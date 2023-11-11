Принципы крутого бухгалтера. Ставим себе цели!

Если вы тоже приверженец быстрых результатов - ставьте лайк посту ;)
Так вот, если мы чего-то хотим - то хотим сразу здесь и сейчас. Нам не интересны действия, которые нужно выполнить, чтобы получить желаемое, но ПОТОМ. Нам надо “прямо здесь”.
В этом главная проблема недостижения целей. Ежедневные маленькие шаги приближают вас к цели постепенно!
Это не быстро, но если эти шаги не делать - вы так и останетесь на месте. Поэтому какой принцип я рекомендую сделать вам - внедрите приоретизацию целей:
Каждую неделю пишите 3 главных цели недели, которые приближают вас к истинной мечте.
Ежедневно планируйте 3 цели дня, которые приближают к целям недели.
Не запутались?))
Это долгий и непростой процесс. Результат виден не сразу. Но зато потом, когда виден - раскрываются крылья!
Совет: если только начинаете внедрять такие штуки, то лучше записывать все на бумаге, чем в гаджеты. При записи от руки мозг лучше воспринимает и запоминает информацию. Можно и в электронке писать. Главное - фиксировать 3 цели недели и 3 цели дня. И делать это регулярно. Если будете “то делаю, то забыла” - система не сработает.
Я проверял на себе - сначала обычные бумажные ежедневники сработали лучше, чем специальные электронные планировщики типа Singularity или Trello.
Сейчас у меня хорошо идет схема в ТimeTree, где я в календаре веду список дел и встреч, и там же у меня идет список дел на неделю и на день. Я все вижу в одном окне и это удобно. Но к этой схеме и привычке вести в электронном виде я шел достаточно долго.
Когда я только начинал все планировать, то часто пропускал занесение задач и целей в электронный планировщик. Кроме того, гаджет отвлекал от задачи. А ежедневник всегда был рядом на рабочем столе - в начале рабочего дня я заносил задачи, отмечал выполненные, а невыполненные и новые задачи в конце дня записывал на следующий день. Работа пошла легче!
2 года я работал с бумажными ежедневниками и только когда их исписал “от корки до корки”, перешел уже на электронные сервисы. Сначала работал с Сингуляркой, теперь с календарем и в календаре все заношу.
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