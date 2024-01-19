Какие документы требует налоговая при списании кредиторской задолженности?

Подскажите, пожалуйста, какие обычно документы и пояснения запрашивает налоговая при отражении в Прибыли внереализ.дохода — списание кредиторки? Пропустили момент списания задолженности — фирма (подрядчик) закрылась в конце 2019 года. По идее надо было в 2019 году списать и в доходы включить... Но как вышло, так вышло.