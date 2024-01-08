Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Vasilisa
Отдохнули за всех на праздниках? Теперь за работу! Первые шаги бухгалтера после 10-дневного отдыха
Новогодние праздники подходят к концу, и бухгалтеров ожидает напряженный отчетный период.
Штрафы за несдачу деклараций и расчетов в 2024 году
Налогоплательщики – ИП и юридические лица, - обязаны отчитываться перед ИФНС, СФР, Росстатом, иными ведомствами. Нарушение порядка отчётности карается штрафами.
Учетная политика на 2024 год: изменения, образцы
Учетная политика организации — документ, в котором указывают основные правила ведения учета. Ее составляют для целей бухгалтерского и целей налогового учета, при этом можно объединить все в одном документе. Рассказываем, какие изменения нужно учесть при составлении учетной политики на 2024 год.
Зачем у «Клерка» так много Телеграм-каналов? Полный список с описанием
У «Клерка» девять каналов в Телеграме. Кажется, что много, однако каждый канал решает свои уникальные задачи и отвечает на разнообразные запросы бухгалтеров и предпринимателей.
Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить
В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов.
💥Самые важные изменения, которые будут влиять на работу бухгалтеров в 2024 году
Собрали в одном посте самые важные изменения по налогам, взносам и военному учету. Подборка для бухгалтера. Добавляйте в избранное!
Иран и Россия объединили финансовые системы в обход SWIFT
Иран и Россия объединяют внутренние системы передачи финансовых сообщений, обеспечивая прямые банковские операции без SWIFT.
Будет ли окладник получать оплату за больничный с 1 по 8 января?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, будет ли оплачиваться листок нетрудоспособности обычному окладнику, за период с 1 по 8 января? Т.е. оклад он получит, будут отработаны все рабочие дни. А что с больничным будет?
Можно ли нанимать на работу администратором несовершеннолетних?
Добрый вечер, всех с Новым годом! Вопрос такой. Можем ли мы трудоустроить человека на должность администратора, если ему еще нет 18 лет (сейчас 17, через 2 месяца будет 18)?
С 1 января 2024 года действуют новые правила для отсрочек и рассрочек по налогам. Новый помощник от ФНС
ФНС России запустила интерактивный помощник в получении рассрочки по уплате налогов.
ПСН 2024: кто может использовать, стоимость, порядок уплаты
Патентная система налогообложения (ПСН) по-прежнему пользуется немалой популярностью. Рассмотрим, каким условиям должен отвечать налогоплательщик, который хочет перейти на ПСН, каковы ставки налога, как оформляется и сколько стоит патент.
Кандидат на должность главного бухгалтера вышел на собеседование во время пробежки. Чем закончился эксперимент
Эксперимент по наблюдению был остановлен в тот момент, когда кандидату принесли его вкусный кофейный напиток — латте на кокосовом с клубничным сиропом, соискатель поставила бокал с напитком, заслонив камеру телефона, в котором, напомню, на видеозвонке был HR-директор, и смачно прихлебнула через трубочку все три слоя латте.
Как долго будут начисляться пени за неуплату налога по УСН?
Если в декларации по УСН (доходы) в разделе 1 налог к уплате за 9 мес составил 50 тыс, а по году - к уменьшению 30 тыс, пени за неуплату налога по итогам 9 мес до какого срока будут начисляться?
Можно ли указать уплаченные взносы в декларации по УСН за 2023 год?
Доброго предбудничного дня всем труженикам! Подскажите, если я ИП (УСН доходы) подала в конце июня уведомление на зачёт уплаченных страх.взносов 1% за 2022 г и половину суммы фиксов за 2023 г, могу ли я показать их в стр. 141 Р.2.1.1 декларации по УСН за 2023 г. (уменьшив т.о. налог за полугодие)?
Наиболее важные Постановления Пленума ВС РФ за 2023 год. Обзор судебной практики
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В Генпрокуратуре рассказали о законопроекте по оперативной блокировке в сети противоправного контента
Его разработали «совместными усилиями» с Минцифры и Роскомнадзором, рассказали в ведомстве.
Хакеры опубликовали личные данные более 20 млн клиентов «Альфа-Банка». Сам банк отрицает факт утечки
Хакерская группировка Kiborg выложила в открытый доступ полную клиентскую базу «Альфа-Банка».
Как правильно сменить юридический адрес в Московской башне?
Коллеги, подскажите такой вопрос, меняем юридически адрес в Московской башне, Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 4/68, офис N (номер офиса), получили отказ, прикладываю в комменте скрин, подскажите, где моя ошибка?
Обучение финансового менеджера онлайн: топ 20 курсов и школ
В современном мире, где компании сталкиваются со сложными задачами, финансовые менеджеры востребованы, потому что они помогают компаниям успешно управлять денежным потоком, принимать выгодные решения и разрабатывать стратегии для дальнейшего развития.
Можно ли отправить отца в отпуск и на неполный рабочий день?
Подскажите, как правильно отправить ОТЦА в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет? Можно ли одновременно отправить его в отпуск и при этом перевести на неполный рабочий день? Или сначала отправить в отпуск, и лишь через некоторое время он сможет выйти на неполный рабочий день?
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