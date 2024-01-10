Обязательно ли в ЕФС-1 проставлять номер и оценку рабочего места?

Когда мать ребенка-инвалида может не приносить работодателю справку с работы бывшего мужа

Родителям детей-инвалидов положено 4 дополнительных выходных дня в месяц (или до 24 дней подряд в год). Но чтобы один из них взял эти выходные, нужна справка с работы другого родителя о том, что он эти дни не использовал. Не всегда есть возможность ее получить.