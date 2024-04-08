Либертин компания
Общество

Получение гражданства стран Карибского бассейна в 2024 году. Два основных способа

В этой статье мы рассказали о способах получения гражданства Доминики, Гренады, Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса и Сент-Люсии.
37 13

Получение гражданства стран Карибской зоны — относительно простой и быстрый способ оформления второго паспорта через инвестиции.

Перспективы: путешествия по миру без ограничений (доступен въезд в 145+ стран), благоприятная налоговая политика, хороший инвестиционный климат, возможность получить туристическую визу в США на длительный срок, в ряде случаев — возврат инвестиций.

Выбор страны и программы для получения карибского гражданства зависит от индивидуальных предпочтений и целей инвестора. Каждая программа имеет свои особенности, минимальные сроки проживания, требования к инвестициям и предлагаемые преимущества. Важно тщательно оценить все варианты и выбрать тот, который наилучшим образом соответствует вашим целям​.

Преимущества гражданства Карибов

Какие плюсы у карибского паспорта:

  • Позволяет посещать без визы более 145 стран.

  • Предоставляет возможность легко получить американскую туристическую визу B-1/B-2 сроком на 10 лет для жителей Карибских островов.

  • Предусматривает налоговые льготы — отсутствие налогов на богатство, наследство, дарение и доход за пределами страны для резидентов.

  • Создает благоприятную атмосферу для предпринимателей с возможностью регистрации бизнеса за две недели и гарантией конфиденциальности.

  • Обеспечивает преимущества в образовании для детей в Великобритании, включая льготы в некоторых учебных заведениях.

  • Предлагает возможность получения гражданства для всей семьи, включая супругов, детей, родителей и, в некоторых случаях, дедушек и бабушек.

  • Позволяет пройти процедуру получения гражданства дистанционно, без необходимости посещения островов.

  • Требует сравнительно малые инвестиции от 100 000 до 150 000$.

  • Дает шанс на возврат инвестиций через покупку недвижимости или государственных облигаций.

  • Обещает быстрое получение гражданства, в среднем за полгода, с возможностью ускоренной процедуры за два месяца.

Получение паспорта стран Карибской зоны — одна из самых быстрых процедур на рынке.

Способы получения гражданства Карибов

Основные программы предлагают два пути: инвестиции в госфонды или покупку недвижимости. Размер требуемых инвестиций и размеры различных сборов варьируются в зависимости от конкретной страны и выбранной программы:

  1. Вложения в государственные фонды или объекты недвижимости требуют начальной суммы от 100 000$, которая меняется от страны к стране. К примеру, в Антигуа и Барбуда минимальный вклад в госфонд составляет 100 000$, тогда как для приобретения недвижимости необходимо от 200 000$. В Антигуа и Барбуда также существуют дополнительные опции для инвестирования, включая вложения в образовательные проекты или вклады в локальный бизнес. Эти программы не только открывают новые возможности для путешествий и развития бизнеса, но и предоставляют привлекательные условия аренды приобретенной недвижимости на Карибах, с доходностью от 3 до 7 процентов в год, которая может увеличиваться до 10 процентов в зимний период – высокий сезон.

  2. Натурализация, в свою очередь, требует долгосрочного пребывания в стране, причем конкретные требования к продолжительности проживания определяются каждой страной в индивидуальном порядке.

Программы предусматривают возможность включения в заявку членов семьи инвестора, включая супруга или супругу, детей, родителей и в некоторых случаях — бабушек, дедушек, братьев и сестер. Процедура оформления паспортов осуществляется дистанционно, без необходимости посещения страны​​​​.

В дополнение к описанным способам получения гражданства Карибов, стоит упомянуть несколько ключевых аспектов и вариантов инвестиций:

  • Внесение безвозмездного взноса в государственный фонд экономического развития. Фонд направляет средства на поддержку туристической индустрии, развитие инфраструктуры, культурное наследие, а также на строительство образовательных и медицинских учреждений​.

  • Инвестирование в строительные проекты, утвержденные правительством. Через определенный срок — 3, 5 или 7 лет — инвестор имеет право продать свою долю в проекте, например, в гостиничном комплексе или SPA-центре, и вернуть инвестированные средства. Управление недвижимостью обычно осуществляет профессиональная управляющая компания, которая также регулярно информирует инвестора о доходах от аренды​​.

  • Альтернативные способы инвестирования включают вложения в бизнес и пожертвования в образовательные фонды, такие как Фонд Университета Вест-Индии на Антигуа и Барбуде. Эти варианты доступны в нескольких странах, включая Сент-Люсию и Антигуа и Барбуду, предоставляя инвесторам гибкость в выборе способа инвестирования​​​​.

Таким образом, кроме прямых инвестиций в государственные фонды или недвижимость, существуют альтернативные методы, позволяющие диверсифицировать вложения и воспользоваться дополнительными преимуществами, связанными с образованием и бизнес-развитием в Карибском регионе.

Требования к инвестору

Как условиям нужно соответствовать при подаче заявки на получение гражданства Карибов?

  1. Возраст 18 лет и старше. Кандидаты на получение гражданства должны быть совершеннолетними.

  2. Чистая судимость. Необходимо иметь чистую судимость, без записей о совершении преступлений.

  3. Доказательство инвестиций. Кандидаты должны доказать способность совершить требуемые инвестиции в экономику выбранной Карибской страны. Суммы инвестиций начинаются от 100,000 или 250,000$ в зависимости от программы​.

  4. Прохождение детальной проверки. Необходимо успешно пройти детальную проверку личных данных, включая проверку на отсутствие неизлечимых болезней и подтверждение благонадежности​.

  5. Присяга на верность. Кандидаты должны принести присягу на верность выбранной стране​.

Доказательство законности происхождения средств — одно из ключевых требований

Этапы получения гражданства стран Карибского бассейна за инвестиции

 Поэтапное описание процедуры:

  1. Первичная проверка заявителя — подтверждение наличия необходимых средств для инвестиций и проведение детальной проверки биографии. Это критический этап, где заявитель должен доказать свою финансовую состоятельность, хорошее здоровье и безупречную репутацию.

  2. Подготовка и отправка первоначального пакета документов – сбор всех необходимых документов, включая паспорт, справки о здоровье, финансовые документы. Эти документы направляются в соответствующий орган по программе гражданства через инвестиции.

  3. Подготовка основной части документов и подача заявления на получение гражданства подразумевают дополнительный сбор документов в зависимости от требований выбранной страны и формальное подписание заявления на гражданство.

  4. Внесение взноса/инвестиций происходит после одобрения заявления. Заявитель должен выполнить обязательство по инвестициям, будь то пожертвование в государственный фонд или покупка недвижимости, и предоставить подтверждение внесенных инвестиций.

  5. Присяга и получение внутреннего удостоверения личности (паспорта). Заявитель после подтверждения инвестиций и прохождения всех необходимых процедур получает сертификат о натурализации и может подать заявление на получение паспорта.

В процессе получения гражданства стран Карибского бассейна за инвестиции предусмотрены различные госпошлины и сборы:

  • Государственные сборы за обработку заявлений. В зависимости от страны, эти сборы могут варьироваться. Например, Сент-Китс и Невис взимают $7,500 с основного заявителя и $4,000 с каждого зависимого члена семьи.

  • Сборы за проведение доскональной проверки. Для проведения тщательной проверки кандидатов и источников их средств взимаются сборы, которые могут колебаться от $7,500 до $15,000 на заявление.

  • Юридические сборы. Обращение к консультационной фирме или адвокату для профессиональной подготовки заявления может стоить от $6,000 на заявление.

  • Дополнительные сборы за выдачу паспорта и прочие административные расходы. Эти сборы могут составлять $5,000 или более для семьи из четырех человек.

  • Сборы за регистрацию недвижимости. При инвестировании в недвижимость необходимо учитывать налоги на перевод права собственности и печати, а также расходы на брокерские, юридические услуги и приобретение недвижимости.

  • Сборы за выдачу сертификата о натурализации или регистрации. Например, Гренада взимает $1,500 с каждого лица.

  • Сборы за ускоренную выдачу паспорта. В зависимости от страны и программы, сборы за ускоренное оформление могут составлять от $500 до $2,500 за паспорт. В некоторых странах за обычную процедуру выдачи взимается $250.

Следует отметить, что базовый взнос может начинаться от $100,000, но с учетом всех сборов и расходов общая сумма инвестиции в гражданство может значительно увеличиться и составить $150,000 или более для одного заявителя и более $200,000 для семьи из четырех человек. Это обусловлено тем, что к базовой сумме инвестиций добавляются разнообразные государственные и административные сборы, а также сборы, связанные с проведением юридической проверки, регистрацией недвижимости и другими юридическими услугами.

Перечень необходимых документов

При подаче заявки на получение гражданства стран Карибского бассейна кандидатам следует подготовить ряд документов. Ниже представлен базовый список документов:

  • Заполненная анкета заявителя.

  • Копии всех страниц заграничного паспорта.

  • Свидетельство о рождении.

  • Справка об отсутствии судимости.

  • Медицинская справка, подтверждающая отсутствие заразных заболеваний.

  • Доказательства финансовой состоятельности и происхождения средств.

  • Документы, подтверждающие сделку инвестиций (в случае участия в инвестиционной программе).

  • Фотографии заявителя стандартного размера.

Важно учесть, что точный перечень может варьироваться в зависимости от выбранной страны и основания получения гражданства, включая инвестиционные программы.

Причины отказа в выдаче гражданства стран карибского бассейна

Причины отказа в выдаче гражданства стран Карибского бассейна часто касаются обеспечения национальной безопасности, финансовой прозрачности и здоровья общества.

Спорное происхождение капитала

Карибские страны активно борются с финансовыми преступлениями и отмыванием денег. В контексте программ гражданства за инвестиции это включает в себя усиление процедур финансового аудита и контроля. Кандидатам необходимо предоставить подтверждение легальности средств, использованных для инвестиций, напрямую правительству страны без посредников, что помогает бороться с отмыванием денег и уклонением от налогов.

Поддельные документы

Программы гражданства за инвестиции в Карибском регионе требуют проведения личных собеседований с заявителями для подтверждения подлинности представленных документов. Такие меры направлены на выявление случаев предоставления поддельных документов и усиление доверия и безопасности этих программ.

Предоставление заведомо ложных сведений

Обман или предоставление ложной информации при подаче заявления на получение гражданства ведет к отказу. Это включает в себя ложные сведения о финансовом состоянии, семейном положении или прошлых юридических нарушениях. Введение обязательных собеседований для всех взрослых заявителей помогает выявлять несоответствия и обеспечивает дополнительный уровень проверки.

Двойное гражданство на Карибах

Между Россией и Карибскими странами не заключены договоры о двойном гражданстве, что означает отсутствие официального соглашения, позволяющего россиянам одновременно иметь гражданство России и какой-либо из Карибских стран без необходимости отказываться от одного из них. Согласно российскому законодательству, двойное гражданство возможно только с теми странами, с которыми Россия заключила соответствующее международное соглашение. На текущий момент такие соглашения заключены с ограниченным числом государств, в список которых Карибские страны не входят​​.

Однако, несмотря на отсутствие договора о двойном гражданстве, российское законодательство позволяет своим гражданам приобретать иностранное гражданство без необходимости отказываться от российского. Граждане России, решившие получить паспорт иностранного государства, обязаны уведомить о получении такого документа российские власти, следуя определенной процедуре уведомления, но при этом отказ от российского гражданства от них не требуется​​.

Еще больше интересного из мира второго гражданства в нашем телеграм-калале :)

Начать дискуссию

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: МТС предупредил о повышении абонентской платы, Америку трясет, Туркмения вводит запрет на работу в Россию

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

36

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Уставный капитал

Упростили требования к взносам в капитал иностранных компаний

ЦБ изменил правила выдачи разрешений на операции и сделки, в отношении которых в связи с недружественными действиями иностранных государств установлены запреты или ограничения на их совершение.

8
Бесплатно с УСН

Поправки в НК-2024: что изменится по УСН и ЕСХН

Считать налог по УСН при переходе на повышенные ставки надо будет по-новому.

Поправки в НК-2024: что изменится по УСН и ЕСХН
29

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Павел Патрикеев
НДС

Освобождение от НДС, налога на прибыль, пониженные страховые взносы... Мне продолжать? Как юрист Патрикеев «устроил» компанию в Сколково

Меня зовут Павел Патрикеев, я практикующий юрист сервиса дистанционного юридического сопровождения бизнеса «Патрикеев и Партнеры», расскажу, какие выгоды сулит статус резидента Сколково, и как получить аккредитацию.

Освобождение от НДС, налога на прибыль, пониженные страховые взносы... Мне продолжать? Как юрист Патрикеев «устроил» компанию в Сколково
47
Обзоры для бухгалтера

Пятничное настроение: бухгалтеры мечтают о вкусном супе, пиарят себя и ругают Роструд. 🙃«Ночной бухгалтер» № 1658

Какое-то несерьезное настроение царит сегодня на «Клерке», бухгалтеры решили отметить День супа обсуждением рецептов, мы пригласили их попиарить себя, как крутых специалистов и найти себе клиентов, а еще Роструд выдал очередные разъяснения по штатному расписанию. И, конечно, самые, важные новости дня.

Пятничное настроение: бухгалтеры мечтают о вкусном супе, пиарят себя и ругают Роструд. 🙃«Ночной бухгалтер» № 1658
29
Экономика России

Разработан индекс цен на первичном рынке жилья

Росреестр совместно с аналитиками АО «ДОМ.РФ» разработали Индекс цен на первичном рынке жилья ДОМ.РФ, отражающий динамику цен на рынке новостроек по всем регионам России.

18

Онлайн-курсы

52
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры для бухгалтера

Разбираемся с письмами Минфина за март и воинским учетом. Дайджест разборов

На этой неделе эксперты «Клерка» дали подробные комментарии и ответили на следующие вопросы: как сообщить в военкомат о приеме или увольнении работника, как считать срок исковой давности по кредиту и как продлить командировку: порядок и образцы документов. ​

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
21
Государственные ведомства

На место главы Верховного Суда РФ — единственная кандидатура

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала кандидатуру И.Л. Подносовой на должность председателя Верховного Суда.

18
Либертин компания
Общество

Получение гражданства стран Карибского бассейна в 2024 году. Два основных способа

В этой статье мы рассказали о способах получения гражданства Доминики, Гренады, Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса и Сент-Люсии.

37
6-НДФЛ

❗❗❗ ФНС разъяснила, по какой форме сейчас сдавать 6-НДФЛ

Налоговики рекомендуют сдавать 6-НДФЛ по форме, которая еще не действует.

90
Константин Чупырь
Налоговые требования

Снова про них — про требования. Как на них реагировать?

О них уже было написано много публикаций, постов, статей и заметок, но тема все еще остра, и актуальна, и широка, поэтому давайте напомним или вспомним, как отвечать адекватно и когда можно, отвечая, не отвечать.

Снова про них — про требования. Как на них реагировать?
78
Налоговые штрафы

В Налоговом кодексе появилось 2 новых штрафа

Изменения в НК в части налоговой ответственности затрагивают налоговых агентов по налогу на прибыль и социальные вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке.

1
144

Разборы законов

1 239
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Glabix
Менеджмент

Что такое Zoom-усталость и 8 шагов к тому, чтобы полюбить созвоны

Привет! Мы делаем систему для управления проектами и командами на каждый день, будем делиться своим опытом и практиками.

Что такое Zoom-усталость и 8 шагов к тому, чтобы полюбить созвоны
3
43
Бизнес-психология

Как защитить личные границы на работе

На часах 11 вечера, а вы в очередной раз не успели вернуться домой с офиса вовремя. Начальник попросил «по-дружески» доделать задачи вашего коллеги, который сегодня отпросился пораньше. Подобные ситуации повторяются из раза в раз, вы не можете отказать никому, но и вопрос о финансовой компенсации вы не открываете.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
38
План счетов

План счетов бухгалтерского учета на 2024 год

Все российские организации обязаны использовать План счетов бухгалтерского учета. Нормативные документы и таблицу с планом счетов найдёте внутри.

234
97,9 тыс.
УСН

Порядок уплаты ЕНП при УСН

С 2023 года перечислять в бюджет налог и авансовые платежи при УСН необходимо с помощью единого налогового платежа. Как уплачивать налоговые платежи в составе ЕНП и как отразить их в учете — читайте в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
453
Зарплата

Настройка счета отражения расходов на зарплату сотрудника в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Раскрываем секреты 1С:Бухгалтерии предприятия! Очень часто нам задают вопрос: «Почему не удается изменить счет затрат по зарплате? Например, мы раньше учитывали расходы по зарплате сотрудника на 26 счете, а теперь хотим на 20 счете их собирать, изменили способ отражения зарплаты в карточке сотрудника на 20 счет, а программа все равно подставляет 26 счет в начислении зарплаты». В этом лайфхаке расскажем, чем руководствуется 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 при выборе способа отражения зарплаты сотрудника.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
428
Обзоры для бухгалтера

👀 ФНС не принимает правильные уведомления и находит плохих контрагентов в декларации по налогу на прибыль. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

117

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Налоговый мониторинг

Обновлены документы налогового мониторинга

С 19 апреля 2024 года ФНС утвердила новые формы и форматы документов при составлении мотивированного мнения налогового органа, а также мотивированного мнения и требования к его составлению.

87

Интересные материалы

Фиксированные взносы ИП

🔥🔥🔥 УФНС: налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы 1% за 2024 год. Эксперт: местные налоговые не правы

Налоговики на местах считают, что прошлогодняя индульгенция от ФНС по уменьшению налога на взносы ИП 1% действует и в этом году.

9
761