Можно ли субсидией по коронавирусу покрыть убытки прошлых лет?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Nataliya_shur
❄ ФНС не даст самозанятому справку о том, что он работает на Крайнем Севере
У северных жителей есть пенсионные льготы. Но как доказать, что ты работал именно там, если ты – не наемный работник, а бизнесмен?
Что такое индексация, кто и в какие сроки должен ее проводить
Прежде чем говорить о подводных камнях индексации мы предлагаем разобраться в том, что вообще такое индексация и для кого она обязательна.
Придумайте крутой стикерпак для Клерка! И получите свою нарисованную скрепочку и Клерк.Премиум в подарок
Неделю назад мы создали в ТГ-канале нового забавного персонажа нашу красную скрепку. Сейчас мы хотим предложить вам придумать идею для ситуативной картинки со скрепкой, которую воплотят в жизнь наши крутые дизайнеры. А за самый лучший вариант мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум.
Депутатов просят уточнить законопроект об уголовной ответственности за утечки персональных данных
Ответственность за незаконное получение персональных данных должны нести взломщики и те, кто продает информационные базы. Формулировку состава преступления нужно сделать однозначной, чтобы невиновные не попали под статью.
Сезонный бизнес и прием платежей. Как продавцам сэкономить на онлайн-кассах
Сезонный бизнес, в том числе продажа новогодних товаров, кваса, мороженого на улице, прокаты велосипедов — работает всего пару месяцев в году. А на кассу ему приходится тратить столько же, сколько и круглогодичному бизнесу. Но расходы на ККТ можно оптимизировать — рассказываем, как это сделать.
Спрогнозирован срок победы человечества над бедностью
Человечество сможет избавиться от бедности только через 230 лет. Такой печальный прогноз представила международная организация по борьбе с неравенством Oxfam.
Есть ли различия между порядком оформления медицинских книжек для иностранных работников и для россиян
Если в российской компании трудятся иностранные сотрудники, для них действуют, в том числе, нормы российского законодательства. Значит, в некоторых случаях для приема на работу таким сотрудникам понадобится медицинская книжка. Разбираем, когда ее требовать и как оформлять.
Можно ли субсидией по коронавирусу покрыть убытки прошлых лет?
Добрый день! Можем ли мы за счет субсидии, которую получили по льготе (коронавирусу) покрыть убытки прошлых лет? предыдущий бухгалтер повесил субсидию на 86 счет, и с прошлых лет так и остался висеть остаток на нем. Сейчас хочу привести в красивый вид и закрыть убыток прошлых лет.
Высокотехнологичным компаниям упростят выход на биржу
Быстрорастущие технологичные компании получат больше возможностей для размещения своих ценных бумах на инвестиционных платформах.
С 2024 года действует новый МРОТ: таблица по регионам
С 01.01.2024 МРОТ увеличили на 18,5% до 19 242 руб. Но в некоторых регионах установлена более высокая минималка.
Когда тратят твое наследство. А у вас есть богатые родственники?
Вы ждете от них наследство? Да нет, не подумайте, я в хорошем смысле. И, пожалуйста, не судите героев этой истории. Это были их интимные мысли, которых они очень стеснялись. Осуждайте меня. Это я вытащил эту историю наружу.
Уменьшение налога УСН и ПСН на страховые взносы ИП. Изменения 2023-2024
В 2023 году внесли изменения в порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на фиксированные страховые взносы. Разберем, как теперь бизнес на упрощенке и патенте должен уменьшать налог на взносы по страхованию, и какие правила будут действовать в 2024 году.
Для банков не будут повышать налог на прибыль
Если бизнес в какой-то отрасли в какой-то период разово получил сверхприбыль, это не значит, что для всей этой отрасли надо на постоянной основе увеличить ставку налога на прибыль.
Цифра дня. Про новый бизнес
В 2023 году в России открылось рекордное число ИП — почти миллион.
⛔10 типичных ошибок при составлении годовой отчетности: проверьте себя!
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Налоговики дополнили список стран, не обеспечивающих обмен данными для налогообложения
10 января 2024 года зарегистрирован Приказ ФНС от 01.12.2023 № ЕД-7-17/914@, которым утвержден обновленный список государств, не осуществляющих обмен налоговой информацией с Россией.
Что изменится в прослеживаемости товаров с 2024 года
Участникам оборота прослеживаемых товаров нужно предоставлять информацию о перемещении продукции на территорию другой страны еще до начала транспортировки.
Какие отчеты нужно сдать до конца января, упрощенный порядок соцвычета по НДФЛ, коды по страховым взносам для уведомлений по ЕНП
Информационная картина недели: суровый реализм контролирующих органов, многоцветный импрессионизм опыта коллег, модернизм ведущих экспертов.
Удалось ли кому-то отправить 3-НДФЛ без ошибок?
Коллеги, у кого-то получилось отправить 3-НДФЛ? Я сначала сутки подпись ждала когда сгенерируется, а теперь ошибку перед отправкой выдает. С пятницы эта канитель.
🍺Поставки пива из недружественных стран могут запретить в России
С таким предложением к Мишустину обратился депутат Алексей Диденко. Свои действия он объясняет тем, что лидеры экспорта в РФ пива — Германия, Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.
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