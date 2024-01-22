Как отправить КУДиР вместе с декларацией УСН через СБИС?

Вопрос от Natalia Sazhina из Красного уголка бухгалтера
Психологи и педагоги будут оценивать качество детских игрушек
Роскачество определило 13 признаков безопасности детских игрушек. Они не должны содержать нецензурную брань, вызывать страх и ужас. Выпуск игрушек запретят иностранным агентам.
Климатические проекты с углеродными единицами освободят от НДС
Исполнители климатических проектов и участники рынка углеродных единиц не будут платить НДС. Это позволит снизить затраты на регистрацию проектов.
Цифра дня. Про доходы
Каждый четвертый россиянин рассказал о наличии источников пассивного дохода.
Ценные бумаги Qiwi упали на 14% после новостей о продаже активов
Qiwi продаст российские активы компании из Гонконга и проведет обратный выкуп депозитарных расписок с Мосбиржи и с NASDAQ.
Что перестроить в бухучете, чтобы перейти на ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы. Мини-курс с тестами.
Подготовьтесь к применению ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы и отразите в учете и отчетности последствия перехода.
Работник за границей: надо ли вести по нему воинский учет в 2024 году
Отвечаем на частый вопрос: надо ли вести воинский учет на сотрудника, который находится за границей.
МЧС начнет внепланово проверять склады Wildberries и Ozon
Представители общественности попросили МЧС проверить склады крупнейших маркетплейсов. Они должны соответствовать требования пожарной безопасности.
Создание и деятельность некоммерческих организаций. Что, зачем и как?
Очень важно правильно выбрать организационно-правовую форму (ОПФ) и определиться с составом учредителей и структурой органов управления.
Табачные акцизные марки могут заменить на учетно-контрольные спецмарки
Учетно-контрольные марки будут наносить на табачную продукцию, жидкости для вейпов, электронные сигареты и на устройства для употребления табака путем нагревания.
Образец платежки для уплаты УСН в 2024 году
С 2024 года все налоги надо платить на КБК ЕНП, в том числе – налог по УСН.
Декларация по УСН за 2023 год: как заполнить и сдать
Начало года для большинства бухгалтеров — «горячая» пора: начинается декларационная кампания. И упрощенцев она не обошла стороной. Организации и ИП на УСН обязаны отчитаться за прошлый год и сдать в ИФНС налоговую декларацию. Разберем, как бизнесу на упрощенке заполнить и сдать налоговую отчетность за 2023 год.
Как работает соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией, Сербией и Черногорией?
Сербия и Черногория становятся все более привлекательными для бизнеса, служа мостом между различными экономиками и цивилизациями.
В 2023 году закрылось 254 тысячи предприятий. Это рекордно низкий показатель за восемь лет
В трети регионов России компании чаще открывались, чем закрывались. 82% организаций прекратили работу по решению ФНС. Их исключили из ЕГРЮЛ на основании признаков фиктивного бизнеса.
💥 Будут новые правила оплаты отгулов при увольнении: бухгалтеры добились справедливости
За работу в выходные дни положена двойная оплата или одинарная и отгул. Бывает, что сотрудник выбирает отгул, но отгулять его на практике не получается. Потом человек увольняется и его отгулы просто «сгорают». Такого больше не будет.
Как отправить КУДиР вместе с декларацией УСН через СБИС?
Добрый день! Подскажите , кто-то отправлял КУДиР вместе с декларацией УСН через сбис (по закону Калмыкии обязаны сразу КУДИР сдавать с декларацией) ? Не могу понять, в сбисе есть отчет Кудир , но в 1с не дает выгрузить кудир в формате xml. Или нужно отправить просто как исходящее сообщение отправить и вложить туда Кудир ? В таком случае это должен быть заверенный подписью и печатью скан или можно просто в pdf ?
Цифровой рубль: что это такое, для чего нужен и когда заработает
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Топ-5 тезисов для предпринимателей о наследстве
Получит долю в компании наследник зависит не только от наличия завещания, но и от устава. У наследника есть имущественные права на долю в ООО, но может не быть корпоративных прав. Этот материал как для наследодателей, так и для наследников, а в конце бонусом анекдот).
Главные изменения для пользователей ККТ в 2024 году
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Правительство обновило программу содействия занятости молодежи до 2030 года
Власти оптимизировали программу трудоустройства несовершеннолетних, на сайте Работа России» и на портале Госуслуг появятся предложения о целевом обучении, а к 2030 году в стране будет 150 тысяч молодых предпринимателей.
За первое нарушение законодательства будут предупреждать, а не штрафовать
Бизнес может потребовать заменить штраф на предупреждение, если правонарушение было допущено впервые. Однако ФАС иногда отказывает в этом. Генпрокуратура проверит позицию службы.
Комментарии9
Мы по требованию предоставляли, вопросов по подтверждению ставки не было.
Ответ от Алексей Жижин из «КУБ»
Мы не сдаём книгу
Ответ от Анна Семененко из «КУБ»
Кудир по требованию!
Ответ от 😂😂😂 😂😂😂 из «КУБ»