У всех ли ФНС провела зачет страховых взносов и что за сторнирования в ЛК ИП?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Сергей
В WhatsApp можно включать аудиофайлы во время видеозвонков
Теперь пользователи мессенджера WhatsApp смогут организовать совместный дистанционный просмотр фильмов и видеоконтента.
Что меняется в трудовом законодательстве с 2024 года
Начало года — время вступления в силу новых изменений в законодательстве. Обобщаем, что нужно учитывать при расчетах с сотрудниками в 2024 году.
Как оприходовать товар без документов
В деятельности любой компании может случиться так, что на склад поступили товары без документов. Как их оприходовать и какой акт при этом необходимо оформить, расскажем в нашей статье.
Какие коды ОКВЭД разрешено применять для УСН в 2024 году
Одним из наиболее востребованных специальных режимов налогообложения является УСН, или упрощенка. Выбор такой схемы дает возможность сэкономить на отчислениях в бюджет, а ведение бухгалтерии на порядок легче по сравнению с ОСН, который назначают при постановке на учет по умолчанию. Однако при переходе на льготный спецрежим важно узнать, какие коды ОКВЭД для УСН разрешается применять, а какие — нет. При несоответствии выбрать упрощенку предпринимателю или компании не удастся.
Можно ли платить вознаграждение сотруднице в декретном отпуске
Во время декретного отпуска женщины по закону получают пособие. Оно, в том числе, призвано частично компенсировать временную потерю заработка в связи с отпуском.
В центре занятости ЛНР нашли работу 90% кандидатов
Больше 12 тысяч человек нашли работу с помощью центра занятности в Луганской Народной Республике.
Уведомить о получении ВНЖ или второго гражданства теперь можно через Госуслуги
На госуслугах запустили новый сервис «Уведомление о приобретении гражданства иностранного государства».
Декларацию 3-НДФЛ за 2023 год надо сдавать по новой форме
С 1 января 2024 года стартовала очередная декларационная кампания, в ходе которой граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2023 году.
65 компаний начали работать в свободных экономических зонах новых регионов
Предприятия создадут больше 41 тысячи рабочих мест для жителей новых регионов.
На какие ошибки ФНС проверит ваши декларации: обзор контрольных соотношений для ЕНС
Чтобы попасть на ЕНС, данные из деклараций должны пройти проверку на контрольные соотношения.
На конец дня 9 января фиксированные взносы ИП еще не списались с ЕНС
9 января 2024 года – срок уплаты фиксированных взносов ИП за 2023 год. В личных кабинетах ИП эта сумма числится в предстоящих платежах. Бизнесмены регулярно проверяют свой ЛК, но пока списание денег в бюджет там не отражается.
Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)
При покупке материально-производственных запасов (МПЗ) зачастую возникают дополнительные расходы, связанные с перемещением и хранением этих товаров. В бухгалтерии такие затраты обычно классифицируются как ТЗР — транспортно-заготовительные расходы.
Как сверить данные в 1С ЗУП и 1С Бухгалтерии по Дт 96 и Кт 96?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, начисляем резерв по оплате труда нормативным методом, в конце года сделали инвентаризацию, каким отчётом сверить данные в 1С ЗУП и 1с бухгалтерии по Дт 96 и КТ 96?
С 15 января начнется эксперимент по маркировке косметики
Производители косметики и бытовой химии начнут маркировать продукцию для макияжа, бритья, ухода за волосами, а также зубные пасты, дезодоранты и моющие средства. Эксперимент завершится 28 февраля 2025 года.
Путин: материнский капитал не нужно тратить на покупку автомобиля
Минпромторг придумает льготы для многодетных семей Дальнего Востока, которые позволят выгодно приобрести автомобиль и не привлекать средства из материнского капитала.
Какой будет учетная политика в 2024 году: основные изменения
Какие корректировки нужно внести в учетную политику при переходе на новые ФСБУ.
Поддержка женщин в период беременности и родах в 2024г. Кто может рассчитывать на пособия
Пособие положено всем женщинам вне зависимости от материального достатка. Расскажем подробней.
В базу по НДС включают акциз
При реализации товаров налоговая база по НДС – это стоимость этих товаров с учетом акцизов (если они подакцизные), но без учета НДС.
С 2024 года организации обязаны применять новые ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020
Не забудьте отразить это в учетной политике.
У всех ли ФНС провела зачет страховых взносов и что за сторнирования в ЛК ИП?
Добрый день! Коллеги, а у всех ФНС провела зачёт страховых взносов по сроку 09.01? И ещё вопросик, что за сторнирования оплаты в личном кабинете ИП от 31.12.23?
Начать дискуссию