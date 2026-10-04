Поиск невидимых ограничений: как системный взгляд со стороны помогает пробить потолок роста

Рост бизнеса уперся во что-то невидимое? Главные инсайты приходят не тогда, когда разбирают ваш кейс, а когда вы наблюдаете за чужим. Разбираем, как формат группы и трекинг помогают увидеть застарелые «бревна» и ограничения в своей компании до того, как они станут критическими.

Готовы отправиться на поиски своего «бревна»? 😉

Небольшой спойлер: не предлагаю брать в руки топор, но кое-что «разрубить», возможно, всё же придётся…

Есть одна старая мудрая поговорка: в своём глазу бревна не видишь, в чужом — соринку разглядишь. Её часто используют в быту, но для бизнеса она тоже может быть актуальна. И даже очень.

Представьте, что вы находитесь в группе из нескольких предпринимателей. Встречаетесь раз в неделю, но не в течение месяца, а с ориентиром на куда более серьёзный срок — 3 месяца и больше. И это не типичный клуб по интересам, а реальная рабочая мастерская.

Что там происходит? Каждую встречу вы разбираете ОДИН бизнес — так же пристально и по-честному, как если бы это был ваш собственный. Под руководством опытного трекера вскрываете всё: модель, стратегию, продажи, управление. Смотрите, где проект спотыкается, а где и успел зайти в тупик.

💡Но самое важное происходит не в тот день, когда разбирают ВАШ бизнес. Главные инсайты приходят, когда вы оказываетесь в роли НАБЛЮДАТЕЛЯ.

Ну например:

Слушаете, как трекер задает вопросы соседу за столом, и вдруг ловите себя на мысли: «О, а ведь у меня та же логическая ошибка в аргументации перед клиентом»

Видите, как коллега упёрся лбом в стратегический потолок, и понимаете, что ваш потолок — точно такой же, просто вы к нему ещё не дошли

Так вы начинаете видеть «брёвна» — те самые ограничения, которые, подобно занозам, годами сидят в вашем бизнесе и не дают ему наконец задышать. В чужой истории они вдруг становятся очевидны. А разглядев их у других, вы обретаете мужество и инструменты, чтобы найти их у себя.

☝️Это и есть суть нашей группы. Мы не «проходим темы» — мы последовательно и системно исследуем бизнес каждого участника. Сегодня вы — исследуемый, в фокусе внимания и помощи всей группы. На следующей встрече вы — аналитик, чей свежий взгляд и опыт могут стать спасением для другого. И так по кругу.

Процесс не быстрый и точно не для галочки.

Это путь к ясности для тех, кто: Чувствует, что рост бизнеса упёрся во что-то невидимое

Мечтает сменить оптику, перестать быть заложником собственных шаблонов и увидеть свой проект со стороны — таким, какой он есть, а не каким представляется

Готов открыто говорить о своём бизнесе, чтобы найти в нём слабые места до того, как они станут критическими

Если после прочтения вы чувствуете в себе отклик, напишите мне в личные сообщения. Расскажу подробнее о расписании, принципах и о том, как мы начнём👍