Как решить проблему с отправкой пособия по беременности на ГПХ?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Natalya Bobrova
Селлеры заплатят налог с компенсации за сгоревший на складе Wildberries товар
13 января на складе Wildberries в Шушарах произошел пожар. Убытки составили 17 млрд рублей. Продавцы получат компенсацию, с которой надо заплатить налог.
Совет Федерации пересмотрит правила выдачи кредитов
Банки теперь будут уточнять у клиентов, зачем им нужен кредит и из каких источников они планируют оплачивать свои обязательства.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2023 года
Подготовили для вас обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Акт выполненных работ: образец и правила заполнения
Рассказали, когда и как составить акт выполненных работ. Подсветили особенности его использования при налогообложении и в судебных спорах.
Реклама на телевидении подорожает на 40%
Из-за высокого спроса на телевизионный инвентарь со стороны рекламодателей вырастет стоимость размещения рекламы на ТВ.
Заболело горло, бухгалтер? Три подхода к симптоматическому лечению
Что делать, если боль в горле не убирается ибупрофеном и парацетамолом, рассказывает терапевт DocMed Римма Попова.
Цифра дня. Про везение
Семья Семеновых из Тюмени выиграла новогодний миллиард в «Столото».
Чем занимается специалист по управленческому учету и почему за это хорошо платят
Есть расхожее мнение, что для качественной работы компании достаточно двух отчетов: о финансовых результатах и о движении денег, а вот про баланс многие забывают. Там вроде нет важной информации для принятия управленческих решений. Не так ли?
Власти Турции решат проблемы с банковскими переводами из России
К концу января 2024 года министерство торговли Турции наладит денежные переводы из России в Турцию.
🔮Крещенские гадания для бухгалтера. Все тайное становится явным
В пятницу, 19 января в Русской православной церкви встречают Крещение Господне, или Богоявление. А сегодня, в ночь с 18 на 19 января проходят традиционные Крещенские гадания. Как говорят знающие люди, сейчас один из самых лучших периодов для того, чтобы узнать свое будущее. Погадаем?
Как решить проблему с отправкой пособия по беременности на ГПХ?
Кто-нибудь уже отправлял в этом году пособие по беременности и родам на работниц на ГПХ? У меня запрос пришёл, а там указано, что она на договоре. Я меняю значение, а у меня ошибка пришла, что изменена строка, которую нельзя менять. И ругается на 2022 год, якобы выплаты не положены, хотя 2023 отработан полностью и сумма взносов необходимая выплачена за неё.
Мобильные операторы призывают бизнес переходить на электронные документы
Сейчас 80% документов ведутся в бумажном виде. Это мешает развитию цифровизации и усложняет обмен информацией между компаниями и государственными органами.
Какие ОКТМО поставить в 6-НДФЛ при переезде ИП?
Добрый день! Подскажите, если ИП на УСН переехал в другой регион 22.12.2023. я 22.12.23, не зная еще этого, подала уведомление по НДФЛ за период 23.11 по 22.12 в старую налоговую.
🙌Остаться в живых: последние 50 мест со скидкой, чтобы работать без ошибок и штрафов!
Акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров: изучите все правила 2024 года по ценам 2023 года. Мест осталось совсем мало!
В 2025 году вычет на лечение, обучение и фитнес можно оформить в упрощенном порядке. На лекарства – в обычном
Социальный налоговый вычет по расходам с 2024 года можно будет получить в упрощенном порядке через личный кабинет без 3-НДФЛ и документов. Но вычет по расходам на лекарства надо получать по старинке, по декларации 3-НДФЛ.
Жителям РФ стало проще получить шенгенскую визу
После новогодних праздников визовые центры менее загружены и быстро выдают визы в ЕС.
Как главному бухгалтеру выйти за рамки рядового специалиста: 10 навыков руководителя
Главный бухгалтер не только считает деньги и сводит дебет с кредитом, но и принимает решения, дает советы собственникам и берет на себя ответственность наравне с руководством. Чтобы стать крутым главбухом, нужно обладать навыками хорошего управленца. Рассказываем подробнее, какими.
Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться
Если руководитель хочет возложить обязанность вести воинский учет в компании, то это статья для вас! Из нее вы узнаете обязан ли бухгалтер соглашаться на дополнительные обязательства и как они должны быть оформлены, если вы согласитесь вести воинский учет.
80 тысяч предпринимателей подписали документы в приложении «Госключ»
Подписать документы для открытия бизнеса можно удаленно с помощью приложения «Госключ». Для этого нужны биометрические данные и подтвержденный профиль на Госуслугах.
Как оплачивается нетрудоспособность при срочном договоре на 6 месяцев?
Всем добрый день! Коллеги, подтвердите мои мысли или опровергните, пожалуйста. Если срочный трудовой договор заключен на срок менее 6 мес., оплачивается 75 дней нетрудоспособности, если срок договора больше 6 мес., оплата как обычно. А если срочный трудовой договор ровно на 6мес.?
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