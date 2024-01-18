Отражать ли начисления облагаемые страховыми взносами?

🙆 Бухгалтеры добровольно сдают ненужный отчет о стаже ЕФС-1

Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ) за 2023 год надо сдать до 25 января 2024 года, но не на всех сотрудников, как это было в 2022 году. Но бухгалтеры по старинке сдают на всех.