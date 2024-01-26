Можно ли оформить возврат займа под видом выплаты дивидендов?

🤫Чем дольше ваш главбух молчит и тянет сроки, тем вероятнее, что в вашем королевстве что-то не так

Вы, например, запросили промежуточный бухгалтерский баланс, но бухгалтер не знает, когда его предоставит или тянет сроки. Если это случилось один раз, можно понять. Если же такое происходит не один, и не два раза подряд, то пришло время подумать о том, что не так.