Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Yulia
Обсуждение проекта ФСБУ «Долговые затраты» продлится до 31 января
Изначально планировалось, что проект нового ФСБУ «долговые затраты» будут обсуждать до 15 января, но сейчас срок продлили до 31 января.
Персональные данные в образовательных учреждениях 2024: как организовать работу
В любом образовательном учреждении очень важно верно организовать работу с персональными данными, поскольку они касаются прежде всего несовершеннолетних членов общества. Защита личных данных сотрудников и воспитанников является первостепенной задачей должностных лиц.
Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты
ФНС выпустила очередные пояснения о том, когда нужен чек на проценты по займу. Разбираем, на кого распространяются пояснения и почему не нужно пугаться.
❗ Наследник не должен платить НДФЛ за долю в ООО умершего родственника
Если отец-собственник бизнеса умер, его сын при получении от компании действительной стоимости доли своего отца не должен платить НДФЛ, потому что за наследство налог не платят.
Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Что в отличии от ООО не может делать ИП
Из статьи вы узнаете какими видами деятельности запрещено заниматься ИП, а также какие выплаты для предпринимателя в отличии от юридического лица недоступны.
Есть ли лимит на прием иностранцев в салоне красоты?
Добрый вечер! Подскажите, кто знает: есть ли какой-то лимит процентный на приём иностранцев в салон красоты? Могут ли все сотрудники быть иностранцами?
Свежие облигации: КАМАЗ на размещении
КАМАЗ со второй попытки решил разместить одиннадцатый выпуск облигаций. В прошлый раз то ли колесо спустило, то ли ещё что-то произошло, но размещение перенесли на неопределённое время, которое наконец-то настало. Теперь-то точно всё получится, но это не точно.
При формировании уведомления по ЕНП на НДФЛ в 1С можно выбрать один из двух периодов
Теперь в каждом месяце будет по два ЕНП-уведомления на НДФЛ: за период с 1 по 22 число и с 23 по последнее число. Для каждого периода – свой код в уведомлении.
Зачем у «Клерка» так много Телеграм-каналов? Полный список с описанием
У «Клерка» девять каналов в Телеграме. Кажется, что много, однако каждый канал решает свои уникальные задачи и отвечает на разнообразные запросы бухгалтеров и предпринимателей.
Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами
Воинский учет вошел в обязанности каждой организации. Уже есть первые итоги, но грядут изменения в 2024 году и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.
Стикерпаки «Клерка» установили уже 170 раз! Придумайте идею для новой картинки
Наши стикерпаки появились всего неделю назад, но их установили уже 170 раз! А наши дизайнеры уже рисуют новые картинки и ждут от вас идей.
Рынок корпоративных облигаций вырос на 5 трлн рублей
Корпоративные облигации достигли рекордной популярности за последние 10 лет.
Компенсация за неиспользованный отпуск в 2024 году: как правильно посчитать дни
Дни для компенсации высчитывают в пропорции. Округление допустимо, но только в большую сторону.
Почему в книге покупок НДС отражен как 120 рублей, а не 20?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? В ноябре получили аванс 120 рублей, выписали сч-ф на аванс, он нормально попал в книгу продаж. 20 руб к уплате. А в декабре была отгрузка, нужно зачесть этот аванс.
Направлять уведомление в военкомат нужно по месту регистрации сотрудника
Направлять уведомление о том, что приняли или уволили сотрудника, который подлежит воинскому учету, нужно о месту его регистрации.
Как сообщить в ЕФС-1 о переименовании компании
Если у компании меняется меняете название, подайте титульный лист, подразделы 1 и 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1.
Какие коды ОКВЭД разрешено применять для УСН в 2024 году
Одним из наиболее востребованных специальных режимов налогообложения является УСН, или упрощенка. Выбор такой схемы дает возможность сэкономить на отчислениях в бюджет, а ведение бухгалтерии на порядок легче по сравнению с ОСН, который назначают при постановке на учет по умолчанию. Однако при переходе на льготный спецрежим важно узнать, какие коды ОКВЭД для УСН разрешается применять, а какие — нет. При несоответствии выбрать упрощенку предпринимателю или компании не удастся.
Когда можно продлить испытательный срок
Единственной законной причиной, чтобы продлить работнику испытательный срок, может быть его отсутствие на рабочем месте по уважительным причинам. Увеличить срок испытания для того, чтобы протестировать навыки работника нельзя. Это нужно было сделать в период изначально установленного испытательного срока.
Три важных разъяснения по новым ФСБУ для бухгалтеров в 2024 году
Сделали для вас простые и понятные шпаргалки для работы с ФСБУ в 2024 году.
Как учесть затраты по банковской гарантии в бухгалтерии?
Добрый день! На какой счет отнести расходы по банковской гарантии? За нарушение графика выполнения работ ФКР выставил претензию и получил деньги с банка по банковской гарантии. Банк деньги отдал ФКР и снял их с нашего счета.
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