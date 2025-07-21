Центральный аппарат ФНС убил обнальную схему с выводом денег через ЕНС

Как было раньше? Раньше обнальщик со своей конторы, которая поймала блок счета в банке, сразу же перекидывал заблокированные на счету деньги, на ЕНС третьих лиц.



Суть схемы была следующей. Компании с заблокированными счетами платили ЕНС за третье лицо. Любой банк страны позволяет скинуть в бюджет за налоги «сколько хочешь». Это же налоги, платить за них можно даже со счетов, заблокированных по 115 фз.



Обычно этот ЕНС, куда платили компании, был у ИПшников. Так как с ИП проще генерировать наличку. В личном кабинете данного ИПшника отображалась сумма переплаты. Далее ИП делал возврат на свой лицевой счет всей суммы налогов. А потом снимал в банке как чистый кэш из казначейства.



В итоге, вся схема с выводом заблокированных по 115 фз денег, обходилось в условную себестоимость в 3%. Эти деньги шли на содержание номинального ИП и операционных расходов на снятие.



Чуть больше года назад прошли совещания на высшем уровне Центрального Аппарата по данному вопросу. Был выделен целый отдел, который занимался только ЕНС. Потом схема резко перестала работать.



Если компания платила за ИП, то этот ИП эти деньги уже вернуть себе не мог. Просто отказ приходит.



А если ИПшник начинал долбить заявления потоком, налоговики стали подключать бэп. Пусть он разбирается, как так произошло, что обнальная помойка перевела денег ИПшнику.



Если идешь в суд, то подключается еще и прокуратура.



Злостные преступники оказались в тяжелом положении. Даже трагическом. Представьте себе, что функционировала целая индустрия по возврату заблокированных средств. И больше этой индустрии нету. Её резко уничтожили, в моменте. И всё, что было в обороте на тот момент – зависло. И по привычки нальщики продолжали платить с техничек на ЕНС ИПшников.



Влетели все. Влетели обнальщики, которые приняли клиентский безнал. И никак не могут его вернуть. Потому, что у помойки блок, новые счета не открывают. И деньги по 115 фз, которые никак не достать с заблокированного счёта, в итоге спишутся государству.



Влетели ИПшники, которые оказывали услугу по приёму на себя и выдаче денег. Они приняли средства, а выдать не могут.



И те и другие расстаются со своей недвижимостью, машинами, чтобы перекрыть долги. Происходят и трагические случаи. Так бывает, когда кто-то кому то должен очень много денег и не отдаёт.



Сколько денег на данный момент зависло таким образом по всей стране мне не известно. Но подозреваю, что счёт идёт на десятки миллиардов. Потому, что, подчеркиваю, для обнальщиков это была единственная схема вывода денег с заблокированных по 115 фз счетов техничек.



В начале года, как началась эта практика, ещё кое-как можно было вернуть через суд. А теперь – всё. Суды встают на сторону ФНС.



Таким образом, ЕНС был как кнопка «сохранение» в компьютерной игре. Все обнальщики знали, что получив блок счета, деньги на юрлице вытащить можно.



А теперь – всё. Нельзя. Никак. И суд тоже не поможет. Никто не поможет.



Все те денежные средства, которые обнальщики всей страны уже перевели на ЕНС, уйдут в доход бюджета. Вытащить деньги обратно не получится.

Сейчас заниматься обналом – это как играть в русскую рулетку. Принял клиентские деньги. Словил блок по 115 фз, словил красный ЗСК. И всё, денег нет. А сумму ты должен выдать из собственных средств, клиент ждать объяснений не будет.



Таким образом, Центральный Аппарат ФНС забил последний гвоздь в крышку гроба обнала в нашей стране. Все ждали усложнений со стороны банков и ЦБ. Но контрольный выстрел сделали именно ЦА ФНС.