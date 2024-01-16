Как списывать суммы, по которым не нужны уведомления?

Сезонный бизнес и прием платежей. Как продавцам сэкономить на онлайн-кассах

Сезонный бизнес, в том числе продажа новогодних товаров, кваса, мороженого на улице, прокаты велосипедов — работает всего пару месяцев в году. А на кассу ему приходится тратить столько же, сколько и круглогодичному бизнесу. Но расходы на ККТ можно оптимизировать — рассказываем, как это сделать.