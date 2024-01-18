Как решить проблему с отправкой пособия по беременности на ГПХ?

Кто-нибудь уже отправлял в этом году пособие по беременности и родам на работниц на ГПХ? У меня запрос пришёл, а там указано, что она на договоре. Я меняю значение, а у меня ошибка пришла, что изменена строка, которую нельзя менять. И ругается на 2022 год, якобы выплаты не положены, хотя 2023 отработан полностью и сумма взносов необходимая выплачена за неё.