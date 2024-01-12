Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Оплата второго больничного ложится на работодателя?

Подскажите, пожалуйста, если 1-й больничный закрыт и помечен без оплаты, а продолжение — 2-й б/л если оплатить, но он 3 дня, он за счёт работодателя?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Natalia092006

Комментарии

1
  • Halanghulo

    Продолжение больничного листка это не второй б/л. Работодатель платит только за первые три дня по страховому случаю, а количество выписанных «бумажек» в данном случае лишь подтверждает право на освобождение от работы. Что такое «без оплаты» не понимаю.

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