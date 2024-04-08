Получение гражданства стран Карибского бассейна в 2024 году. Два основных способа

В этой статье мы рассказали о способах получения гражданства Доминики, Гренады, Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса и Сент-Люсии.

Получение гражданства стран Карибской зоны — относительно простой и быстрый способ оформления второго паспорта через инвестиции.

Перспективы: путешествия по миру без ограничений (доступен въезд в 145+ стран), благоприятная налоговая политика, хороший инвестиционный климат, возможность получить туристическую визу в США на длительный срок, в ряде случаев — возврат инвестиций.

Выбор страны и программы для получения карибского гражданства зависит от индивидуальных предпочтений и целей инвестора. Каждая программа имеет свои особенности, минимальные сроки проживания, требования к инвестициям и предлагаемые преимущества. Важно тщательно оценить все варианты и выбрать тот, который наилучшим образом соответствует вашим целям​.

Преимущества гражданства Карибов

Какие плюсы у карибского паспорта:

Позволяет посещать без визы более 145 стран.

Предоставляет возможность легко получить американскую туристическую визу B-1/B-2 сроком на 10 лет для жителей Карибских островов.

Предусматривает налоговые льготы — отсутствие налогов на богатство, наследство, дарение и доход за пределами страны для резидентов.

Создает благоприятную атмосферу для предпринимателей с возможностью регистрации бизнеса за две недели и гарантией конфиденциальности.

Обеспечивает преимущества в образовании для детей в Великобритании, включая льготы в некоторых учебных заведениях.

Предлагает возможность получения гражданства для всей семьи, включая супругов, детей, родителей и, в некоторых случаях, дедушек и бабушек.

Позволяет пройти процедуру получения гражданства дистанционно, без необходимости посещения островов.

Требует сравнительно малые инвестиции от 100 000 до 150 000$.

Дает шанс на возврат инвестиций через покупку недвижимости или государственных облигаций.

Обещает быстрое получение гражданства, в среднем за полгода, с возможностью ускоренной процедуры за два месяца.

Получение паспорта стран Карибской зоны — одна из самых быстрых процедур на рынке.

Способы получения гражданства Карибов

Основные программы предлагают два пути: инвестиции в госфонды или покупку недвижимости. Размер требуемых инвестиций и размеры различных сборов варьируются в зависимости от конкретной страны и выбранной программы:

Вложения в государственные фонды или объекты недвижимости требуют начальной суммы от 100 000$, которая меняется от страны к стране. К примеру, в Антигуа и Барбуда минимальный вклад в госфонд составляет 100 000$, тогда как для приобретения недвижимости необходимо от 200 000$. В Антигуа и Барбуда также существуют дополнительные опции для инвестирования, включая вложения в образовательные проекты или вклады в локальный бизнес. Эти программы не только открывают новые возможности для путешествий и развития бизнеса, но и предоставляют привлекательные условия аренды приобретенной недвижимости на Карибах, с доходностью от 3 до 7 процентов в год, которая может увеличиваться до 10 процентов в зимний период – высокий сезон. Натурализация, в свою очередь, требует долгосрочного пребывания в стране, причем конкретные требования к продолжительности проживания определяются каждой страной в индивидуальном порядке.

Программы предусматривают возможность включения в заявку членов семьи инвестора, включая супруга или супругу, детей, родителей и в некоторых случаях — бабушек, дедушек, братьев и сестер. Процедура оформления паспортов осуществляется дистанционно, без необходимости посещения страны​​​​.

В дополнение к описанным способам получения гражданства Карибов, стоит упомянуть несколько ключевых аспектов и вариантов инвестиций:

Внесение безвозмездного взноса в государственный фонд экономического развития. Фонд направляет средства на поддержку туристической индустрии, развитие инфраструктуры, культурное наследие, а также на строительство образовательных и медицинских учреждений​.

Инвестирование в строительные проекты, утвержденные правительством. Через определенный срок — 3, 5 или 7 лет — инвестор имеет право продать свою долю в проекте, например, в гостиничном комплексе или SPA-центре, и вернуть инвестированные средства. Управление недвижимостью обычно осуществляет профессиональная управляющая компания, которая также регулярно информирует инвестора о доходах от аренды​​.

Альтернативные способы инвестирования включают вложения в бизнес и пожертвования в образовательные фонды, такие как Фонд Университета Вест-Индии на Антигуа и Барбуде. Эти варианты доступны в нескольких странах, включая Сент-Люсию и Антигуа и Барбуду, предоставляя инвесторам гибкость в выборе способа инвестирования​​​​.

Таким образом, кроме прямых инвестиций в государственные фонды или недвижимость, существуют альтернативные методы, позволяющие диверсифицировать вложения и воспользоваться дополнительными преимуществами, связанными с образованием и бизнес-развитием в Карибском регионе.

Требования к инвестору

Как условиям нужно соответствовать при подаче заявки на получение гражданства Карибов?

Возраст 18 лет и старше. Кандидаты на получение гражданства должны быть совершеннолетними. Чистая судимость. Необходимо иметь чистую судимость, без записей о совершении преступлений. Доказательство инвестиций. Кандидаты должны доказать способность совершить требуемые инвестиции в экономику выбранной Карибской страны. Суммы инвестиций начинаются от 100,000 или 250,000$ в зависимости от программы​. Прохождение детальной проверки. Необходимо успешно пройти детальную проверку личных данных, включая проверку на отсутствие неизлечимых болезней и подтверждение благонадежности​. Присяга на верность. Кандидаты должны принести присягу на верность выбранной стране​.

Доказательство законности происхождения средств — одно из ключевых требований

Этапы получения гражданства стран Карибского бассейна за инвестиции

Поэтапное описание процедуры:

Первичная проверка заявителя — подтверждение наличия необходимых средств для инвестиций и проведение детальной проверки биографии. Это критический этап, где заявитель должен доказать свою финансовую состоятельность, хорошее здоровье и безупречную репутацию. Подготовка и отправка первоначального пакета документов – сбор всех необходимых документов, включая паспорт, справки о здоровье, финансовые документы. Эти документы направляются в соответствующий орган по программе гражданства через инвестиции. Подготовка основной части документов и подача заявления на получение гражданства подразумевают дополнительный сбор документов в зависимости от требований выбранной страны и формальное подписание заявления на гражданство. Внесение взноса/инвестиций происходит после одобрения заявления. Заявитель должен выполнить обязательство по инвестициям, будь то пожертвование в государственный фонд или покупка недвижимости, и предоставить подтверждение внесенных инвестиций. Присяга и получение внутреннего удостоверения личности (паспорта). Заявитель после подтверждения инвестиций и прохождения всех необходимых процедур получает сертификат о натурализации и может подать заявление на получение паспорта.

В процессе получения гражданства стран Карибского бассейна за инвестиции предусмотрены различные госпошлины и сборы:

Государственные сборы за обработку заявлений. В зависимости от страны, эти сборы могут варьироваться. Например, Сент-Китс и Невис взимают $7,500 с основного заявителя и $4,000 с каждого зависимого члена семьи.

Сборы за проведение доскональной проверки. Для проведения тщательной проверки кандидатов и источников их средств взимаются сборы, которые могут колебаться от $7,500 до $15,000 на заявление.

Юридические сборы. Обращение к консультационной фирме или адвокату для профессиональной подготовки заявления может стоить от $6,000 на заявление.

Дополнительные сборы за выдачу паспорта и прочие административные расходы. Эти сборы могут составлять $5,000 или более для семьи из четырех человек.

Сборы за регистрацию недвижимости. При инвестировании в недвижимость необходимо учитывать налоги на перевод права собственности и печати, а также расходы на брокерские, юридические услуги и приобретение недвижимости.

Сборы за выдачу сертификата о натурализации или регистрации. Например, Гренада взимает $1,500 с каждого лица.

Сборы за ускоренную выдачу паспорта. В зависимости от страны и программы, сборы за ускоренное оформление могут составлять от $500 до $2,500 за паспорт. В некоторых странах за обычную процедуру выдачи взимается $250.

Следует отметить, что базовый взнос может начинаться от $100,000, но с учетом всех сборов и расходов общая сумма инвестиции в гражданство может значительно увеличиться и составить $150,000 или более для одного заявителя и более $200,000 для семьи из четырех человек. Это обусловлено тем, что к базовой сумме инвестиций добавляются разнообразные государственные и административные сборы, а также сборы, связанные с проведением юридической проверки, регистрацией недвижимости и другими юридическими услугами.

Перечень необходимых документов

При подаче заявки на получение гражданства стран Карибского бассейна кандидатам следует подготовить ряд документов. Ниже представлен базовый список документов:

Заполненная анкета заявителя.

Копии всех страниц заграничного паспорта.

Свидетельство о рождении.

Справка об отсутствии судимости.

Медицинская справка, подтверждающая отсутствие заразных заболеваний.

Доказательства финансовой состоятельности и происхождения средств.

Документы, подтверждающие сделку инвестиций (в случае участия в инвестиционной программе).

Фотографии заявителя стандартного размера.

Важно учесть, что точный перечень может варьироваться в зависимости от выбранной страны и основания получения гражданства, включая инвестиционные программы.

Причины отказа в выдаче гражданства стран карибского бассейна

Причины отказа в выдаче гражданства стран Карибского бассейна часто касаются обеспечения национальной безопасности, финансовой прозрачности и здоровья общества.

Спорное происхождение капитала

Карибские страны активно борются с финансовыми преступлениями и отмыванием денег. В контексте программ гражданства за инвестиции это включает в себя усиление процедур финансового аудита и контроля. Кандидатам необходимо предоставить подтверждение легальности средств, использованных для инвестиций, напрямую правительству страны без посредников, что помогает бороться с отмыванием денег и уклонением от налогов.

Поддельные документы

Программы гражданства за инвестиции в Карибском регионе требуют проведения личных собеседований с заявителями для подтверждения подлинности представленных документов. Такие меры направлены на выявление случаев предоставления поддельных документов и усиление доверия и безопасности этих программ.

Предоставление заведомо ложных сведений

Обман или предоставление ложной информации при подаче заявления на получение гражданства ведет к отказу. Это включает в себя ложные сведения о финансовом состоянии, семейном положении или прошлых юридических нарушениях. Введение обязательных собеседований для всех взрослых заявителей помогает выявлять несоответствия и обеспечивает дополнительный уровень проверки.

Двойное гражданство на Карибах

Между Россией и Карибскими странами не заключены договоры о двойном гражданстве, что означает отсутствие официального соглашения, позволяющего россиянам одновременно иметь гражданство России и какой-либо из Карибских стран без необходимости отказываться от одного из них. Согласно российскому законодательству, двойное гражданство возможно только с теми странами, с которыми Россия заключила соответствующее международное соглашение. На текущий момент такие соглашения заключены с ограниченным числом государств, в список которых Карибские страны не входят​​.

Однако, несмотря на отсутствие договора о двойном гражданстве, российское законодательство позволяет своим гражданам приобретать иностранное гражданство без необходимости отказываться от российского. Граждане России, решившие получить паспорт иностранного государства, обязаны уведомить о получении такого документа российские власти, следуя определенной процедуре уведомления, но при этом отказ от российского гражданства от них не требуется​​.

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