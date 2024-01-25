Что делать, если СФР отказался оплатить больничный сотрудника?

Вопрос от Елена из Красного уголка бухгалтера
🥚Цены на яйца в России снижаются вторую неделю подряд, а капуста подорожала
За неделю с 16 по 22 января цены снизились на 1,41%, следует из данных Росстата.
Всегда проверяйте ваш личный кабинет в налоговой! Совет от пользователя
Для того чтобы не было проблем с налоговой, всегда проверяйте свой личный кабинет, особенно раздел по доходам.
Как организации без зарплаты заполнить строку 102 декларации по УСН
В разделе 2.1.1 декларации по УСН есть строка 102, где надо указать признак налогоплательщика. Их два. Но у организации выбора нет.
Лидеры ушедшего года. Названы самые популярные авто среди россиян
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Учитывается ли бухгалтер ИП при расчете среднесписочной численности?
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, в расчет среднесписочной численности сотрудников по патенту (автомастерской) нужно ли учитывать бухгалтера ИП? Нигде не могу найти ответ.
Комментарии17
Никаких. Вы же не будете заместо сотрудника бегать в медучреждение.
Ответ от Александр Петухов из «КУБ»
Пускай сотрудник идёт к главрачу, раз не могут решить вопрос нижние чины.
Ответ от Александр Петухов из «КУБ»
Все данные по больничным поступают в сфр из мед учреждений, надо посмотреть когда первый был закрыт, второй открывается следующим днём
Ответ от Natalya Sneg из «КУБ»