Хронологический реестр продаж в 1С (функциональный анализ продаж)

Многофункциональная разработка для 1С по блоку продаж (УТ11 / КА / ERP / УНФ / 1С Бухгалтерия). Выводит специфически отчет по продажам покупателям, суть которого провести анализ контрагентов. Название у отчета "Реестр продаж", именно продаж, а не документов. Отчет выводит список продаж по покупателям в порядке убывания дат последних реализаций. Внизу панель

Я не только программист, а еще пользователь! Почему? Ну потому что я продаю разработки и веду базу в 1С Бухгалтерия! У меня очень специфический бизнес в котором нужно работать с контрагентами. Это и выборки, и анализ, отчеты. И так как в стандарте просто не реально эффективно работать, то что я делаю?

Правильно! Открываю конфигуратор и сам для себя пишу то что мне нужно и сэкономит время и предоставит инструменты! Когда я это делаю для себя, то автоматически эти наработки могут быть полезны всем! В том числе и для Управление торговлей / УНФ.

Сначала я написал рассылку, которая вы выбирала реестр документов за период, выдавала контрагентов, адреса почты и немного инфо. И далее можно было составить письмо и сделать рассылку Но сейчас я перестроил информацию и получилось ОЧЕНЬ интересное решение!

Чем помог мне “Реестр продаж”

У меня много покупателей - более 5000 контрагентов. Они периодически покупают разработки. У разработок есть “Техническая поддержка 12 месяцев”, которая входит в первичную покупку. Далее покупатели сами решают продлевать ли поддержку, но им нужно напоминать что она заканчивается. Обычно я это делаю за две недели.

Покупатель может получить последнюю версию разработок, а также при желании продлить техническую поддержку.

Чтобы это делать эффективно мне нужен реестр продаж за прошлый период. При этом желательно чтобы я видел максимальную информацию по каждому покупателю (история продаж, контактные данные, чтобы был заполнен адрес, телефон). А также как давно он покупал разработки, когда покупал. Все это нужно в том числе чтобы выйти на контакт с ним и предложить какие то особые условия.

Данная разработка помогла мне лично получить из всей базы реестр продаж за любой период, и получить всю информацию по покупателям (новым, давним) и так далее.

Модуль заменил мне кучу работы в 1С - выкручивать отчеты, лазить по журналам документов, открывать документы, карточки товаров. Все это теперь в одном “Реестре продаж” и как на ладони. Я получаю максимальную информацию и быстро принимаю решения.

Хронологические продажи по покупателям

Выдается итоговая таблица продаж по контрагентам (в хронологическом убывании дат последних сделок).

Дата последней продажи - конкретная дата, когда была самая крайняя реализация.

Каждый контрагент выводится только один раз, все контрагенты по умолчанию сортируются по датам последних реализаций (это значит что ниже и ниже будут контрагенты, которые покупали все давнее и давнее).

Информация (адреса, комментарии,номера телефонов) и сумма всех его продаж. Еще раз - дата последней реализации, а сумма общая.

Количество сделок (реализаций) по каждому контрагенту.

Таблицу можно сортировать по любым колонкам.

Возможность менять комментарий карточки контрагента из таблицы (без входа в карточку).

Внизу расшифровка - все продажи детально по документам и товарам.

Чем поможет этот отчет?

В интернете я видел огромное количество запросов пользователей на отчеты по продажам, в которых они хотят видеть последнюю дату продажи или документ продажи, получить отчеты по "потерянным" покупателям, вывести различные дополнительные поля в отчет и получить различную информацию.

Данная разработка закрывает большое количество запросов пользователей по данным задачам.

С помощью данной разработки менеджер по продажам сможет вести часть системы CRM по взаимоотношениям с клиентами. Не упускать клиентов, создавать рассылки и отправлять клиентам различную информацию, чтобы они как можно чаще возвращались за новыми покупками.

Разработка является одновременно полноценным отчетом по продажам и может использоваться ежедневно для просмотра продаж и работы с покупателями. Отчет может использоваться директором и менеджерами по продажам.

На моем примере - у меня огромное количество покупателей (более 5000), с этим отчетом я автоматизировал свою работу в сотни раз.

Ну а также не стоит забывать что у разработки есть автор, который заинтересован в развитии каждой разработки и с большим интересом добавляет различные возможности.

Отчеты по контрагентам (новое)

В реестре продаж вы можете (выбрать любые три отчета, включая внешние), которые будут срабатывать автоматически при движении по строкам реестра (когда вы становитесь на контрагента).

Отчеты могут содержать любую информацию, группировки, данные и так далее.

На примере - я подключил стандартный отчет по продажам (в виде динамики) с детализацией по номенклатуре. Он сработал по контрагенту, на котором я стал в реестре. Вы можете подключать отчеты по продажам, взаиморасчетам. Главное чтобы в структуре этих отчетов был отбор по контрагентам.

Страница программы https://subsystems.ru/solutions/prodazhi/mega-reestr-prodazh/