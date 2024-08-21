Управляющий ИП. Сага о проверке. Часть 3

Некоторые подробности из предыдущей части можно найти на заблокированном канале. Пересказывать не буду, но кому интересно, почему мы были так уверены в своей правоте, можно прочитать статью на сайте. Там практически все про доказательства нашей добросовестности.

Сегодня расскажу о новых подробностях нашего противостояния, в том числе о том, как на хитрую женщину инспектора есть ход с винтом. Мы остановились на моих, казалось бы разумных действиях по представлению части документов и отчете Управляющего. Главная ошибка заключалась в моих прогнозах относительно дальнейших действий налогового органа, основанных на стандартной практике по камеральным проверкам и положениях Налогового кодекса.

На самом деле налоговикам нужно было ДОКАЗАТЬ наличие трудовых взаимоотношений. Правда их совсем не интересовала. Судя по массовым вызовам предпринимателей в налоговые инспекции области, у них была цель уничтожить Управляющих ИП как класс. Это подтвердила моя хорошая знакомая, которая работала финансовым директором в компании, где руководство осуществлялось Управляющим. Почитайте нашу переписку.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Точнее, вот вам товарищ Егоров и манифест. Законность и 100% взаимного доверия. И ржавый якорь вам в (погуглите анекдот) … инспекцию.

После этого все наивные представления о добросовестности налоговых органов у нас исчезли. Девятого марта я собрал в онлайне всех заинтересованных лиц и сообщил, что «на нас идут рыжие собаки, и мы принимаем бой». До этого момента игра шла в одни ворота. Нам слали требования, мы лениво и спокойно на них отвечали. Даже пытались пойти навстречу. Но совещание закончилось неожиданно.

У нас много работы. Той, за которую нам платят деньги. А за нашу проверку нам никто ничего платить не собирался. Проанализировав свою позицию, доказательства, которыми мы располагали, и те, которые направили в налоговую, мы сделали заключение, что только абсолютно безграмотный или альтернативно одаренный сотрудник может из этого создать акт. Наивные, но об этом потом. На момент совещания возобладало мнение (и я его поддержал), что "если пойти на север и переждать, стая рыжих собак пройдет мимо".

К тому же, перед этим наши сотрудники сходили на допрос, и оказалось, что он был фактически ни о чем. Вот вопросы, которые им задавали. Все допрошенные подтвердили, что руководителем организации является Управляющий ИП, а также есть непосредственные руководители подразделений. Это дало нам повод расслабиться.

Еще инспектор, не получив желаемые документы, решила сделать «ход конем» и прислала за своей подписью требование вне рамок проверок по конкретной сделке. Хитрая женщина. В качестве хода с винтом последовала жалоба. Первая. Но позже. А пока неудивительно, что после таких "грамотных" шагов проверяющих мы решили просто подождать пока этот цирк с конями закончится.

Тем более до конца проверки оставался месяц. Было, конечно, желание немедленно пожаловаться, но действия инспектора выглядели так убого и безграмотно, что охарактеризовать их каким-то словосочетанием, кроме как «испанский стыд», не получалось. Тем более я искренне считал, что акта не будет. Но если мы с вами об этом общаемся в августе 2024 года, то есть более чем через год после событий, то Ванга из меня не очень. Мы с коллегами сошлись во мнении, что все, что мог сделать налоговый орган в рамках данной проверки, они уже сделали.

Как бы не так! У камеральщицы оказалась извращенная бурная фантазия, хоть и смутное представление о том, что написано в Налоговом кодексе. Об этом я расскажу на следующей неделе, а пока и вы поработайте Вангами. Что сделала инспектор?

А – направила всем сотрудникам новые повестки на допрос

Б – организовала выемку документов

В – направила более 40 требований о представлении документов всем контрагентам как организации, так и Управляющего

Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса.