Требование в рамках камеральной проверки. И карточки судного дня

Конечно же карточки счетов бухгалтерского учета. Но представление их в налоговую зачастую является камнем преткновения между бухгалтером и инспектором. Совсем недавно опять в чате возник данный вопрос: давать их инспектору или не давать?

И по этому поводу мне вспомнилось знаковое дело, которое я разбирал еще в 2021 году, но оно и сейчас не утратило актуальность. Я обещал организовать повтор - выполняю. А в конце добавлю вопрос.

Так как же уменьшить расходы на общение с инспекцией в рамках камеральной проверки, если пришло требование представить большое количество различных документов?

С таким же вопросом ООО “Инварда–Транс” обратилось в арбитраж, дело № А56-38742/2020. Налогоплательщику пришло требование о представлении документов в рамках КНП по принципу «давайте все, что у вас есть».

Суды (апелляция и кассация), оценивая данное требование налогового органа, сделали следующие выводы:

В рамках камеральной налоговой проверки декларации по НДС налоговый орган вправе истребовать документы, которые подтверждают наличие права на получение вычета по НДС согласно статье 172 НК РФ. И ничего более

Отсутствие какой-либо связи между договорами на реализацию товаров (работ, услуг) с налоговыми вычетами по НДС абсолютно очевидно

Договоры на приобретение товаров (работ, услуг), не подтверждают правомерность налоговых вычетов и не указаны в качестве таковых в статье 172 НК РФ

Акты сверок и акты о зачете взаимных требований представляют собой документы, отражающие состояние расчетов (исполнение обязательств) между сторонами договора. Однако положения статьи 172 НК РФ не связывают применение налоговых вычетов по НДС с фактом оплаты приобретенных товаров (работ, услуг).

Обязанность вести такой документ, как оборотно-сальдовая ведомость, ни одним нормативным правовым актом не установлена, как и форма указанного документа.

Вопреки утверждению УФНС России по Санкт-Петербургу, в Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утвержден Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н) словосочетание «оборотно-сальдовая ведомость» даже не упоминается.

Ни одна норма права не обязывает Общество вести учетные регистры "в разрезе субсчетов и контрагентов"

Ведение малыми предприятиями оборотных, сальдовых, а равно оборотно-сальдовых ведомостей Типовые рекомендации не предусматривают.

В качестве регистров бухгалтерского учета по счетам 01, 02, 10, 19, 41, 50, 51, 52, 60, 76 и 90 Типовыми рекомендациями установлены не карточки счетов, а ведомости

Ни законом № 402-ФЗ, ни какими-либо иными нормативными правовыми актами не установлена обязанность хозяйствующих субъектов вести некие "карточки счетов" в качестве регистров бухгалтерского учета, а равно в любом ином качестве.

Документы, связанные с учетной политикой, не имеют отношения к формированию налоговых вычетов.

Однако самым важным выводом суда является следующий: положения ст. 54.1 НК РФ (на нее сослался налоговый орган в требовании) не расширяют допустимый объем истребуемых документов, установленный п. 8 ст. 88 НК РФ. Следовательно, налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика документы, которые он намеревается проверить на предмет искажения фактов хозяйственной жизни, в рамках камеральной проверки.

Данное право есть у налогового органа только при проведении выездной налоговой проверки. Следовательно, ссылка налогового органа на статью 54.1 НК РФ в требовании о предоставлении документов, сделанная в рамках камеральной проверки, неправомерна.

Эпилог Некролог.

Данное требование было направлено в адрес налогоплательщика в связи с КНП по возмещению НДС. Им отказали. Через полтора года доказали свою правоту. В настоящий момент данный налогоплательщик – банкрот. Как-то так.

Свежий вопрос:

Если вы представили ВСЁ в рамках КНП декларации с возмещением, то проявлять принципиальность по карточкам, которые формировать 3 минуты стоит ли?

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