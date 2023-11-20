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Общество

Получение гражданства Италии в 2023 году. Три основных способа

Для того чтобы получить гражданство Италии в 2023 году, можно воспользоваться различными способами. Все их легко объединить в 3 группы: по натурализации, по корням или за инвестиции. Необходимо рассмотреть каждый способ подробнее, чтобы соискатель смог избежать проблем при оформлении гражданства и знал, какие документы собирать для подачи на рассмотрение.
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Получение гражданства Италии в 2023 году. Три основных способа

Перед тем как подавать документы на гражданство, рекомендуется взвесить все плюсы и минусы подобного решения.

Преимущества гражданства Италии

Гражданство Италии выдается и гражданину России, если он сумеет собрать все необходимые документы.

Оно дает следующие преимущества:

  • Путешествия без виз. Разрешения не требуется оформлять для пересечения границ 190 стран мира. Кроме европейских стран визы и разрешения не требуются для пересечения границ Австралии, Канады, США и Японии. Нужно проверять на официальном сайте актуальные требования на въезд, так как в некоторых случаях потребуется оформление электронного разрешения на пересечение границы государства.

  • Можно постоянно проживать и работать в любом из государств ЕС.

  • Гражданство открывает полный доступ к медицине (государственной и частной). Неотложка является бесплатной. Производится оформление Европейской карты медицинского страхования. В этом случае человеку становятся доступны медицинские услуги в любой стране ЕС на тех же условиях, что и местным жителям.

  • Получение европейского начального и среднего образования (бесплатно для всех до 16 лет).

Для граждан Италии действует снижение суммы оплаты высшего образования.

Получение гражданства Италии через натурализацию

Доступно получение гражданства Италии для россиян по натурализации. Здесь нужно отметить, что сначала требуется оформить ВНЖ Италии. Карта дает человеку возможность переехать в страну. Спустя 5 лет, если имеется статус резидента, иностранец имеет все основания для подачи документов на ПМЖ Италии. Для того чтобы претендовать на гражданство страны, потребуется прожить еще 5 лет со статусом ПМЖ. В течение этих 10 лет человек должен постоянно находиться в Италии, работать и платить все налоговые отчисления.

Если возникает вопрос, как получить ВНЖ Италии россиянам и что оно дает, нужно обратить внимание на основания выдачи этого статуса:

  • Высококвалифицированный специалист. По этот критерий подпадают, например, инженеры, врачи, различные технические специалисты.

  • Гуманитарная защита или политическое убежище.

  • Студенческий ВНЖ. Для получения необходимо быть зачисленным в любой итальянский ВУЗ.

  • Рабочий ВНЖ. Человек заключает контракт на осуществление трудовой деятельности с итальянской компанией.

Брак с гражданином Италии также дает возможность получения ВНЖ.

Если гражданство оформляется через натурализацию, то соискателю требуется проживать в стране не менее 183 дней в году. Запрос будет одобрен, если он находился за пределами Италии не более 10 месяцев за последние 5 лет, которые прошли перед подачей документов на гражданство. Важная особенность: необходимо встать на учет по месту проживания. Особые требования при подаче на гражданство по натурализации касаются дохода. Заявитель должен подтвердить, что получает не менее 8264€. Если у него имеется семья, то минимальная сумма должна составлять 11362€. Она не учитывает детей до 18 лет. На них требуется отдельно подтвердить наличие 516€ (на каждого). Рассмотрению подлежать справки, которые содержат информацию о доходах за последние 3 года до момента подачи запроса на гражданство по натурализации. Подтверждение факта оплаты налогов в Италии осуществляется с помощью налоговых деклараций. Их нужно подавать каждый год.

Необходимые документы, которые требуется собрать для подачи прошения на гражданство по натурализации:

  • Анкета заявителя. Заполняется на итальянском или английском языке.

  • Оригиналы паспортов и нотариально заверенные и переведенные копии паспортов всех членов семьи.

  • Копия ВНЖ Италии, что дает возможность подтверждения факта законного проживания в стране.

  • Справки о несудимости. Срок действия составляет 180 дней.

  • Квитанция об уплате пошлины.

  • Четыре фотографии (формат стандартный – 3,5Х4,5).

  • Сертификат о знании языка — он должен подтверждать, что заявитель получил уровень В1. Если человек окончил Итальянскую школу, колледж или ВУЗ, этот документ ему не потребуется.

  • Справка о доходах и налоговые декларации за последние 3 года.

  • Справка о прописке в Италии.

Тест на знание языка можно пройти в Обществе Данте Алигьери, Университете для иностранцев (Сиена или Перуджа), Университете Рома Тре. Все документы должны иметь перевод на итальянский язык. Требуется нотариальное заверение.

Гражданство Италии через брак

Если гражданство Италии приобретается через брак, то еще нужны следующие документы в дополнение к основным:

  • Свидетельство о браке.

  • Справка о составе семьи.

В браке нужно прожить не менее 2 лет. Особенность — можно подать на гражданство через год совместного проживания, если в семье родился ребенок или был усыновлен парой. В случае проживания за пределами Италии сроки подачи заявления на гражданство увеличиваются до 3 лет и 1,5 лет, соответственно.

Получение гражданства Италии за инвестиции

Непосредственно за инвестиции гражданство Италии в 2023 году не выдается. В стране действуют специальные финансовые программы, актуальные и для россиян. Наиболее популярной является Investor Visa for Italy. Здесь нужно учитывать, что на момент подачи заявления у иностранца уже должна быть открыты виза инвестора. После этого можно приехать в страну и подать на ВНЖ. В течении следующих 3 месяцев необходимо перевести денежные средства по одной из действующих инвестиционных программ:

  • Финансовая независимость (Elective Residency Program).

  • Стартап виза (Italian Startup Visa).

  • Инвестиции (Investor Visa for Italy).

  • Виза цифрового кочевника (Digital Nomad Visa).

Теперь нужно рассмотреть каждую программу подробнее:

  1. Финансовая независимость(Elective Residency Program) - в этом случае доход рассчитывается за год. Он должен составлять не менее 31 160€ из расчета на одного человека. Если в семье нет детей, то доход по нижней границе должен составлять от 38 000€. Для семьи с 1 ребенком — от 40 000€,с 2 детьми – от 42 000€. За каждого нового члена семьи-иждивенца к первоначальной сумме прибавляется еще 20%. Особенность, которая должна быть учтена, касается того, что Источником дохода не должна быть работа.

  2. Стартап виза Италии (Italian Startup Visa) — в соответствие с этой программой соискатель гражданства должен открыть инновационный стартап на территории Италии. На счету заявителя в этом случае должно быть не менее 50 000€. Дополнительно на рассмотрение представляются проработанные финансовый и бизнес планы стартапа.
    Компания должна соответствовать одному из следующих требований: иметь высококвалифицированный персонал. Показатель по этому критерию не менее трети сотрудников должны иметь или получать на момент обращения степень PhD. Второй допустимый вариант — не менее 2/3 сотрудников компании уже имеют степень магистра. Расходы на исследования и разработки должны составлять более 15% от стоимости или общего объема производства. Также предприятие должно являться держателем, депозитарием или лицензиатом патента. Допускается вариант, когда оно является автором оригинального зарегистрированного программного обеспечения.

  3. Инвестиции (Investor Visa for Italy) — если выбран этот вариант, то инвестирование в стартап должно составлять не менее 250 000€. Стартапы должны относиться к категории инновационных. Официальный список подходящих под программу проектов обновляется каждую неделю. Он доступен на государственном портале startup.registroimprese.it
    Инвестирование может быть осуществлено в действующую итальянскую компанию с ограниченной ответственностью. В этом случае сумма начинается от 500 000€. Можно приобрести
    доли или акции компаний с ограниченной ответственностью, зарегистрированных и действующих в Италии. Также зачитываются:

  • Добровольное пожертвование в сферу культуры, образования или науки. Инвестиции в этом случае начинаются от 1 000 000€.

  • Пожертвование на поддержку проекта. Он должен представлять общественный интерес. Рассматриваются варианты в области культуры, образования, иммиграции, менеджмента, научных исследований, сохранения культурного и природного наследия.

  • Покупка государственных облигаций Италии со сроком погашения более 2 лет. Сумма вложений начинается от 2 000 000€. На нее можно приобрести казначейские сертификаты (они обозначаются CCT / CCTeu). В эту же категорию входят и бескупонные казначейские облигации (CTZ). Можно приобрести долгосрочные казначейские облигации (BTP), долгосрочные казначейские облигации, которые привязаны к индексу инфляции в ЕС. Еще один вариант- приобрести специальные государственные облигации BTP ITALIA.

    Нужно учитывать, что для каждого типа ценных бумаг требуется минимальный остаточный срок погашения. Он составляет не менее 2-х лет.

4.Виза цифрового кочевника не является золотой визой, но представляет собой полноценное ВНЖ. Воспользоваться этим вариантом могут удаленные работники, которые имеют постоянный доход. Сумма должна соответствовать требованиям для проживания в Италии. Визу можно продлить еще на 3 года после истечения. Особенности для обладателя:

  • Можно платить сниженные налоги на доходы (5%) в течение следующих 5 лет.

  • Работать разрешается в местных компаниях.

  • Отсутствовать в стране можно до 1 года.

Виза предполагает воссоединение с семьей. Нужно учитывать, что получить документ необходимо до момента въезда в страну. Оформить ее непосредственно в Италии нельзя. Показатель дохода должен составлять не менее 700€.

Важные моменты, касающиеся визы цифрового кочевника:

  • Въезд регулируется квотой. Она рассчитана на 500 иностранных граждан в год.

  • Категории иностранцев, которые имеют возможность получения подобной визы, ежегодно изменяются. Ознакомиться с актуальной информацией можно в декрете «Flussi».

  • Существуют особые случаи, когда визу можно получить без учета действующей квоты.

Визу этого типа могут получить:

Топ-менеджмент компаний с офисом в стране.

  • Преподаватели университетов, если они работают по обмену или проходят академическую стажировку.

  • Переводчики.

  • Стажеры у итальянских работодателей.

  • Моряки.

  • Артисты театров и цирков.

  • Танцоры.

  • Художники.

  • Телевизионные работники.

  • Музыканты.

  • Работники кино.

  • Спортсмены.

  • Журналисты.

  • Исследователи.

Также рассчитывать на визу могут и профессиональные медсестры.

Список документов для итальянской визы цифрового кочевника стандартный, дополнительно потребуется приложить:

  • Nulla Osta — разрешение от итальянской полиции (Questura)

  • Действующий рабочий контракт.

  • Диплом о высшем образовании в заявленной области.

  • Доказательство наличия места проживания (договор аренды).

  • Медицинская страховка.

Также нужно подтвердить доход за последний год. Он должен составлять не менее 8400€.

Общие требования к инвестору

Требования к инвестору предъявляются следующие:

  • Человек должен быть старше 18 лет.

  • Иметь официальный доход, соответствующий критериям (для одного человека, семьи без детей или с детьми по их количеству).

  • Должно присутствовать доказательство финансовой независимости (при участии в программе Elective Residency Program).

  • Необходимо наличие медицинской страховки.

  • Подтверждение отсутствия судимости.

  • Договор об аренде недвижимости. Срок — минимум на 1 год. Вариант — свидетельство о нахождении в собственности заявителя

  • Действующий загранпаспорт.

  • Заявка на получение визы.

  • 2 фото 3.5x4.5 см

 Квитанция об оплате визового взноса. Сумма составляет 116€. Нужно учитывать, что перевести инвестиционные средства заявитель должен в течение трех месяцев со дня одобрения визы. Это одно из основных требований. Если виза приобретается по инвестициям, то при подаче заявления на гражданство не требуется сдавать экзамены на знание языка и итальянской истории. Связано это с тем, что не предполагается постоянное пребывание на территории республики. Одновременно с этим нужно помнить, что если инвестор планирует в дальнейшем получить гражданство Италии по натурализации, ему необходимо находится в стране не менее 183 дней в году. Требование действует на протяжении последующих 10 лет.
Получение гражданства Италии по происхождению

Получить гражданство Италии по праву крови, но не по оседлости (jus sanguinis). К основному пакету документов нужно представить подтверждение наличия итальянских корней. Особый момент: подобный способ работает в том случае, когда имеется доказательство того, что предок заявителя родился в Италии после 17 марта 1861 года. Еще один вариант — предки проживали в Италии до указанной даты и имели гражданство.

Процесс получения гражданства по происхождению похож на получение гражданства через натурализацию. Основное отличие - он занимает меньше времени. Требуется всего 3 года. Срок рассмотрения заявки составляет около 180 дней.

Также на получение гражданства по происхождению могут рассчитывать потомки итальянцев по прямой линии до второй степени. Особенность — если выполняется одно из следующих условий:

  • Пройдена служба в армии Италии.

  • Имеется работа на государственной службе в Италии.

  • Заявитель живет более 2 лет в Италии. Срок учитывается  после достижения им совершеннолетия.

В этом случае срок рассмотрения заявки составляет около 120 дней с момента поступления документов на рассмотрение.

Список, который должен быть собран и представлен:

  • Документальное подтверждение наличия итальянских корней.

  • Анкета заявление от человека.

  • Оригиналы паспортов всех членов семьи.

  • Нотариально заверенные и переведенные копии паспортов всех членов семьи.

  • Копия ВНЖ Италии.

  • Справки о несудимости.

  • Квитанция об уплате пошлины.

  • 4 фотографии, соответствующие требованиям по размеру.

Дополнительно требуется сертификат о знании итальянского языка. Дополнительно могут потребоваться документы, которые подтверждают службу в итальянской армии. Можно приложить контракт на работу  в государственном учреждении. Все это позволит ускорить процесс получения гражданства Италии, в том числе на каждого ребенка в семье. Все дополнительные документы также  должны быть переведены на итальянский язык и нотариально заверены.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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