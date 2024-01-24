Заказать рекламу Отключить рекламу
Елена Марченко
Взыскание дебиторской задолженности

О правовых последствиях списания безнадежной к взысканию задолженности

ФНС в отношении правовых последствий признания задолженности налогоплательщика безнадежной к взысканию на основании пункта 1 статьи 59 Налогового кодекса РФ разъясняет следующие.

Списание налоговой задолженности как безнадежной не является основанием для освобождения организации от ответственности. Налоговые органы могут вернуть списанный долг через механизм гражданского иска. ФНС России подчеркивает, что списание налогового долга никак не влияет также и на привлечение лица к уголовной ответственности. Если есть признаки преступления, материалы могут быть направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Информация из Письма Федеральной налоговой службы №КЧ-4-18/8114 от 17.07.2024

Начать дискуссию