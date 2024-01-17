Нужна ли справка от отца при оформлении пособия в СФР?

Как бухгалтеру выйти на фриланс с доходом от 100 тысяч рублей в месяц

Бухгалтерская профессия имеет свои особенности и требует немалого количества времени и сил. Однако, если вы хотите работать в более свободном графике и иметь больше возможностей для развития, то фриланс может стать отличным решением. В этой статье я расскажу, как бухгалтеру начать работать на фрилансе и зарабатывать от 100 000 руб.