Поговорим о статье в НК РФ, где налогоплательщик, плательщик сбора, плательщик страховых взносов и (или) налоговый агент вправе распорядиться суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо его единого налогового счета.

Итак в НК РФ есть Статья 79. Возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета. В статье идут пояснения о возврате денежных средств , и какие нужны действия.

Проверить остаток Единого налогового счёта довольно просто. Для этого достаточно открыть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Сумма на синем поле в левом верхнем углу в ЛК и есть текущий баланс ЕНС. Второй способ проверки – обратиться в отделение налоговой инспекции, к которому налогоплательщик относится по адресу регистрации, и сделать письменный запрос.

Если размер сальдо больше того, который должен быть по подсчётам налогоплательщика, можно отправить в ФНС заявление и запросить акт сверки. Благодаря этому документу можно быстро разобраться, из чего складывается переплата по ЕНС, и выяснить, нет ли ошибки в погашении налоговых обязательств.

1. Налогоплательщик, плательщик сбора, плательщик страховых взносов и (или) налоговый агент вправе распорядиться суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо его единого налогового счета, путем возврата этой суммы на открытый ему счет в банке в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

Распоряжение денежными средствами в размере сумм, формирующих положительное сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента, осуществляется на основании:

заявления о распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета такого лица (далее - заявление о распоряжении путем возврата), представленного в налоговый орган по месту учета такого лица по установленной форме на бумажном носителе или по установленному формату в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или представленного через личный кабинет налогоплательщика, а также в составе налоговой декларации в соответствии со статьей 229 настоящего Кодекса;

заявления о возврате излишне уплаченных сумм налога на доходы физических лиц, уплачиваемого в соответствии со статьей 227.1 настоящего Кодекса, налога на профессиональный доход и сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, налога на сверхприбыль, представленного в налоговый орган;

заявления о возврате излишне уплаченных сумм страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности, представленного в налоговый орган плательщиком страховых взносов, включенным в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 ноября 2001 года N 155-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" и Федеральным законом от 10 мая 2010 года N 84-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности", в соответствующие перечни;

принятого налоговым органом решения о возмещении (полностью или частично) суммы налога на добавленную стоимость или суммы акциза в соответствии со статьей 176.1 или 203.1 настоящего Кодекса;

принятого налоговым органом решения о возмещении (полностью или частично) суммы налога на добавленную стоимость или суммы акциза в соответствии со статьей 176 или 203 либо решения о предоставлении налогового вычета в соответствии со статьей 221.1 настоящего Кодекса.

Форма заявления о распоряжении путем возврата и формат указанного заявления в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

2. В случае отсутствия положительного сальдо на едином налоговом счете налогоплательщику, плательщику сбора, плательщику страховых взносов и (или) налоговому агенту направляется сообщение об отказе в возврате.

В случае недостаточности положительного сальдо на едином налоговом счете для осуществления предусмотренного настоящей статьей возврата сумм денежных средств налогоплательщику, плательщику сбора, плательщику страховых взносов и (или) налоговому агенту возврат осуществляется частично.

Надеюсь вам понравилась статья.

С уважением Елена Викторовна