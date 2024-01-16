Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Мария
Производители искусственных елок будут отвечать за их утилизацию
Норматив по утилизации искусственных елок в 2024 году составляет 0%, но он будет ежегодно повышаться на 10%. Производителям придется платить экосбор или отчитываться за утилизацию товара.
Госбанки Китая ограничивают сделки российских клиентов
Опасаясь вторичных санкций от США, китайские банки начали внимательней проверять клиентов. Они перестанут предоставлять услуги тем, кто попал в санкционный список.
🔥Новый курс для бухгалтеров: Зарплата и зарплатные налоги-2024
Топовый лектор России по начислению и налогообложению заработной платы Елена Воробьева научит вас работать по новым правилам в 2024 году.
Минимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 9,2 тыс. рублей
С 1 февраля 2024 года у работающих женщин вырастет пособие по уходу за ребенком (если оно было минимальным).
Как списывать суммы, по которым не нужны уведомления?
Добрый день! С 2024 в 1С операции по счету ЕНС не активна функция, как теперь списывать суммы, по которым не нужны уведомления?
🚀Новый курс для бухгалтеров: Зарплата и зарплатные налоги-2024
Топовый лектор России по начислению и налогообложению заработной платы Елена Воробьева научит вас работать по новым правилам в 2024 году.
Единая цифровая методологическая модель для проведения налогового мониторинга
Коллеги, а вы уже изучили Цифровой налоговый кодекс (ЦНК)?
Иностранцам хотят запретить торговать алкоголем и табаком
С 2024 года иностранцы не могут участвовать в продаже алкоголя и табака на территории Тульской области. Этот запрет собираются распространить на все регионы.
❄ ФНС не даст самозанятому справку о том, что он работает на Крайнем Севере
У северных жителей есть пенсионные льготы. Но как доказать, что ты работал именно там, если ты – не наемный работник, а бизнесмен?
Что такое индексация, кто и в какие сроки должен ее проводить
Прежде чем говорить о подводных камнях индексации мы предлагаем разобраться в том, что вообще такое индексация и для кого она обязательна.
Придумайте крутой стикерпак для Клерка! И получите свою нарисованную скрепочку и Клерк.Премиум в подарок
Неделю назад мы создали в ТГ-канале нового забавного персонажа нашу красную скрепку. Сейчас мы хотим предложить вам придумать идею для ситуативной картинки со скрепкой, которую воплотят в жизнь наши крутые дизайнеры. А за самый лучший вариант мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум.
Депутатов просят уточнить законопроект об уголовной ответственности за утечки персональных данных
Ответственность за незаконное получение персональных данных должны нести взломщики и те, кто продает информационные базы. Формулировку состава преступления нужно сделать однозначной, чтобы невиновные не попали под статью.
Сезонный бизнес и прием платежей. Как продавцам сэкономить на онлайн-кассах
Сезонный бизнес, в том числе продажа новогодних товаров, кваса, мороженого на улице, прокаты велосипедов — работает всего пару месяцев в году. А на кассу ему приходится тратить столько же, сколько и круглогодичному бизнесу. Но расходы на ККТ можно оптимизировать — рассказываем, как это сделать.
Спрогнозирован срок победы человечества над бедностью
Человечество сможет избавиться от бедности только через 230 лет. Такой печальный прогноз представила международная организация по борьбе с неравенством Oxfam.
Есть ли различия между порядком оформления медицинских книжек для иностранных работников и для россиян
Если в российской компании трудятся иностранные сотрудники, для них действуют, в том числе, нормы российского законодательства. Значит, в некоторых случаях для приема на работу таким сотрудникам понадобится медицинская книжка. Разбираем, когда ее требовать и как оформлять.
Можно ли субсидией по коронавирусу покрыть убытки прошлых лет?
Добрый день! Можем ли мы за счет субсидии, которую получили по льготе (коронавирусу) покрыть убытки прошлых лет? предыдущий бухгалтер повесил субсидию на 86 счет, и с прошлых лет так и остался висеть остаток на нем. Сейчас хочу привести в красивый вид и закрыть убыток прошлых лет.
Высокотехнологичным компаниям упростят выход на биржу
Быстрорастущие технологичные компании получат больше возможностей для размещения своих ценных бумах на инвестиционных платформах.
С 2024 года действует новый МРОТ: таблица по регионам
С 01.01.2024 МРОТ увеличили на 18,5% до 19 242 руб. Но в некоторых регионах установлена более высокая минималка.
Когда тратят твое наследство. А у вас есть богатые родственники?
Вы ждете от них наследство? Да нет, не подумайте, я в хорошем смысле. И, пожалуйста, не судите героев этой истории. Это были их интимные мысли, которых они очень стеснялись. Осуждайте меня. Это я вытащил эту историю наружу.
Уменьшение налога УСН и ПСН на страховые взносы ИП. Изменения 2023-2024
В 2023 году внесли изменения в порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на фиксированные страховые взносы. Разберем, как теперь бизнес на упрощенке и патенте должен уменьшать налог на взносы по страхованию, и какие правила будут действовать в 2024 году.
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