Как учесть затраты по банковской гарантии в бухгалтерии?

Не пойму какие проводки сделать для учета затрат по банковской гарантии. Дт20 «объект» Кт76.2 ФКР Или Дт 91.2 Кт76.2 ФКР — на расходы?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя IRINA В.
Не пойму какие проводки сделать для учета затрат по банковской гарантии. Дт20 «объект» Кт76.2 ФКР Или Дт 91.2 Кт76.2 ФКР — на расходы?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя IRINA В.
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