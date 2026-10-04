Красные зоны вашего бизнеса: 21 вопрос для мгновенной диагностики прибыли и процессов

Бизнес пашет 24/7, а прибыль уходит сквозь пальцы? Зачастую фаундер любуется проектом и не замечает системных поломок. Разбираю реальный кейс и предлагаю авторскую «Матрицу 7 измерений» из 21 вопроса, которая за 15 минут подсветит красные зоны и невидимые потери вашей компании.

Давайте честно… Вы можете терять деньги там, где даже не думали обнаружить «течь». При этом будет казаться, что виной всему падающий рынок, демпингующие конкуренты, растущие налоги, природные катаклизмы и «вообще сейчас всем сложно». Хотя вроде пашете 24/7 и держите всё под контролем.

Беда в том, что фаундер часто смотрит на свой бизнес как на выращенное дерево — любуется кроной, поливает, верит, что оно здорово. А надо смотреть как на механизм: работает — не работает, приносит деньги — не приносит. Без сантиментов, через призму «ничего личного, только прибыль». Чтобы вскрыть проблемы, достаточно 15 минут и честности с собой.

Есть сложные системы диагностики — например, КФБУ Михаила Гребенюка. Изучая их, понял, что хочу создать собственный инструмент, но простой и с быстрым выводом. Упаковал свой опыт в «Матрицу 7 измерений» — рабочий лист из 21 вопроса. Отвечаете на них и видите, в чём у вас сила, а где срочно требуется действовать. Эти вопросы я всегда задаю клиентам на первых встречах, когда нужно быстро увидеть, где бизнес теряет и зарабатывает деньги.

Пример Пару месяцев назад разбирал бизнес с фаундером компании, которая занимается сбором металлоконструкций в Питере. Прошлись с ним по списку вопросов из моей матрицы, и вот что выяснили: Весь бизнес состоял всего из одной бригады, а основатель в ней — прораб, который и не думал делегировать

Стойкий страх уйти в ноль под давлением стагнации рынка — просто шум, и путей для роста множество

80% выручки держалось на одном заказчике, потому что в этом виделась мистическая стабильность Собрали на основании сводки матрицы несколько гипотез, которые можно быстро проверить и сделать первые эффективные шаги к росту. И эти шаги уже частично сделаны! На следующий же день фаундер пошел стучаться к новым потенциальным заказчикам, а через месяц — собрал вторую бригаду. Просто потому, что наконец увидел свои «красные зоны» и перестал их игнорировать.

Теперь ваша очередь 😉

1. Скачайте файл

Открывается даже в телефоне.

2. Честно ответьте на 21 вопрос

Впишите ответы в соответствующий столбец — Е. Не спешите. Прочитали вопрос — закрыли глаза, переварили мысль, сформулировали ответ. И только потом посмотрите на варианты в таблице. Ваша задача — не просто ткнуть в цифру, а поймать разрыв между «как есть» и «как надо». Там и спрятаны ваши деньги.

3. Посмотрите сводку

Внизу таблицы всё посчиталось само. Красный — стоп-кран. Жёлтый — зона роста. Зеленый — то, что уже кормит.

Матрица только покажет вам, ГДЕ болит. Она не даст дальнейших инструкций. А уже в личной совместной работе мы разберёмся, ПОЧЕМУ это болит и КАК сделать так, чтобы больше никогда не болело.

Скачиваем, считаем… Увидели красные зоны? Без паники, всё поправимо. Запишитесь ко мне на бесплатный разбор вашей матрицы. За 30 минут найдем вашу главную точку роста🔥