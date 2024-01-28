Как закрыть сальдо на 68.90 в 1С?

Свежие облигации: Русал CNY на размещении

Для всех тех, кто не верит в крепкий рубль (да-да, есть и такие), появился новый вариант в юаневых облигациях с очень привлекательным купоном и со специфичным предпринимателем и меценатом Дерипаской. Выпуск не короткий и не длинный — на 2,5 года. Так сказать, лучшее предложение на рынке. Или нет?