Можно ли субсидией по коронавирусу покрыть убытки прошлых лет?

Когда тратят твое наследство. А у вас есть богатые родственники?

Вы ждете от них наследство? Да нет, не подумайте, я в хорошем смысле. И, пожалуйста, не судите героев этой истории. Это были их интимные мысли, которых они очень стеснялись. Осуждайте меня. Это я вытащил эту историю наружу.