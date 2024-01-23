Вопрос от Julia M из Красного уголка бухгалтера.
Вызов в ИФНС для дачи пояснений в 2024 году: когда могут вызвать, что говорить и можно ли не ходить
НК не содержит конкретного перечня лиц, которые могут быть вызваны для дачи пояснений. Поэтому налоговики вправе самостоятельно определять, когда вызывать налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов для получения пояснений или в качестве свидетеля.
Как правильно определить дату дохода при работе с Вайлдберризом на УСН 6%?
Добрый день. Скажите, пожалуйста, какой датой правильно принимать доходы для определения налогооблагаемой базы при работе с Вайлдберризом — ИП на УСН 6%.
ЦБ установил дедлайн для принятия закона о регулировании BNPL-сервисов: 1 июня
Срок амбициозный — потому что никакой конкретики пока нет, только бурное обсуждение.
Как вести раздельный учет в 1С:Бухгалтерия для казначейского сопровождения?
Впервые являемся исполнителями по договору с казначейским сопровождением. Везде указано, что нужно вести раздельный учёт. Как на практике это реализовать в 1С:Бухгалтерия?
Компании заплатят 3% от выручки за утечку данных
Компаниям, которые допустили утечку персональных данных, грозит штраф до 15 млн рублей. Также предусмотрена уголовная ответственность с максимальным сроком до 10 лет лишения свободы.
Одиноких сотрудников с детьми до 16 лет будет нельзя уволить
Работодатели не смогут уволить сотрудников, которые в одиночку воспитывают детей до 16 лет.
Определили статус для многодетных семей, за долгий брак хотят платить деньги, бухгалтеров напрягает налог на имущество. 👨👩👧👦«Ночной бухгалтер» №1607
Президент подписал указ с мерами поддержки для многодетных семей и определил их статус. Брак длиной в двадцать лет — повод для премии, считают депутаты, причем платить ее надо и дальше, раз в пятилетку в зависимости от продолжительности союза. Бухгалтеры не понимают, как ФНС будет отражать по ЕНС начисление налога на имущество из уведомления и декларации.
Госдума перенесла срок обязательного лицензирования дезинфекционных услуг
Компаниям, которые занимаются уничтожением насекомых, грызунов и проводят дезинфекцию, будет нужна лицензия с 1 марта 2025 года.
Как будут использованы авансы по УСН, оплаченные заранее?
Всем здравствуйте! У меня вопрос. Заплатили за 9 месяцев авансы по УСН 16500 с уведомлениями. По итогам года сумма налога по УСН 6% составила 25600. За минусом страховых 45842 получается ничего платить не надо было. А заплаченные 16500 повиснут плюсом на ЕНС или пойдут в уплату налога за 2024 г?
Каким будет курс доллара к рублю в 2024 году
Рубль укрепился на фоне валютных ограничений для экспортеров и продаж валюты из ФНБ, но запал может быстро иссякнуть
Энергетические напитки запретят продавать несовершеннолетним
Депутаты решили на федеральном уровне запретить продажу лицам до 18 лет энергетических напитков. Подобный запрет уже действует в 65 регионах.
Как воспользоваться льготой по освобождению от НДС. Мини-курс
В 2024 году заведения общепита могут воспользоваться освобождением от НДС. В мини-курсе рассказываем условия получения и даем пояснения по заполнению декларации по НДС, чтобы компания успешно прошла камеральную проверку и подтвердила право на льготу.
⭕Тонете в законодательных изменениях-2024? У нас есть решение
Уже с января надо применять новые правила по ЕНП, НДФЛ, отдельным налогам и страховым взносам, расчету зарплаты, а годовую отчетность необходимо сдавать в соответствии с новыми ФСБУ. Как бухгалтеру не утонуть в потоке нововведений?
Компания платит низкий земельный налог только за ту часть участка под ИЖС, которая занята жильем
Земельный участок, занятый жилищным фондом и объектами ЖКХ, облагается налогом по ставке до 0,3%. И не важно, кто владелец – юрлицо или физлицо.
Из оборота вывели больше 100 тысяч тонн фальсифицированной молочной продукции
Система «Меркурий» помогла найти нарушения 2 тысяч производителей молочки и вывести из оборота 104 тысячи тонны фальсифицированной продукции.
Как учитывать дарение имущества ООО и ИП
Бизнесу нельзя просто так подарить или принять подарок: действуют ограничения, нужно корректно учесть и документально оформить дарение. Как это сделать — разбираем в статье.
Число аудиторов сократилось на 13%
К началу 2023 года количество специалистов в области аудита снизилось до 16,4 тысяч человек. Чтобы избежать дефицита кадров предлагают упростить доступ к квалификационному экзамену.
Модульбанк запустил сервис сборных фотосъемок для селлеров
Модульбанк запустил услугу по организации сборных фотосъемок для продавцов на маркетплейсах на базе своей фотостудии в Москве. Услуга доступна при подключении одного из селлер-тарифов Модульбанка.
Владельцем российского бизнеса «Яндекса» стало МКАО
Теперь МКАО, зарегистрированной в «русском офшоре» на острове Октябрьский, принадлежит 99,999% ООО «Яндекс».
Как мошенники нашли моего главного бухгалтера и просили перечислить им 1 000 000 рублей
Мошенники нашли информацию о том, кто является главным бухгалтером в нашей компании. Они создали профиль в Телеграме, используя мою аватарку и похожий ник. Цель: выманить миллион рублей, выдавая себя за меня – руководителя компании
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