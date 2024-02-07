Когда ИФНС может возместит убытки. Возмещение из бюджета

В таком случае, налоговые органы несут ответственность за убытки, причиненные налогоплательщикам своими неправомерными действиями/бездействием. Такие убытки можно возместить из бюджета, в том числе если они причинены в ходе налогового контроля.

Неправомерность действий (бездействия), совершенных налоговыми органами, нужно доказать. Для этого нужно иметь подтверждение следующих фактов:

наличие и размер убытков;

противоправность действий (бездействия, решения) ИФНС;

причинную связь между поведением налоговиков и убытками.

Кроме того, налогоплательщик должен доказать, что принимал все возможные меры для предотвращения (уменьшения) убытков.