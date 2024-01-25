Вопрос от Елена Корнева из Красного уголка бухгалтера
Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому
СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.
Запретили увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет
В Госдуме принят закон, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет.
Где заполнить декларацию УСН без бухгалтерской программы? Можно ли на «Клерке»?
Скажите, где заполнить декларацию УСН, без работников, чтобы потом ножками отнести. Программы бух никакой нет и не будет. На Клерке может есть или в налог.ру?
🌼 Какие режимы можно совмещать, кого могут вызвать на допрос в ФНС, что войдет в ЕНП-уведомление: разъяснения экспертов
Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.
Кредит или лизинг. Что и когда выгоднее для бизнеса
Когда предприятию нужно купить оборудование, недвижимость, автомобиль, а собственных денег не хватает — можно взять кредит или лизинг. Разбираемся, когда бизнесу выгоднее лизинг, а когда — кредит
КУБ дня. Про ИП и путевой лист
Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и полезный.
Нужно ли подавать форму ЕФС-1 за сотрудника, отдыхающего за свой счёт?
Добрый день, уважаемые знатоки! В январе сотрудник ушёл в отпуск за свой счёт. Надо ли отдельно на него подавать в январе ЕФС-1, или в этой форме только за год нужно будет указать НЕОПЛ в январе? А за январь подать Перс.сведения с нулём в графе «Сумма выплат»?
Как учитывать в расходах неисключительные права на ПО по лицензионному договору
Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ по договорам с правообладателем относятся к прочим расходам.
Воинский учет. Что делать, если сотрудник из другого города не встал на учет по месту временной регистрации?
Если у вас трудится сотрудник, который не встал на воинский учет по месту временной регистрации, сообщите об этом в военкомат.
Воинский учет в организации: 5 вопросов от бухгалтеров
Предусмотрен ли штраф, если воинский учет в организации не ведется? Должен ли ИП вести воинский учет? Нужно ли отчитываться в военкомат о внешних совместителях и исполнителях по договорам ГПХ? Ответы на эти и другие вопросы — в статье.
Компании могут свериться с налоговиками по имуществу, чтобы не было расхождений по налогу
Во 2 квартале 2024 года налоговики проведут массовый расчет транспортного и земельного налогов, налога на имущество организаций по кадастровой стоимости за 2023 год. Потом юрлица получат сообщения о сумме налогов.
Нужно ли ИП, продающему пиво, подавать алкогольную декларацию?
Добрый день! Общепит (ИП) продает пиво, надо ли сдавать алкогольную декларацию ? И в каких случаях ее не надо сдавать? (пока к ЕГАИС еще не подключились, сейчас в процессе)
💥 Снова в студенты! Скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки до 75%
Набор на акционные курсы закрыт! Но в честь Дня студента мы решили открыть 50 дополнительных мест на самые популярные курсы Клерка.
Трудовые отношения под маской аутсорсинга: как избежать проверок от ФНС бизнесу и самозанятым
ФНС пристально следит за аутсорс- и аутстафф-компаниями с постоянным потоком внештатных исполнителей. Цель — выявить замаскированные трудовые отношения. А с 1 марта 2024 заработают новые нормы по борьбе с нелегальной занятостью. Под прицелом межведомственных региональных комиссий окажутся юрлица, у которых более 10 самозанятых с регулярными гонорарами от 50 000 рублей. Эксперты сервиса «Мои самозанятые» разобрали, какие формулировки рискованно указывать в договоре ГПХ, чтобы не спровоцировать проверки ФНС и межведомственных комиссий.
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Кешбэк и система лояльности при оплате по QR-коду
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Особенности бухгалтерского учета на маркетплейсах: как составить проводки и уберечь себя от ошибок
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В Совете Федерации дали рекомендации Минздраву включить в полис ОМС оплату бытовых предметов, которые нужны во время нахождения пациентов в медицинских учреждениях.
Комментарии1
ефс подавать не надо, в стаже будент неопл, перс с 0
Ответ от Channel из «КУБ»