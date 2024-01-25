Вопрос от Evgeniya Aleksandrovna из Красного уголка бухгалтера
Как учитывать в расходах неисключительные права на ПО по лицензионному договору
Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ по договорам с правообладателем относятся к прочим расходам.
Воинский учет в организации: 5 вопросов от бухгалтеров
Предусмотрен ли штраф, если воинский учет в организации не ведется? Должен ли ИП вести воинский учет? Нужно ли отчитываться в военкомат о внешних совместителях и исполнителях по договорам ГПХ? Ответы на эти и другие вопросы — в статье.
Компании могут свериться с налоговиками по имуществу, чтобы не было расхождений по налогу
Во 2 квартале 2024 года налоговики проведут массовый расчет транспортного и земельного налогов, налога на имущество организаций по кадастровой стоимости за 2023 год. Потом юрлица получат сообщения о сумме налогов.
Нужно ли ИП, продающему пиво, подавать алкогольную декларацию?
Добрый день! Общепит (ИП) продает пиво, надо ли сдавать алкогольную декларацию ? И в каких случаях ее не надо сдавать? (пока к ЕГАИС еще не подключились, сейчас в процессе)
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Набор на акционные курсы закрыт! Но в честь Дня студента мы решили открыть 50 дополнительных мест на самые популярные курсы Клерка.
Трудовые отношения под маской аутсорсинга: как избежать проверок от ФНС бизнесу и самозанятым
ФНС пристально следит за аутсорс- и аутстафф-компаниями с постоянным потоком внештатных исполнителей. Цель — выявить замаскированные трудовые отношения. А с 1 марта 2024 заработают новые нормы по борьбе с нелегальной занятостью. Под прицелом межведомственных региональных комиссий окажутся юрлица, у которых более 10 самозанятых с регулярными гонорарами от 50 000 рублей. Эксперты сервиса «Мои самозанятые» разобрали, какие формулировки рискованно указывать в договоре ГПХ, чтобы не спровоцировать проверки ФНС и межведомственных комиссий.
Банки подвергаются атакам SMS-бомберов все чаще
Sms-бомберы во втором полугодии 2023 года атаковали банки на 20% чаще, чем в первом. Для этого используются данные клиентов, утекшие в сеть.
Кешбэк и система лояльности при оплате по QR-коду
В современном бизнесе, где конкуренция постоянно растет, компаниям приходится искать новые пути для привлечения и удержания клиентов. Одним из таких путей является внедрение системы лояльности. Рассказываем, как и почему ее выгодно сочетать с приемом платежей по QR-коду через СБП.
☕️Три чашки чая в день замедляют старение и снижают биологический возраст
Группа китайских ученых выяснила, что чай помогает бороться со старением, а при регулярном употреблении снижает биологический возраст.
Особенности бухгалтерского учета на маркетплейсах: как составить проводки и уберечь себя от ошибок
Ведение бухгалтерского учета маркетплейсов имеет много нюансов. В статье мы рассмотрели пошаговый алгоритм действий: как оформить поступление, перемещение товаров, провести отражение выручки при продаже товаров, вознаграждение комиссионеру и возврат товаров. Верные проводки помогут навести порядок в учете и сберегут ваше время.
5 причин, по которым мы должны снижать свои налоги. Цивилизованное налогообложение
Часто люди не хотят и задумываться о возможности оптимизировать налоги, потому что им кажется, что снижение налогов — это обман государства. Но, это не так.
В ОМС предлагают включить тапочки, халаты, зубные щетки и туалетную бумагу
В Совете Федерации дали рекомендации Минздраву включить в полис ОМС оплату бытовых предметов, которые нужны во время нахождения пациентов в медицинских учреждениях.
Будут ли штрафы за неотправленные отчёты из-за погодных условий?
Добрый день. В связи с погодными условиями не отправим сегодня отчёты: третий день люди не могут по сугробам дойти на работу. Штрафы будут в любом случае или возможны варианты?
Твиксомания. Почему истории с котом Твиксом уделяли столько внимания?
Основной темой прошлой недели стала судьба котика Твикса. Обычный котик ехал на поезде из пункта А, в пункт Б. Но, по трагическому стечению обстоятельств вылез из переноски, был найден проводницей и оказался в 30 градусов мороза, высаженным в пункте С. Где в конце-концов трагически погиб.
Как правильно отправить больничный в 2024 году?
Добрый день! Подскажите, по больничным в 2024 г, раньше отправляла через оператора реестр и все проходило, вопросов не было, в этом году также отправила. Пришел ответ, что не принят, читаю что теперь отправлять только на прямую с сайта СФР? Через оператора не получится в 24 г?
Разные виды деятельности у взаимозависимых лиц. Схемы дробления нет
Разные виды деятельности, от слова «совсем», этот факт и другие факты помогли победить налогоплательщику в суде. Наши поздравления победившей компании!!!
👻 Бухгалтеры потеряли сданный через СБИС отчет ЕФС-1
Бухгалтер отправила раздел 2 формы ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС) и этот отчет приняли. Потом был отправлен подраздел 1.2 (бывшая СЗВ-СТАЖ), после чего первый отчет исчез из списка.
Ozon и Wildberries признали коллективными монополистами
ФАС признала Wildberries и Ozon доминирующими на рынке маркетплейсов. Вместе эти компании занимают около 80% рынка.
Риски при договоре с ИП: как суды решают споры с налоговой
Заключение договоров ГПХ с ИП – частая история при подмене трудовых отношений в организациях. Налоговики в таких ситуациях доначисляют налоги, и отбиться от такого доначисления в суде довольно сложно. Расскажем о деле, когда компании это удалось – и посмотрим, как заключить договор с ИП так, чтобы исключить налоговые риски.
Какую электронную подпись использовать для кадровых документов
Прошло два года, как в ноябре 2021 года работодателям разрешили обмениваться кадровыми документами с работниками в электронном виде. Понятие кадрового электронного документооборота (КЭДО) введено в трудовой кодекс законом от 22.11.2021 № 377.
Комментарии7
Про общепит не знаю. Розница с 2024 пиво не сдаёт. До 20 января надо было подать за 4кв
Ответ от 35952 Светлана из «КУБ»
Кафе (шаверма) До сего дня фициально пиво не закупали , нео. торговля была
Ответ от Evgeniya Aleksandrovna из «КУБ»
Ранее правительство разрешило не декларировать оборот слабоалкогольных напитков с 15 января 2024 года (Федеральный закон от 03.04.2023 № 108-ФЗ). Но в декабре 2023 года опубликовали новый закон, который продлевает декларирование слабого алкоголя еще на год — до 15 января 2025 года (Федеральный закон от 25.12.2023 № 624-ФЗ).
Ответ от Evgeniya Aleksandrovna из «КУБ»