Будет ли доработка НМА амортизироваться отдельно в соответствии с ФСБУ 14?

Доплата до МРОТ в 2024 году: как оформить

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц — он увеличится на 18,5 % или на 3 000 рублей к размеру, установленному на 2023 год. Тем сотрудникам, у которых оплата до МРОТ не дотягивает и при этом они работают полный рабочий день, необходимо ее повысить.