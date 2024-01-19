Нужно ли полностью оплачивать фиксированные взносы при ликвидации ИП?

❗ ИП-оценщик на АУСН не платит фиксированные взносы, но платит 1% с дохода

В общем случае ИП платят фиксированные взносы в совокупном фиксированном размере и 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Но для ИП на АУСН взносы нулевые. А если такой ИП занимается еще другой деятельностью, то «фиксов» не будет, но будет 1%.