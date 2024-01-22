Как отправить КУДиР вместе с декларацией УСН через СБИС?

Добрый день! Подскажите , кто-то отправлял КУДиР вместе с декларацией УСН через сбис (по закону Калмыкии обязаны сразу КУДИР сдавать с декларацией) ? Не могу понять, в сбисе есть отчет Кудир , но в 1с не дает выгрузить кудир в формате xml. Или нужно отправить просто как исходящее сообщение отправить и вложить туда Кудир ? В таком случае это должен быть заверенный подписью и печатью скан или можно просто в pdf ?