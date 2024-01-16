Какие штрафы за несвоевременную сдачу персонифицированных сведений?

Как офлайн-магазин повышает конверсию продаж и зачем интернет-магазину офлайн-точка

В последние годы мы видим стремительный рост онлайн-торговли: некоторые эксперты предрекали, что традиционная розница во многих нишах постепенно уйдет в прошлое. Но на практике наблюдается обратная тенденция — возвращение популярности привычных покупок с примеркой, прогулка и тактильный контакт с товаром.. Более того, онлайн и офлайн могут выгодно дополнять друг друга. Почему это происходит, чем это полезно и зачем интернет-магазину офлайн-точка, объясняем в статье.