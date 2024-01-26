Можно ли оформить возврат займа под видом выплаты дивидендов?

Вопрос от Арина из Красного уголка бухгалтера
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Комментарии7
Теоретически, налоговая может запросить пояснения, что сумма дивидендов в отчётах не совпадает с расчётным счётом.
Решать вам.
Ответ от Dmitry из «КУБ»
Все,что связано с дивидегдами,связано с налогами. Оно вам нужно?
Ответ от Анна из «КУБ»
Нет конечно. Дивиденды и займ разные вещи. А налоги потом с дивидендов сотрудник банка платить потом будет?!
Ответ от Александр Петухов из «КУБ»