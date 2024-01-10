Включается ли оплаченная виза в расходы будущих периодов?

Увольнение по соглашению сторон в 2024 году: плюсы и минусы

Увольнение по соглашению сторон — это наиболее простой вариант окончания трудовых отношений. Рассказали о том, кого можно уволить по соглашению, как это оформить, в чем отличие от увольнения по собственному желанию, а также какие у такой процедуры есть плюсы и минусы.