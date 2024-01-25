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Красный уголок бухгалтера

Как поступить при обвинении в нарушении валютного законодательства?

Добрый вечер! Очень нужен ваш совет. Ситуация следующая — в ЛК налогоплательщика (генерального директора) пришло уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении в области валютного законодательства. Документ пришел дважды — 28.11.2023 и 24.01.2024. Директор увидел только вчера.

Чтобы открыть документ должна быть электронная подпись в ЛК, ГД вчера запустил выпуск подписи в ЛК( она делается по регламенту фнс от 30 минут до суток ), сутки прошли , подпись все еще генерируется. Обратились в тех. поддержку, выслали уведомление , что срок рассмотрения 7 дней.

Что делать в такой ситуации? Ждать когда рассмотрят заявку? Звонить в налоговую ? Так же вопросы и в правонарушении , валютных операций нет, все расчеты в рублях , с иностранными компаниями не сотрудничаем, иностранных работников нет. Кто-то может что-то посоветует …

Вопрос от Olesya из Красного уголка бухгалтера

Комментарии

8
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