Вопрос от Людмила из Красного уголка бухгалтера
Мошенники присылают электронные письма от имени налоговой
У пользователей могут запросить чеки, счета-фактуры, накладные и другие документы для проверки подозрительных операций. ФНС не имеет отношения к подобным письмам, вся информация о налогах есть в личном кабинете.
Когда уменьшение уставного капитала надо учитывать в доходах
Сумма, на которую произошло уменьшение уставного капитала организации идет в состав внереализационных доходов и облагается налогом, если нет возврата стоимости соответствующей части взносов участникам.
Нужно ли оформлять путевой лист на директора компании. ЭДО на транспорте
Рассказываем, нужен ли путевой лист на директора организации, как подтвердить расходы на ГСМ, можно ли оформить этот документ сразу на месяц и требуется ли директору предрейсовый медосмотр.
🙊 Пошли проблемы с досрочной сдачей уведомления по ЕНП на НДФЛ с кодом 21/11
На НДФЛ, удержанный в январе 2024 года, нужно сдать два уведомления: за период с 01.01 по 22.01 и с 23.01 по 31.01. Первое уведомление ФНС приняла, а второе –не принимает.
Свежие облигации: Русал CNY на размещении
Для всех тех, кто не верит в крепкий рубль (да-да, есть и такие), появился новый вариант в юаневых облигациях с очень привлекательным купоном и со специфичным предпринимателем и меценатом Дерипаской. Выпуск не короткий и не длинный — на 2,5 года. Так сказать, лучшее предложение на рынке. Или нет?
Продажа старой квартиры и покупка новой в один день не лишат права на льготу по НДФЛ для единственного жилья
Единственное жилье можно продать без НДФЛ через 3 года.
Как закрыть сальдо на 68.90 в 1С?
Добрый вечер. Как сейчас в 1С закрываем сальдо на 68.90? Раньше уведомления делали проводки. А сейчас нет проводок. Как быть?🤷♀️
Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться
Если руководитель хочет возложить на вас обязанность вести воинский учет в компании, то это статья для вас! Из нее вы узнаете обязан ли бухгалтер соглашаться на дополнительные обязательства и как они должны быть оформлены, если вы согласитесь вести воинский учет.
Какой будет ключевая ставка в 2024 году: прогнозы экспертов
От ключевой ставки ЦБ сильно или даже очень сильно зависит многое в этом мире бушующем. Как минимум, для инвесторов это доходность облигаций и вкладов, а также сдерживающие факторы для роста индекса Мосбиржи и отдельных акций. Ещё это повышенные риски в облигациях для высокозакредитованных эмитентов.
Самозапрет на кредиты разрешат устанавливать в банках и МФО
Заявление о добровольном отказе от оформления кредитов будет можно подать не только на Госуслугах и в МФЦ, но также в банках и в МФО.
Мачеха не может оформить отпуск по уходу за ребенком своего мужа
У мужчины умерла жена при родах. Он женился на другой женщине, которая хотела бы оформить отпуск по уходу за малышом и получать пособие. Но так не получится.
За услуги казахского айтишника российская компания должна платить НДС, если он – ИП
Российская фирма, покупающая услуги IT в стране ЕАЭС – налоговый агент по НДС. Но если исполнитель – простое физлицо, НДС не будет.
Как учитывать в расходах неисключительные права на ПО по лицензионному договору
Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ по договорам с правообладателем относятся к прочим расходам.
ИП на ПСН не платит НДС при международных перевозках
Если ИП на ПСН занимается грузоперевозками из Китая в Россию по заказу российской фирмы, НДС у него не будет.
Приложение «Работа в ЕАЭС» стало доступнее для пользователей
Трудовые мигранты в мобильном приложении «Работа в ЕАЭС» смогут найти работу и жилье, а также получить информацию по оформлению обязательных документов.
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Реализовался более «жёсткий» сценарий, который лоббировал Минфин.
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Группа AGR купила завод Hyundai в Санкт-Петербурге
Компания «Арт-Финанс» приобрела активы Hyundai в России предположительно за символические 10 тысяч рублей.
Комментарии17
Закрытием месяца
Ответ от Надежда Васильева из «КУБ»
Боже. Это же неудобно
Ответ от Людмила из «КУБ»
Да ладно, неужели так сложно разобраться с закрытием сальдо?
Ответ от Мария Котлярова из «КУБ»