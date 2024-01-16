Какие штрафы за несвоевременную сдачу персонифицированных сведений?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Мария Мартинсон
Топ–30 идей для бизнеса на 2024 год
8 из 10 опрошенных сервисом hh.ru задумываются над тем, чтобы уйти из найма и открыть собственный бизнес. Их привлекает ощущение независимости, финансовый рост и интерес. Предлагаем вдохновляющую подборку из 30 бизнес-идей для тех, кто решился открыть собственное дело в 2024 году.
Министр финансов стал участником программы долгосрочных сбережений
Антон Силуанов с телефона заключил договор по программе долгосрочных сбережений.
Как офлайн-магазин повышает конверсию продаж и зачем интернет-магазину офлайн-точка
В последние годы мы видим стремительный рост онлайн-торговли: некоторые эксперты предрекали, что традиционная розница во многих нишах постепенно уйдет в прошлое. Но на практике наблюдается обратная тенденция — возвращение популярности привычных покупок с примеркой, прогулка и тактильный контакт с товаром.. Более того, онлайн и офлайн могут выгодно дополнять друг друга. Почему это происходит, чем это полезно и зачем интернет-магазину офлайн-точка, объясняем в статье.
Подраздел 1.2 ЕФС-1 сдают только на «особенных» сотрудников с кодом
Форму СЗВ-СТАЖ за 2022 год сдавали на всех сотрудников. За 2023 год надо сдавать подраздел 1.2 формы ЕФС-1, но не на всех.
Для получения прав на содержание питомцев предложили проходить медицинские осмотры
Некоторые животные могут быть опасны для окружающих, поэтому их владельцам предлагают получить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний.
Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты
ФНС выпустила очередные пояснения о том, когда нужен чек на проценты по займу. Разбираем, на кого распространяются пояснения и почему не нужно пугаться.
Могут ли возникнуть проблемы из-за задержки предоставления документов?
Добрый день! Сотрудница родила в декабре и только сейчас появилась возможность у нее предоставить документы. Проактивные выплаты висят и ждут, когда мне все донесут. Будут ли у организации проблемы с тем, что так долго предоставляли информацию?
Модульбанк запустил сервис по маркировке косметики и бытовой химии
Модульбанк запустил услугу по сопровождению маркировки новых групп товаров в системе «Честный знак» — средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло, моющие средства.
Wildberries вернул покупателям деньги за отмененные из-за пожара заказы
47% пользователей маркетплейса получат свои заказы с других складов, а остальным вернут денежные средства.
Есть ли различия между порядком оформления медицинских книжек для иностранных работников и для россиян
Если в российской компании трудятся иностранные сотрудники, для них действуют, в том числе, нормы российского законодательства. Значит, в некоторых случаях для приема на работу таким сотрудникам понадобится медицинская книжка. Разбираем, когда ее требовать и как оформлять.
Какие штрафы за несвоевременную сдачу персонифицированных сведений?
Добрый день. За несвоевременно сданые Персонифицированные сведения какие сейчас штрафы?
У сотрудников без опыта больше шансов получать зарплату выше 100 тысяч рублей
В 29% вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей работодателям нужны сотрудники без опыта работы. Их реальный доход будет зависеть от объема выполненных задач.
Производители искусственных елок будут отвечать за их утилизацию
Норматив по утилизации искусственных елок в 2024 году составляет 0%, но он будет ежегодно повышаться на 10%. Производителям придется платить экосбор или отчитываться за утилизацию товара.
Госбанки Китая ограничивают сделки российских клиентов
Опасаясь вторичных санкций от США, китайские банки начали внимательней проверять клиентов. Они перестанут предоставлять услуги тем, кто попал в санкционный список.
🔥Новый курс для бухгалтеров: Зарплата и зарплатные налоги-2024
Топовый лектор России по начислению и налогообложению заработной платы Елена Воробьева научит вас работать по новым правилам в 2024 году.
Что такое дорожная ведомость и для чего она оформляется
Чтобы грузы не потерялись или не повредились при перевозке железнодорожным или речным транспортом, они сопровождается специальным документом первичного учёта. Он называется дорожная ведомость (ДВ) и используется в каждой отправке товаров или грузов и для каждого их приёма для дальнейшей перевозки.
Минимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 9,2 тыс. рублей
С 1 февраля 2024 года у работающих женщин вырастет пособие по уходу за ребенком (если оно было минимальным).
Как списывать суммы, по которым не нужны уведомления?
Добрый день! С 2024 в 1С операции по счету ЕНС не активна функция, как теперь списывать суммы, по которым не нужны уведомления?
🚀Новый курс для бухгалтеров: Зарплата и зарплатные налоги-2024
Топовый лектор России по начислению и налогообложению заработной платы Елена Воробьева научит вас работать по новым правилам в 2024 году.
Единая цифровая методологическая модель для проведения налогового мониторинга
Коллеги, а вы уже изучили Цифровой налоговый кодекс (ЦНК)?
Комментарии1
здравствуйте. 300 р в декабре с нас сняли.