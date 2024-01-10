Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя . .
Совместителя на срочном договоре нельзя уволить из-за приема основного сотрудника
Совместителя можно уволить в любое время по инициативе работодателя, если на его место пришел другой сотрудник, для которого эта работа будет основной. Но это правило действует только для совместителей на бессрочном договоре.
Для ИП на ПСН из новых регионов хотят ввести вычет на покупку ККТ
Вычет на покупку ККТ для ИП на ПСН в размере до 18 тыс. руб. действовал с 01.02.2017 до 01.07.2019. Эту норму могут возобновить для ИП из новых регионов.
Смог ли кто-нибудь сдать отчет ПМ-пром за декабрь 2023 года?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто-то уже смог сдать отчет ПМ-пром за декабрь 2023 г.? Мы всегда сдавали через личный кабинет на сайте Статистики, а сейчас сайт заблокирован.
Родителям положен стандартный вычет по НДФЛ на время службы сына-студента в армии
Если 20-летний студент оформил академический отпуск и пошел в армию призывником, то его родители продолжают получать стандартный налоговый вычет.
Бизнес-коучинг: ситуации, когда он поможет достичь успеха
Создать баланс между текущим и планируемым состоянием — задача любого коучинга. Благодаря ему предприниматель или руководитель сможет двигаться вперед, улучшить показатели труда и достичь целей. Разбираемся, в каких случаях необходима помощь коуча.
Харассмент на работе — это эпидемия, она огромных размеров. Харви Вайнштейн, ты реально не прав
Харассмент на работе — это эпидемия, она огромных размеров, расскажу свое мнение об этом явлении.
А что — так можно? Что же происходит с ЕНС?
Интересная история происходит с ЕНС. Середина декабря 2023г. Положительное сальдо ЕНС. Все долги по налогам и пеням погашены.
Как исправить ошибку в учете НДС с аванса в декларации?
Добрый вечер,Коллеги помогите пожалуйста в сложившейся ситуации. 4 квартал 2021. Получен аванс от покупателя (100%). Выставлена счф на аванс. С аванса уплачен НДС.
Российские банки блокируют карты за криптовалютные транзакции
За «эффективным выявлением» зачастую следуют блокировка карты и счета и одностороннее прекращение договора банковского обслуживания.
Сувениры с логотипом компании учитывают в расходах в размере 1% от выручки
Есть расходы на рекламу, которые нормируются – 1% выручки от реализации. К ним относятся, в том числе, расходы на сувениры с логотипом.
10 облигаций с высоким риском и доходностью от 19 до 21%
Скажу сразу, что это крайне рискованные инвестиции, в которых дополнительные 4-5% доходности относительно выпусков эмитентов с высоким рейтингом не стоят того, чтобы проверять крепкость своих фаберже. Для обладателей же стальных бубенцов и для любопытствующих — подборка высокорискованных облигаций с доходностью от 19%.
Штраф за уточненную декларацию могут снизить, даже если не уплатить налог по ней
Если сдать уточненную декларацию и при этом не уплатить налог и пени (не пополнить ЕНС на эту сумму), то будет штраф. Но его можно снизить.
Половина всех продающихся в России iPhone уже активированы за рубежом
Так продавцы скрывают от производителей логистическую цепочку, по который смартфоны приходят в РФ, и хотят избежать санкций.
Два российских банка получили лицензию в Индии — «Тинькофф» и «Центрокредит»
Индийский фондовый рынок вскоре может стать таким же доступным и привычным для российских инвесторов, как когда-то американский.
Финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» прибрели филиппинский банк
После затишья длиной в полтора года финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» на Филиппинах напоминает о себе крупной покупкой.
Как правильно заполнить графу «сумма налога перечисленная» в 6-НДФЛ?
Добрый день! Вопрос к знатокам! Скажите, пожалуйста, кто в курсе, в годовом отчете 6-НДФЛ в приложении в справка по сотруднику «сумма налога перечисленная» теперь не заполняем ставим 0?
Перечень изменений в учетной политике на 2024 год
Подготовьтесь к применению стандартов бухгалтерского учета в 2024 году и внесите необходимые изменения в учетную политику уже сейчас.
Какой патент выбрать для ИП, открывающего такси?
Здравствуйте, может кто-то может подсказать ИП хочет патент открыть такси. Он один. Какой лучше выбрать патент, там почему-то в списке их так много по деятельности такси.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2023 года
Подготовили для вас обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
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