Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Надежда Васильева
5 мифов о налоговых проверках
Откуда появляются мифы о работе ФНС? Зачастую даже самые нереалистичные «байки» крепко приживаются в народе, передаются из уст в уста, обрастая новыми подробностями. В результате налогоплательщик не просто вводится в заблуждение, а теряет реальные деньги и время из-за недостоверной информации.
В 2024 году электромобили смогут бесплатно ездить по платным дорогам
С 19 января кабмин продлил льготный проезд для водителей электромобилей по платным участкам дорог.
Отражать ли начисления облагаемые страховыми взносами?
Здравствуйте. Вопрос по персонифицированным сведениям. Отражаем начисления облагаемые страховыми взносами. Включаются ли суммы превышающие предельную величину базы?
🙆 Бухгалтеры добровольно сдают ненужный отчет о стаже ЕФС-1
Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ) за 2023 год надо сдать до 25 января 2024 года, но не на всех сотрудников, как это было в 2022 году. Но бухгалтеры по старинке сдают на всех.
Банкам запретят начислят штрафы за просрочку по кредитам умерших клиентов
До тех пор, пока обязанность по уплате кредита не будет передана по наследству, банк не сможет начислять проценты за просрочку выплат.
🎓ЕНП, ФСБУ, воинский учет, налоговые проверки: самые важные вебинары для бухгалтера в январе 2024 года
Собрали для вас самые полезные вебинары будущие и в записи, которые пригодятся каждому бухгалтеру.
Проверьте дату сдачи в форме 6-НДФЛ
Бухгалтеры сдают расчет 6-НДФЛ за 2023 год, а в ответ получают сообщение: «Месяц и год получения дохода больше, чем месяц и год в ДатаДок».
Молодым специалистам предложили увеличить размер налогового вычета до 500 тысяч рублей
Чтобы привлечь молодых врачей и учителей на работу, депутаты хотят предоставлять сотрудникам до 35 лет увеличенные налоговые вычеты по НДФЛ.
Новые инициативы Милонова. Штрафы за расторжение брака
По мнению Милонова, штрафы и исправительные работы остановят рост числа разводов. Так ли это?
🎓Вебинар: Какие объекты надо признать НМА по ФСБУ 14/2022. Профессиональное суждение главбуха. 30 января в 11:00 мск!
Разберитесь, как проверить у объекта наличие признаков нематериального актива по ФСБУ 14/2022, а также с тем, что такое профессиональное суждение. Подготовьтесь к применению нового ФСБУ.
Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами
Воинский учет вошел в обязанности каждой организации. Уже есть первые итоги, но грядут изменения в 2024 году и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.
Власти пересмотрят налогообложение по кредитам от работодателей
Сотрудники банков, которые оформляют льготную ипотеку в своих организациях, с 1 января должны платить налог на материальную выгоду. Его размер сопоставим с взносами по кредиту, поэтому Минфин пересмотрит налоговую нагрузку.
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Финдир-предприниматель: как финансисту выйти на новый уровень
Собственники бизнеса ищут компетентных финансовых директоров и финансистов, и специалисты могут выстроить на этом свой бизнес. В этом материале рассказываем, как превратить знания и навыки в источник дохода, работая на себя.
Созданный компанией товарный знак не подпадает под ФСБУ 14/2022
С 2024 года действует ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Но он не распространяется на средства индивидуализации, созданные собственными силами организации.
Топ-6 заблуждений юристов о целевой аудитории. Кому вы их предлагаете услуги: кто эти люди?
Без определения целевой аудитории продавать юридические услуги сложно. Ведь это — фундамент, благодаря которому юрист понимает: кто к нему обратится, за какими услугами, что этим людям важно. При этом в вопросах определения целевой аудитории часто юристы совершают ошибки, о которых расскажу далее.
Когда ИП на УСН в 2024 году не придется сдавать уведомления по ЕНП: пример
В общем случае при УСН начисляют авансовые платежи по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев и сдают уведомления по ЕНП. Но ИП на УСН «доходы» без работников может уменьшить свой налог до нуля, а нулевые уведомления не сдают. Смотрите таблицу-пример.
Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться
Если руководитель хочет возложить обязанность вести воинский учет в компании, то это статья для вас! Из нее вы узнаете обязан ли бухгалтер соглашаться на дополнительные обязательства и как они должны быть оформлены, если вы согласитесь вести воинский учет.
Как отразить в декларации счет-фактуру с нулевой ставкой?
Коллеги, подскажите! Прислали счёт-фактуру транспортная компания с нулевой ставкой. Это наш импорт получается. Как мне отразить в декларации? Есть какие-то нюансы как при экспорте нулевой ставки? Или просто выделяю 0 ставку и ничего больше не надо делать?
Налоговый учет на УСН при работе с маркетплейсами: нюансы и сложности, о которых важно знать
В статье подробно разобрали, что признается в налоговом учете доходами и расходами организации на УСН, реализующей товары через маркетплейсы, почему важно ориентироваться на две даты получения дохода, причем ни одна из них не соответствует позиции ФНС, и когда признается доход в части комиссионного вознаграждения.
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