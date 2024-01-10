Обязательно ли в ЕФС-1 проставлять номер и оценку рабочего места?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Настя
Обновляем комментарии: Сделали настройки отображения
Отображение комментариев можно настраивать. Сегодня на сайте был представлен важный релиз, значительно изменяющий систему комментирования.
Путин хочет освободить многодетных на Дальнем Востоке от налога на жилье
Многодетные семьи из Дальневосточного федерального округа смогут не платить налог на жилье. Такое решение власти примут в ближайшее время.
Компенсацию сотрудникам за детский сад не учитывают при расчете отпускных
Некоторые работодатели компенсируют сотрудникам родительскую плату за содержание ребенка в детском саду. Эта выплата в расчет среднего заработка для отпускных не идет.
💡Как писать посты в Трибуне, чтобы их читали. Лайфхаки от редакции
Хочу поделиться простыми правилами того, как писать посты у нас в Трибуне, чтобы их читали. Казалось бы, что здесь сложного? Но, не все так просто, как кажется. Попробуйте внедрить правила и ваши тексты по достоинству оценят пользователи. Текст поста обновили и дописали.
Как проводить оценку эффективности сотрудников
Оценка эффективности работы сотрудников — важный инструмент в управлении бизнес-процессами внутри организации. Она позволяет определить результативность труда каждого сотрудника, выявить эффективных работников, которых можно повысить, а также оптимизировать бизнес-процессы и привести в норму трудовую дисциплину.
«Сбер» выдал 75 тысяч ипотек в новогодние праздники
Клиенты банка успели взять ипотеку на общую сумму 276,6 млрд рублей до повышения ставок. С 10 января 2024 минимальная ставка по базовым жилищным кредитам у «Сбера» выросла до 16,7% годовых.
Когда мать ребенка-инвалида может не приносить работодателю справку с работы бывшего мужа
Родителям детей-инвалидов положено 4 дополнительных выходных дня в месяц (или до 24 дней подряд в год). Но чтобы один из них взял эти выходные, нужна справка с работы другого родителя о том, что он эти дни не использовал. Не всегда есть возможность ее получить.
Оценка сведений при переходе на налоговый мониторинг: примите участие в нашем опросе!
Друзья, мы рады снова приветствовать вас в нашем блоге! Сегодня у нас для вас «разминка» после долгих выходных.
Обязательно ли в ЕФС-1 проставлять номер и оценку рабочего места?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в ЕФС-1 обязательно проставлять номер и оценку рабочего места, если отправляю отчет просто с отпусками за свой счет без всяких вредных производств?
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Изменения в бухгалтерских программах, к которым нужно готовиться уже сейчас.
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Расскажем, как расширить свой круг общения, познакомиться с людьми из разных культур и стран, а также открыть для себя новые перспективы и возможности.
Стоит ли выбирать АУСН в 2024 году
Свято место пусто не бывает! На смену отмененного в 2021 году ЕНВД пришел новый налоговый режим — АУСН. Пока в виде эксперимента, с ограниченным сроком действия. Разберем, что из себя представляет новая система налогообложения и стоит ли выбирать ее для применения в 2024 году.
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Банк имеет право отказать в обслуживании счетов, если обнаружит и заблокирует две подозрительные операции в течение одного года. Такой бизнес получит высокий уровень риска и его могут исключить из ЕГРЮЛ.
Как оформляет, чтобы в регистры и отчетность НДФЛ все попадало корректно?
Добрый день! Вопрос по начислению доходов и расчета НДФЛ по договору аренды ТС. Делали как рекомендует ИТС — операция учета НДФЛ. Но она не работает корректно, когда ставка НДФЛ становится 15%. Кто как оформляет, чтобы в регистры и отчетность все попадало корректно?
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Сербия становится все более привлекательной для русскоязычных инвесторов и стартаперов после известных событий.
В справке 2-НДФЛ за 2023 год не надо заполнять строку о перечисленном налоге
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Сколько бухгалтеру нужно телеграм-каналов и как подписаться на все разу в один клик
«Клерк» заботится о бухгалтерах и создает тематические каналы, которые помогают найти работу, получать ответы на сложные вопросы, читать важные новости, да и просто общаться на рабочие и околорабочие темы и т.д. Теперь вам не нужно искать их в Телеграм по одному — просто подпишитесь на все в один клик.
Комментарии1
уточнение правил заполнения граф по СОУТ (пункт 105 порядка);: графа 11 «Индивидуальный номер рабочего места» и графа 12 «Класс (подкласс) условий труда» обязательны к заполнению только в случае если у страхователя проведена специальная оценка условий труда, и у ЗЛ имеются основания для досрочного назначения пенсии.
https://sfr.gov.ru/branches/chuvashia/info/~2023/12/28/10665