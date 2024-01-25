Нужно ли ИП, продающему пиво, подавать алкогольную декларацию?

Как правильно отправить больничный в 2024 году?

Добрый день! Подскажите, по больничным в 2024 г, раньше отправляла через оператора реестр и все проходило, вопросов не было, в этом году также отправила. Пришел ответ, что не принят, читаю что теперь отправлять только на прямую с сайта СФР? Через оператора не получится в 24 г?