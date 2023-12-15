Управляющий ИП. Сага о проверке. Часть 5

🎼 Я календарь переверну — и снова сага про ИП… Как видите, это уже пятая публикация.

Начало здесь. Завтра будет 600-й день с начала проверки, и предстоит поход в долговой центр, не знаю зачем. Стреляли , вызывали... Ну а сегодня настала пора раздавать долги. Вы во второй части так активно голосовали за разбор отчета Управляющего, что я не мог этого не сделать. Тем более в повествовании пришла пора получать акт проверки, а он во многом сформирован на основании отчета.

Но для начала давайте посмотрим, что представляла собой управляемая фирма. Бухгалтера — 5 человек + руководитель аутсорсинга; налоговые консультанты — 2 человека; юрист общей практики; офис-менеджер. Эта информация нам потребуется, когда будем разбирать акт. Выручка: аутсорсинг — 35-40%, остальное — налоговый консалтинг. Как вы видите, в штате нет ни авторов статей, ни аналитиков конкурентов, ни экспертов по поддержанию общения в профильном чате. А также ни маркетингового отдела, ни коммерческого.

Согласно концепции развития бизнеса, все эти функции выполнял Управляющий — сам или с помощью подрядчиков. Поэтому отчет содержал подробности выполненной работы.

Пунктом первым Управляющий отчитывался о выставлении коммерческих предложений (в том числе рекламного характера) 179 предприятиям г. Москвы с «наиболее перспективными видами деятельности, связанными с повышенными налоговыми рисками и возможными претензиями со стороны налоговых органов». Отчет содержал наименования, ИНН, адреса, телефоны руководства и виды деятельности тех организаций, которым были направлены коммерческие предложения.

Во втором пункте был отчет о том, что «в рамках деятельности по продвижению услуг создано 28 публикаций в телеграм-канале». И чтобы не быть голословными, приведены тексты всех статей. В основном самостоятельно написанные. Перечитываю вступление, написанное к одной из статей: «Не мы такие, жизнь такая. Почему мы злые? Свой первый штраф и недоимку по проверке я получил, кажется, в 1994-м. Дамочка пришла, всячески демонстрируя "Я тут власть" и "Я вас на чистую воду выведу". Упс, понимаю, что ничего не изменилось. 1994, 2024 — какая разница? Но вернемся к отчету.

Пункт третий содержал отчет о том, что «была осуществлена коммуникация с подписчиками в чате канала, а также проведена круглосуточная модерация». И зафиксирована вся переписка.

Четвертым пунктом был отчет об анализе каналов-конкурентов по контенту. Разделен на 3 части: постоянный мониторинг, просмотр наискось, не заслуживающие внимания (скучные). Сейчас пересматриваю первый блок: План Б, Чарли Ч, Налоги без сборов, Налоговый инспектор… Иных уж нет, а те далече. Но анализ тогда проводился.

Следующий пункт — отчет о размещенной рекламе. Двадцать три канала с описанием ER, аудитории и количества просмотров на пост. Проблема телеграмма в 2022 году была в том, что нельзя просто взять и заплатить с ООО (ИП) за рекламу в каком-то канале. Практически все принимали с карты на карту. Но вы же помните, что отчет я делаю для учредителей, а не для инспектора ФНС.

И последний пункт — отчет о переговорах по лидам с указанием сумм, на которые удалось заключить договоры, с указанием типа сделки и источника, откуда пришел лид. В конце — расчет стоимости моих услуг (включая потраченное на рекламу), которые потом были уменьшены учредителем (вторым) в 2,5 раза из-за недостижения организацией плановых результатов.

Вот такой отчет.

Как вы считаете, свидетельствует ли данный отчет о том, что установлены трудовые отношения? Пишите мнение в комментарии.

И сколько, по вашему мнению, в итоге выплачено за данные услуги?



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса