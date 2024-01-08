Будет ли окладник получать оплату за больничный с 1 по 8 января?

Можно ли указать уплаченные взносы в декларации по УСН за 2023 год?

Доброго предбудничного дня всем труженикам! Подскажите, если я ИП (УСН доходы) подала в конце июня уведомление на зачёт уплаченных страх.взносов 1% за 2022 г и половину суммы фиксов за 2023 г, могу ли я показать их в стр. 141 Р.2.1.1 декларации по УСН за 2023 г. (уменьшив т.о. налог за полугодие)?