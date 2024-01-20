Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Почему в 1С 4кв не проводятся операции зачёта аванса по ЕНС?

Коллеги, добрый вечер! Делаю закрытие в 1С 4кв, всё операции проводятся, кроме зачёт аванса по ЕНС.... вручную закрываю ЕНС, соскакивает закрытие всех следующих операций? Кто-то подскажет причину или это норма?

Вопрос от Svetlana из Красного уголка бухгалтера

Комментарии

7
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nlukina
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Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться

Если руководитель хочет возложить на вас обязанность вести воинский учет в компании, то это статья для вас! Из нее вы узнаете обязан ли бухгалтер соглашаться на дополнительные обязательства и как они должны быть оформлены, если вы согласитесь вести воинский учет.

Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться
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5,1 тыс.
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Почему в 1С 4кв не проводятся операции зачёта аванса по ЕНС?

Коллеги, добрый вечер! Делаю закрытие в 1С 4кв, всё операции проводятся, кроме зачёт аванса по ЕНС.... вручную закрываю ЕНС, соскакивает закрытие всех следующих операций? Кто-то подскажет причину или это норма?

7
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Логотип Алексей Марков
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Комикс выходного дня. Как правильно нанимать сотрудников...

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За валютные операции по мнимым внешнеторговым договорам положен штраф и уголовка

За незаконные валютные операции компанию оштрафуют на 20% – 40% от суммы операции (по части 1 статьи 15.25 КоАП). Эту статью применят и в том случае, если, казалось бы, законная валютная операция была по сделке, которая фактически – мнимая.

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Что бухгалтеру нужно сдать до 22 января

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Обязательно ли компании подписывать акт о выполнении работ с самозанятым?

Обоснование ИФНС. Для организаций и индивидуальных предпринимателей наличие чека, сформированного плательщиком НПД (продавцом, исполнителем), является обязательным для учета расходов при определении налоговой базы (Письмо № 03-11-11/76769 от 22.09.2021г.)

Обязательно ли компании подписывать акт о выполнении работ с самозанятым?
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По данным ведомства, индексация коснется свыше 20 млн россиян, получающих господдержку.

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Бухгалтеры

Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов

Вчера мы создали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме. И теперь мы просим вас активно помогать с решениям рабочих вопросов коллегам, отвечая на их вопросы. Все вы эксперты в каких‑то областях бухгалтерии, давайте решать рабочие вопросы вместе!

Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов
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Красный уголок бухгалтера

Как оплатить налоги после закрытия ИП?

Коллеги, добрый день, ИП закрыли позавчера. Я так понимаю если несколько дней на подачу УСН за прошлый год и текущий с кодом 50. Теперь как быть с уплатой налогов? Оплатить по QR коду с физ. Лица, когда начислят, после сдачи отчёта, или заранее, но дойдет ли платеж, если уже внесена отметка о прекращении деятельности ИП 🤔

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Может ли поставщик оформить вычет по НДС за возвращенный аванс?

Добрый день. Поставщик вернул аванс покупателю, срок перечисления которого более 3-х лет. Отгрузки по нему не было. Может ли поставщик оформить на данный возврат вычет по НДС в квартале возврата?

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Ни единого разрыва! 4 компании, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов, + потенциальные кандидаты

Да, да и ещё минимум 18 раз да. Это я про года, в которые компании выплачивали дивиденды без перерывов 20 и более лет. Если бы не 2022 год, таких компаний было бы больше, но на данный момент таких компаний всего 4. Не всегда щедро, но всегда платили.

Ни единого разрыва! 4 компании, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов, + потенциальные кандидаты
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Где увидеть зарезервированные суммы 1% за 2023 год?

Добрый вечер. Подскажите, в какой справке можно увидеть зарезервированные суммы 1% за 2023 год, если нет доступа в ЛК. Могу заказать через Контур. У некоторых ИП из резерва подняли суммы и перекрыли ими имущественные налоги. Хотелось бы узнать сумму на остатке резерва. Спасибо.

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