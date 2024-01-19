Вопрос от - - из Красного уголка бухгалтера
👌 Бухгалтерам не надо заполнять лишнюю строку в 6-НДФЛ, сдавать лишний отчет ЕФС-1 и платить взносы на ОМС за узбеков. Топ новостей за неделю
Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.
Запись II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: доступ открыт для всех!
Смотрите запись топовой конференции от «Клерка». Эксперты раскрыли самые важные темы для бухгалтера: ЕНП и ЕНС, налоговые проверки, годовая отчетность, учетная политика, ФСБУ, воинский учет, изменения в трудовом законодательстве и многое другое. А еще мы приготовили большой сюрприз — предзапись на Четвертую всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».
Участники госзакупок отправили в ФАС почти 54 тысяч жалоб
Больше 13 тысяч участников госзакупок внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Большинство компаний расторгали контракты в одностороннем порядке.
Нужно ли полностью оплачивать фиксированные взносы при ликвидации ИП?
Добрый вечер! ИП ликвидирован 19 декабря 2023г. Фиксированные взносы за 2023 год посчитали и оплатили соответственно по дату закрытия 44 363,23 руб. На ЕНП сейчас отрицательное сальдо 1 478,77 и начисляется пени. Подскажите, пожалуйста, разве нужно было полную сумму оплатить?
Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в январе 2024 года
В январе будет только одно обязательное уведомление, и большинство компаний будут указывать там только НДФЛ,
Что делать с деньгами в 2024 году? 10 способов сохранить и приумножить
Делимся наиболее безопасными способами сохранить и приумножить свои средства в 2024 году.
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Сейчас в стране работает около 11 тыс. социальных предпринимателей.
«Частичный Шенген» для Болгарии и Румынии: перспективы и преимущества
С 31 марта 2024 года Болгария и Румыния вступают в частичное пространство Шенгена. Это решение открывает новые перспективы для граждан этих стран и российских туристов, предоставляя интересные возможности.
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Акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров: изучите все правила 2024 года по ценам 2023 года. Мест осталось совсем мало!
Все о воинском учете-2024, топ-10 ошибок в годовой отчетности: новый формат миникурсов с тестами. Дайджест Разборов
Важные новости: теперь подписчикам Клерк.Плюс доступны мини-курсы с тестами! Изучайте материал и проходите тесты, чтобы разобраться в самых сложных бухгалтерских темах.
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Как правильно вести закрытый факторинг с регрессом?
Добрый день! Подскажите, как правильно вести закрытый факторинг с регрессом? Через счета 76.13/91.01, 91.02/62.01 или через 009 счет не трогая 62? Везде разная информация, запуталась с этим факторингом.
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❗ ИП-оценщик на АУСН не платит фиксированные взносы, но платит 1% с дохода
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Комментарии15
Ничего страшного, но в будущем Вас ждут еще большие финансовые проблемы. Лучше примите меры заранее, чтобы избежать долгов и пеней.
Ответ от Алексей Крынков из «КУБ»
Да надо полностью заплатить взносы
Ответ от Анна из «КУБ»
ИП полностью и заплатил. По дату закрытия
Ответ от Надежда К из «КУБ»