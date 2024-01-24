О правовых последствиях списания безнадежной к взысканию задолженности

Списание налоговой задолженности как безнадежной не является основанием для освобождения организации от ответственности. Налоговые органы могут вернуть списанный долг через механизм гражданского иска. ФНС России подчеркивает, что списание налогового долга никак не влияет также и на привлечение лица к уголовной ответственности. Если есть признаки преступления, материалы могут быть направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Информация из Письма Федеральной налоговой службы №КЧ-4-18/8114 от 17.07.2024