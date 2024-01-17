С каким ОКТМО сдавать РСВ за 4 квартал после его смены?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Татьяна
Как найти данные о заработке за второй квартал 2021 года?
ФСС для расчёта больничных листов занижает сведения о заработке за 2021 год, предположительно сведения за 2 квартал. РСВ за полугодие 21, НДФЛ и всё сдано. Попросила сотрудника взять выписку о накоплениях, и там тоже нет. 😭Где могло потеряться? Как искать, у людей для пенсии будет неверные сведения.
Льготную ипотеку запретят брать второй раз, если в семье нет новых детей
Заемщикам разрешат повторно оформить льготную ипотеку при рождении ребенка. Это позволит семьям увеличить площадь и улучшить жилищные условия. Остальным дважды брать ипотеку с господдержкой запретят.
Слетели с патента в конце года — что делать
Утрата права на применение ПСН грозит ИП серьезными проблемами. Разберем, что делать, если предприниматель слетел с патента в конце года, нужно ли пересчитывать налог, как быть, если патентов было несколько, и влияет ли на что-то параллельное совмещение ПСН и УСН.
🛠Мифы и реальность про испытательный срок при приеме на работу. На что обратить внимание работодателю
Роструд разобрал ошибочные суждения по теме: «Испытательный срок при приеме на работу».
Алексей Кудрин может остаться без 5% «Яндекса»
Советнику по корпоративному развитию «Яндекса» предложат 2-3% акций компании. Размер вознаграждения пересмотрят потому, что сделку по разделению бизнеса не провели до конца 2022 года.
Зарплата в общепите в 2023 году влияет на льготу по НДС в 2024 году
Как общепиту на ОСНО не потерять льготу по НДС в 2024 году? У компаний с обособками равнение идет на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.
Как бухгалтеру выйти на фриланс с доходом от 100 тысяч рублей в месяц
Бухгалтерская профессия имеет свои особенности и требует немалого количества времени и сил. Однако, если вы хотите работать в более свободном графике и иметь больше возможностей для развития, то фриланс может стать отличным решением. В этой статье я расскажу, как бухгалтеру начать работать на фрилансе и зарабатывать от 100 000 руб.
Что делать, если банк неправомерно списал комиссию
Иногда банки в одностороннем порядке увеличивают или устанавливают комиссионные вознаграждения за проведение операций. Рассмотрим, что делать, если вы с комиссией не согласны.
Когда платить НДФЛ с зарплаты за декабрь 2023 года
Если вся зарплата за декабрь была выплачена в декабре, то и НДФЛ с нее надо было уплатить в декабре. Если же в декабре был выплачен только аванс, а зарплата за вторую половину месяца – в январе, то срок уплаты НДФЛ – 29.01.2024.
За 2023 год «Сбер» заработал почти 1,5 трлн рублей
Чистый процентный доход Сбербанка достиг 2,3 трлн рублей. В 2023 году банк выдал корпоративные займы на 20 трлн рублей и розничные кредиты на 8,3 трлн рублей.
ИП на УСН «доходы» может уменьшить налог на фиксированные взносы без их уплаты: таблица
Факт уплаты или неуплаты фиксированных взносов никак не влияет на возможность уменьшать на них налог по УСН.
С каким ОКТМО сдавать РСВ за 4 квартал после его смены?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть? Сменился ОКТМО с 01.01.24 в одной налоговой (старый упразднен госструктурами) РСВ за 4 квартал сдаем со старым или с новым ОКТМО? СБИС на старый ОКТМО ругается. Как правильно?
Банки Турции отказываются работать с российскими партнерами
Опасаясь вторичных санкций США, турецкие банки могут разорвать корреспондентские отношения с российскими кредитными организациями и перестать обрабатывать платежи.
Нужна ли справка от отца при оформлении пособия в СФР?
Коллеги, привет. Подскажите, пожалуйста, оформляю единовременное пособие в СФР при рождения ребенка для матери. Нужно ли запрашивать у их отца, справку о неназначении пособия или и так пройдет? И нужно ли указывать данные о заработке где указывается коэффициент? Заранее благодарю
❗ Введут единый реестр объектов статистического наблюдения
Компании и ИП будут передавать Росстату сведения для размещения их в реестре статнаблюдения – в том числе, данные о ведении бизнеса не по месту прописки.
Налоги на внутриигровых персонажей. Пара несвоевременных мыслей
Очередная новость о спорах по поводу персонажей из онлайн-игр заставила задуматься. Суд может признает/признает персонаж в онлайн-игре имуществом (имущественными правами). Может быть, даже удается вернуть персонаж владельцу. А может ли такое имущество облагаться налогом?
Для МСП запустили сервис по работе на маркетплейсах
На платформе МСП появились пошаговые инструкции для предпринимателей, которые хотят заниматься онлайн-торговлей. Маркетплейсы предоставят пользователям особые условия сотрудничества.
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Инвентаризация: антикризисный инструмент для вашего бизнеса
Экономическая ситуация в стране меняется непредсказуемо. Как успеть сохранить имущество и денежные средства компании? Инвентаризация — это один из базовых инструментов, который повышает качество системы внутреннего контроля и помогает своевременно принять меры по минимизации рисков потери имущества.
Как составить расчет по страховым взносам в 2024 году
С 2024 года действует обновленная форма расчета по страховым взносам (РСВ). Впервые сдать отчет на новом бланке нужно за 2023 год не позднее 25 января 2024 года. Рассказываем, что изменилось и как теперь заполнять РСВ.
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