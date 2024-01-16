Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Dariakdi
Власти могут ограничить онлайн-торговлю топливом
В интернете предлагают приобрести топливо по низким ценам. Такая продукция хранится в пластиковой таре и в неспециализированных помещениях, что не соответствует технике безопасности. Вопросы вызывает и качество такого бензина.
🎓Вебинар. Вызов в налоговую: что ждать, как себя вести, основные риски. 24 января в 15:00 мск!
Если вас вызвали в налоговую, то необходимо подготовиться к визиту. Разберитесь с порядком действий до, во время и после беседы с инспектором.
Что нельзя делать самозанятым. Какие виды деятельности не подходят
Портал государственных услуг заботится о том, чтобы самозанятые не наделали ошибок в своей работе, поэтому в своем телеграм-канале разместил напоминание о том, что можно и что нельзя делать плательщикам налога на профессиональный доход.
В 2023 году число индивидуальных предпринимателей выросло на 378 тысяч
Количество ИП выросло на 10%, это рекордное значение за 17 лет. Всего в стране работает 4,3 млн предпринимателей.
3 причины считать операционные и неоперационные доходы и расходы
Анализ операционных и неоперационных доходов и расходов позволяет собственнику глубже понимать экономическую ситуацию в компании, находить слабые места и возможности для роста. В этом материале привели три ключевые причины следить за этими показателями.
Допустимо ли проводить компенсации от Озона ручной операцией Д45-К62?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли проводить компенсации (по утере товара) от Озон ручной операцией Д45-К62? Они не дают никаких документов по этим операциям. НДС как я понимаю не начисляется, тк не продажа. Не смогла найти в открытых источниках ответ.
Сельхозкомпанию нельзя зарегистрировать просто по адресу земельного участка
При регистрации юрлица надо указывать адрес из Государственного адресного реестра (ГАР).
❗ Зарплата сотрудников из Узбекистана по-особому облагается страховыми взносами
В общем случае страховые взносы начисляют по единому тарифу (ОПС + ОМС + ОСС). Но для некоторых иностранцев есть особенности. Для граждан Узбекистана нет особенностей, если они устраиваются на работу сами по себе. Но если это организованный процесс – будут нюансы по взносам.
Любовь и кредиты. Почему некоторые отказываются от отношений из-за долга пары?
Если раньше фраза «расскажи о себе» при знакомстве могла включать в себя что угодно, то теперь в нее точно входит «а кредиты у тебя есть?». Почему некоторые мужчины не готовы начинать отношения с женщиной, у которой есть кредиты? Это здравый смысл или неготовность брать на себя любую ответственность?
Как правильно заполнить графу «категория страхователя» в ЕФС-1?
Добрый день коллеги, подскажите, пожалуйста, как вы заполняете новую графу в ЕФС-1 на титульнике, категория страхователя», автоматически программа не заполняет, но если вручную, то с ИП все понятно, там код ИП01, а если организация ООО, то какую категорию выбирать
Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.
Биткоин-фонды не долетели до Луны, а Сэм Альтман окончательно потерян для девчат
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Тинькофф перерождается в Филиппинах, из IB всё сложнее вывести деньги, России нужно больше золота, Боинги разваливаются в полете, а ChatGPT теперь сможет затаить на тебя обиду.
Как правильно заполнить поле в приложении 1 к 6-НДФЛ?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в приложении 1 к 6-НДФЛ за год нужно указывать сумму налога перечисленную или оставляем это поле пустым?
Единственное жилье можно продать без НДФЛ через три года
В общем случае минимальный срок владения жильем для целей освобождения от НДФЛ при его продаже – 5 лет. Но если это единственное жилье, то минимальный срок – 3 года.
За невыплату неначисленной зарплаты работодатели будут платить компенсацию
Компенсацию за задержку зарплаты надо будет платить и в том случае, если бухгалтер эту зарплату вообще не начислял.
Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года
Началась отчетная кампания за 2023 год. В одном материале собрали список необходимых отчетов, а также уточнили сроки их сдачи.
Пополнил ИИС на 100 000 в январе. Что купил, что ещё буду покупать?
Год начался, значит пора пополнять ИИС на 400 000, чтобы получить максимальный налоговый вычет. Первый шаг сделан, пополнил ИИС на 25% необходимой суммы. Весной, полагаю, получу вычет за 2023 год, подал заявку по упрощённой схеме, ФНС её получила.
За что ИП может получить штраф по страховым взносам?
Добрый день! Такая ситуация: ИП без сотрудников обнаружил на гос.услугах в профиле ИП штраф за нарушение сроков предоставления сведений о начисленных страховых взносах в территориальные органы пенсионного и социального страхования. Штраф 300р.
С 1 февраля детские пособия вырастут на 7,4%
Ежегодно с 1 февраля устанавливают коэффициент индексации для различных пособий, в том числе, детских. С 01.02.2024 индексация будет на 7,4%.
Любителям предоставлять «уточненки». Зачем она нужна?
Я всегда придерживалась мнения, что уточнённый отчет — это крайняя мера. Причины и мотивы поясняла не раз. С введением ЕНС ситуация еще более усугубляется.
Комментарии1
А чем продажи через Озон отличаются от остальных? Почему для них нужно изобретать особые правила? Если товар утерян, спишите его Д 94 К45, аванс верните покупателю Д 62.02 К51. В договоре с Озон есть правила компенсации ущерба и на его основании отразите приход компенсации Д 51 К 76.02 и начислите ее Д 76.02 К 91.01