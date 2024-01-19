Какие документы требует налоговая при списании кредиторской задолженности?

Вопрос от Anastasia. из Красного уголка бухгалтера
Создание и учет резерва под обесценение запасов 2024
Завершается отчетный год. На предприятиях в разгаре инвентаризация активов. По ее итогам оформляется протокол, в котором, в том числе фиксируются суммы оценочных резервов или указывается, что фактов обесценения не выявлено. Расскажем, что это и зачем нужно.
У россиян диагностировали синдром дефицита времени
Из-за нехватки времени население не может получать дополнительное образование, заботиться о своем здоровье и хорошо воспитывать детей.
Как изменились потребности клиентов в финансовом консультировании
Эксперты отмечают рост спроса на консалтинговые услуги в России. В современных условиях компании финансового сектора стремятся к оптимальному сочетанию собственных ресурсов и привлечению сторонних специалистов для решения конкретных задач. При этом на сферу консалтинга сильно повлияла сначала пандемия, а затем и санкции.
Коды периодов для уведомления по УСН на 2024 год. По фиксированным взносам ИП уведомления не сдают!
Платежки со статусом 02 с нового года отменяются, сдавать теперь нужно уведомления. Но как оказалось не всегда.
Верховный суд запретил использование феминитивов
Феминитивы отнесли к признакам «движения ЛГБТ», которое с 30 ноября 2023 года считается экстремистским.
Дело по дроблению бизнеса в пользу налогоплательщика! Судебное решение
В споре о применении схемы дробления бизнеса судья указали, что нужно установить не только взаимозависимость лиц. Важно выявить факты искусственного разделения единого процесса.
ФНС пытается обанкротить крупный бизнес-центр
У налоговиков возникли претензии к собственнику «Белой площади» — одного из крупных московских бизнес-центров. Они пытаются обанкротить компанию, на чьем балансе находится объект.
Цены на отечественные программы выросли на 10-20%
Производители российского программного обеспечения не нарушили договоренностей с Минцифры — стоимость софта не превышает индекс потребительских цен на 15%.
Какие документы требует налоговая при списании кредиторской задолженности?
Подскажите, пожалуйста, какие обычно документы и пояснения запрашивает налоговая при отражении в Прибыли внереализ.дохода — списание кредиторки? Пропустили момент списания задолженности — фирма (подрядчик) закрылась в конце 2019 года. По идее надо было в 2019 году списать и в доходы включить... Но как вышло, так вышло.
Интернет взорвал пародийный ролик по мотивам сериала «Слово пацана» о бумажном НДС
Как Вова Адидас с Кощеем из-за НДС поругались. Пятничные размышления и немного юмора.
Что такое инвестиция в аренду в бухгалтерском учете
Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов разбирает последний из трех новых объектов бухгалтерского учета, введенных ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов
Вчера мы создали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме. И теперь мы просим вас активно помогать с решениям рабочих вопросов коллегам, отвечая на их вопросы. Все вы эксперты в каких‑то областях бухгалтерии, давайте решать рабочие вопросы вместе!
Пути выживания и развития небольшого розничного магазина
Рассказываем о том, как небольшому розничному магазину найти свою нишу на фоне крупного сетевого ритейла и почему такие магазины выгодно открывать в крупных торговых комплексах.
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Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано, но это не повлияет на обязательства маркетплейса перед партнерами.
🧠 Всех с пятницей! Напряжем мозги?
Традиционный пятничный Мозгонапрягатель уже заждался тебя. Клерки, подключайтесь!
Перечень товаров, не подлежащих возврату в 2023 году
Статья 502 ГК наделяет потребителя правом обменять не подошедший ему качественный непродовольственный товар на аналогичный. При отсутствии замены товар можно вернуть. На эти манипуляции покупателю отведено 14 дней, начиная со дня, следующего за днем покупки. Аналогичное положение закреплено в статье 25 Закона от 07.02.1992 № 2300-1.
🎓Вебинар: НДС — 2024 и декларация за 4 квартал 2023 года. 23 января в 11:00 мск!
Узнайте последние изменения по НДС - 2024 и подготовьтесь в сдаче декларации за 4 квартал 2023 года.
В ювелирных магазинах появятся стенды для проверки изделий
Продавцы ювелирных изделий будут размещать стенды с QR-кодом, который ведет на сайт Пробирной палаты. Так покупатели смогут проверить подлинность изделий.
Как решить проблему с задвоенными страховыми в разделе «Отложенные»?
Добрый день. У кого как дела в ЛК обстоят после подачи уведомления за декабрь 34/03 по страховым за сотрудников? Потом я сдала в январе РСВ и в итоге висят страховые в разделе «Отложенные» в задвоенном размере, а в «Причитается к уплате» всё нормально, одна сумма. Как же они утомили! Опять пол года эту сумму выбивать из зависших?
Почему выручка падает? Как с этим бороться
Выручка снижается по разным причинам, которые можно разделить на внешние и внутренние. К внешним причинам относится, динамика внутри страны или в мире, из-за повышения конкуренции. На рынке могут появиться товары-субституты. В таком случае спрос на другие продукты может просесть.
Комментарии6
Вы правильно сделали. Т.к. через суд закрытые фирмы, открывают на раз. А так вы подождали три года/чуть больше и теперь списываете.
Ответ от Александр Петухов из «КУБ»
Спасибо, успокоили) Тоже думаю, что в этом случае спешить не надо было) Посоветоваться просто не с кем, поэтому здесь решила вопрос опубликовать. Здесь большинство по существу кратко/ёмко помогают советами.
Ответ от Anastasia. из «КУБ»
🤝
Ответ от Александр Петухов из «КУБ»