Как правильно заполнить поле при назначении пособия работнику?

Здравствуйте, коллеги. Обращаюсь за помощью к Вам. Всем заранее спасибо. У одного сотрудника в конце декабря был б/л. Три дня я оплатила, как работодатель, дождалась запроса от СФР и отправила ответ.

Сегодня пришёл по нему отказ вот с какой формулировкой: ERR_PR_1117: В связи с тем, что застрахованное лицо трудоустроено по трудовому договору, занято у нескольких страхователей по трудовому договору, а так же текущий метод предусматривает назначение пособия только по одному из страхователей по ТД, то для назначения пособия необходимо заполнить поле «Выбор страхователя для назначения и выплаты пособия подтвержден застрахованным лицом» Не пойму в чем.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анна