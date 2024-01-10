Включается ли оплаченная виза в расходы будущих периодов?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Звегинцева Zvegintseva
На новогодних праздниках хакеры выложили в сеть 5 Тб данных россиян
В сеть попало 116,5 млн записей, что на 10% больше, чем на январских праздниках в прошлом году.
Что ест бухгалтер? Постпраздничное меню
Мы пережили майонезные салаты, пирожковое безумие и холодцовую диету, пора разгрузиться и подумать о печени. На видео: когда сел пообедать на рабочем месте, и тут кто-то написал в Битрикс24.
При продаже квартиры с отсрочкой платежа 3-НДФЛ сдавать не надо
Если квартира продана в 2023 году, но деньги за нее покупатель еще не отдал, то у продавца нет дохода, облагаемого НДФЛ.
Увольнение по соглашению сторон в 2024 году: плюсы и минусы
Увольнение по соглашению сторон — это наиболее простой вариант окончания трудовых отношений. Рассказали о том, кого можно уволить по соглашению, как это оформить, в чем отличие от увольнения по собственному желанию, а также какие у такой процедуры есть плюсы и минусы.
Уйти, не хлопнув дверью. Как грамотно отказать работодателю после собеседования
Продолжаем цикл публикаций на тему собеседований. В этот раз обсудим, что сказать работодателю, у которого вы успешно прошли собеседование, но не захотели по каким-то причинами идти к нему работать. Отказывать можно по-разному.
На Госуслугах можно узнать о назначенных мерах поддержки
Пользователи Госуслуг могут узнать о назначенных пособиях, размере и периодичности выплат. Для этого нужно заказать выписку. Документ о назначенных пособиях и выплатах придет в личный кабинет.
Порядок в документах — порядок в бизнесе: как компании грамотно настроить документооборот
Документы — важная часть работы любой компании. И, конечно, каждый руководитель хочет, чтобы все входящие письма были учтены и направлены нужным специалистам, согласования не подвисали, договоры подписывались, счета оплачивались, а акты вовремя возвращались и хранились в идеальном порядке. Если при этом еще сократить количество использованной бумаги, — это была бы просто мечта.
Объем вкладов населения вырос на рекордные 5,2 трлн рублей
В 2023 году россияне нарастили вклады до рекордных значений за всю историю наблюдения.
Действие истекающих в 2024 и 2025 годах водительских прав продлили
Срок действия водительских удостоверений, который истекает в 2024 и 2025 годах, продлили на три года.
Для пенсионеров и малоимущих хотят создать полки с бесплатными продуктами
Население получит бесплатно продукты на грани просрочки, а предпринимателям предложат налоговые льготы за создание социальных полок в магазинах и увеличат лимиты на благотворительность.
Сколько стоит работа главного бухгалтера в крупной компании?
Коллеги, добрый день. Помогите пожалуйста определить стоимость своей работы. Дано: ООО, на ОСНО. Услуги по перевозке грузов ( договоры со строителями, госконтракты), есть действующие договоры лизинга 11 шт. Но это не предел.
ФСБУ 25/2018. Аренда земельного участка в учете арендатора и арендодателя
Согласно п.17 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации, за исключением случаев, когда схожие по характеру использования активы не амортизируются.
Продолжаем новогодние налоговые новости — 2024. Что изменилось в налоговом администрировании
Поговорим об измененном порядке налогового администрирования с 1 января 2024 года.
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Включается ли оплаченная виза в расходы будущих периодов?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мы оплатили сотруднику визу за границу на год, для коммандировок. Возник вопрос нужно ли отражать визу в расходы будущих периодов ?
Зачем у «Клерка» так много Телеграм-каналов? Полный список с описанием
У «Клерка» девять каналов в Телеграме. Кажется, что много, однако каждый канал решает свои уникальные задачи и отвечает на разнообразные запросы бухгалтеров и предпринимателей.
Минцифры предложило госорганам общаться с бизнесом через «Госуслуги»
Минцифры подготовило новую схему взаимодействия бизнеса с органами власти. Все запросы и ответы хотят объединить на «Госуслугах».
Может ли ООО функционировать без директора, подписывая отчетность бухгалтером?
Добрый день. Директор ООО (он же учредитель а единственном лице) хочет уволиться с должности директора. Может ли ООО вести деятельность без руководителя, а бухгалтерскую и налоговую отчетность подписывать главный бухгалтер?
Минфин хочет ограничить вывоз золота физлицами из России
Минфин хочет ограничить резко возросшие в последние месяцы объемы вывоза золота из РФ физлицами.
Как Иван Васильевич проверку по самозанятым проходил
Иван Васильевич — бизнесмен. Так хотел сэкономить на налогах, что нанял аж 30 самозанятых. Так ему друг посоветовал. Бухгалтер что-то говорила о рисках, но Иван Васильевич привык слушать только себя, ну и друга, как вы знаете. Прошло полгода, пришла налоговая. Бухгалтер в отпуске — бизнесмен в шоке. Помогите ему пройти проверку – ответьте на 6 вопросов теста
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