Какие регионы собрали больше всего налога на сверхприбыль

По данным ФНС больше всего windfall tax собрали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

87
Логотип spastuh
spastuh
Бухгалтеры

Телеграм-каналы «Клерка». Полный список с описанием

Бухгалтеры, вы ищете актуальную информацию, полезные советы и инструменты для работы?

Телеграм-каналы «Клерка». Полный список с описанием
1
68
Логотип Арбис
Арбис

Бесплатные возможности облачной 1С

«1C:Фреш» представляет собой сервис по типу облака, в котором клиенты смогут пользоваться обычными программами 1С через интернет. То есть с помощью любого браузера на собственном устройстве возможно настроить бухучет, налоговый учет, а также управленческий и даже сдачу готовых отчетов.

Бесплатные возможности облачной 1С
277
Электронные подписи

Для сдачи отчетности за организацию бухгалтеру надо оформить электронную подпись в коммерческом УЦ

Если электронную отчетность организации сдает ее директор, то ему нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП), выданная ФНС.

1,3 тыс.

Записи вебинаров

711
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как вводить остатки по налоговому учету для ОСНО в 1С?

Добрый день. Переход на ОСНО с 1 января. Ввод начальных остатков в программе 1с уже был для усн расходы (середина 2023 года). Как же теперь вводить остатки по налог.учету для ОСНО? Просто менять дату на новую 31.12.2023?

36
Больничные

Все про больничные в 2024 году

В 2024 году существенно изменятся максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности. Рассказываем, от чего зависит размер больничного в 2024 году, как его рассчитать, и в какие сроки выплатить.

Иллюстрация: freepik/freepik
324
Налоги, взносы, пошлины

С 1 января 2024 года введен курортный сбор в Туапсе и Новороссийске. В Санкт-Петербурге сбор начнут взимать с 1 апреля

В текущем году пополнился список городов и населенных пунктов России, в которых будут взимать курортный сбор с туристов.

114
Логотип Клерк
Клерк
Маркетплейсы

92% представителей малого и среднего бизнеса торгуют минимум на трех маркетплейсах. Им срочно нужны бухгалтеры в теме!

Исследование подтверждает: маркетплейсы рулят.

92% представителей малого и среднего бизнеса торгуют минимум на трех маркетплейсах. Им срочно нужны бухгалтеры в теме!
572
ФСБУ

Какие ПБУ и ФСБУ будут действуют в 2024 году

В 2024 году бухгалтеры должны вести учет, опираясь на ПБУ и ФСБУ. Подготовили полный список.

1 тыс.
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

7 важных дел января для руководителя

Зимние каникулы дают шанс выдохнуть и перезагрузиться. Предлагаем топ-7 задач, которые помогут влиться в рабочий ритм после праздников.

7 важных дел января для руководителя
5
334
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Влияет ли отрицательное сальдо ЕНС на вычет по налогу УСН?

Здравствуйте , коллеги. Я Татьяна, у меня ООО УСН доходы. Может Вы знаете ответ на возникший у меня вопрос: " влияет ли наличие отрицательного сальдо ЕНС на возможность применения вычета по налогу УСН, при условии уплаты СВ"? Никто не дает окончательного утвердительного или отрицательного ответа, 1С-ники отвечают "по-нашему мнению".

32
Первичные документы

Очередность платежей в платежном поручении в 2024 году

Ответственность за правильность заполнения платежного поручения несет именно плательщик, а не его банк. Ошибка в поле очередность может привести к конфликтам с работниками и финансовым потерям. Расскажем, в каких случаях используется та или иная очередность.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
1,5 тыс.
Подотчет, командировки

Оформление командировки в 2024 году: пошаговая инструкция

Если компании необходимо, чтобы ее сотрудник съездил в другой город или может даже иную страну в рабочих целях – это командировка. Такую поездку важно грамотно оформить

Иллюстрация: pressfoto/freepik
67,4 тыс.
Система быстрых платежей

🎓Вебинар. СБП для бизнеса: польза и прибыль. 31 января в 15:00 мск!

Куаринг СБП позволяет не только экономить на банковских комиссиях и повышать рентабельность бизнеса, но и мгновенно распоряжаться собственными деньгами. Как? Расскажем на вебинаре.

209
6-НДФЛ

В разделах 1 и 2 новой формы 6-НДФЛ будут одинаковые данные

Данные из строк 021 – 026 раздела 1 формы 6-НДФЛ и строк 161 – 166 раздела 2 должны совпадать, если не было возврата налога.

2
1,3 тыс.
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Год открылся ростом доллара и индекса, недвижка на чиле, крипто-ETF на паузе. Воскресный инвестдайджест

Год начался, как и положено, вяло. Под тяжестью оливье рубль немного подешевел, индекс немного подрос, крипто-ETF подождут, хлеб прошлогодний, а оптимизм свежий. Я отдыхал и не пополнил свой портфель новыми активами, но рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за первую неделю года.

37
Маркетплейсы

Wildberries запускает платёжный сервис для покупателей

Ozon использует купленный банк так же, но с опережением: уже есть дебетовая карта, вклады и планы на брокерский сервис.

275