Как правильно заполнить поле при назначении пособия работнику?

Сегодня пришёл по нему отказ вот с какой формулировкой: ERR_PR_1117: В связи с тем, что застрахованное лицо трудоустроено по трудовому договору, занято у нескольких страхователей по трудовому договору, а так же текущий метод предусматривает назначение пособия только по одному из страхователей по ТД, то для назначения пособия необходимо заполнить поле «Выбор страхователя для назначения и выплаты пособия подтвержден застрахованным лицом» Не пойму в чем.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анна
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