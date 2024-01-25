Что делать, если СФР отказался оплатить больничный сотрудника?

Дочерняя компания с иностранным участием в России

Наиболее популярная и простая в организации форма для ведения бизнеса в России — это общество с ограниченной ответственностью (ООО). Открыть ООО могут как российские, так и иностранные граждане или организации. Но для иностранных лиц есть ряд ограничений по видам деятельности и дополнительные требования к документам, подаваемым на регистрацию. Что делать, если иностранная компания или иностранный гражданин решили вести бизнес в России, рассказали в статье.