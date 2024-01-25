Как поступить при обвинении в нарушении валютного законодательства?

Чтобы открыть документ должна быть электронная подпись в ЛК, ГД вчера запустил выпуск подписи в ЛК( она делается по регламенту фнс от 30 минут до суток ), сутки прошли , подпись все еще генерируется. Обратились в тех. поддержку, выслали уведомление , что срок рассмотрения 7 дней.
Что делать в такой ситуации? Ждать когда рассмотрят заявку? Звонить в налоговую ? Так же вопросы и в правонарушении , валютных операций нет, все расчеты в рублях , с иностранными компаниями не сотрудничаем, иностранных работников нет. Кто-то может что-то посоветует …
Вопрос от Olesya из Красного уголка бухгалтера
Комментарии8
А сотрудники-иностранцы, они же патентники есть?
Ответ от Ирина из «КУБ»
Нет, нету
Ответ от Olesya из «КУБ»
Тогда не понятно, за что собственно. Попробовать позвонить в единый центр ФНС?
Ответ от Ирина из «КУБ»