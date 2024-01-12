Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Natalia092006
НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько
150 тыс. рублей процентов по вкладам в этом году будут необлагаемые. С превышения придется платить НДФЛ.
Казахстанский депозитарий предложил управляющим компаниям из РФ судиться на их территории
Управляющие компании подали в московский арбитраж иски к ЦДЦБ и Euroclear на общую сумму 12,3 млн долларов. В ответ депозитарий из Казахстана предложил перенести рассмотрение дела в республику.
Коды по страховым взносам для уведомлений по ЕНП в 2024 году
Вспоминаем, какие коды нужны для уведомлений по ЕНП в наступившем году.
Нужно ли лично обращаться в налоговую за новой ЭЦП или можно получить через ЛК?
Добрый день! При смене наименования должности (с внесением изменений в ЕГРЮЛ) за новой ЭЦП надо ножками топать в налоговую? Через ЛК не получится?
ФНС прекратила обмениваться информацией с 88 государствами
США, Великобритания, Швейцария, Германия, Латвия и Украина отказались обмениваться налоговой информацией с Россией.
Начала действовать новая форма расчета доходов иностранных организаций
В новая форма состоит из пяти разделов, где будут указаны суммы доходов, выплаченных иностранным организациям, и размер удержанных налогов.
Власти хотят ввести маркировку рыбных консервов
Чтобы производители не могли фальсифицировать рыбные консервы, правительство собирается маркировать эту продукцию.
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Новая крутая фишка на «Клерке» — мини-курсы с лонгрид-конспектами и тестами. Обещаем будет интересно, полезно и содержательно!
Оплата второго больничного ложится на работодателя?
Подскажите, пожалуйста, если 1-й больничный закрыт и помечен без оплаты, а продолжение — 2-й б/л если оплатить, но он 3 дня, он за счёт работодателя?
Как получить вычет за лечение в 2023 году. Мини-курс
Какие расходы за лечение можно возместить налоговым вычетом, условия и сроки его получения, лимит выплат и способы, которыми можно подать на возврат разбираем в мини-курсе.
Вся система мирового образования готовит рабов. Подготовка хозяев идет только внутри семьи
Существует две педагогики — для хозяев и для рабов. Разница в педагогике определяется теми задачами или ситуациями, к которым нужно готовить ребенка.
Защита интеллектуальной собственности в Сербии: регистрация патента и торговой марки
Интеллектуальная собственность является одним из ключевых активов в современном бизнесе, и ее защита имеет важное значение для успеха предприятий.
Коды периодов для уведомления по УСН на 2024 год. По фиксированным взносам ИП уведомления не сдают!
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Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому
СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.
💡Как писать посты в Трибуне, чтобы их читали. Лайфхаки от редакции
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Нужно ли указывать баллы OZON в налоговой декларации
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Комментарии1
Продолжение больничного листка это не второй б/л. Работодатель платит только за первые три дня по страховому случаю, а количество выписанных «бумажек» в данном случае лишь подтверждает право на освобождение от работы. Что такое «без оплаты» не понимаю.